SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
1 de junio 2026 - 10:10

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 1° de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Embed

El dólar oficial mayorista cerró mayo con un alza acumulada del 1,2%. De todos, mantiene la tendencia a la estabilidad, al igual que los financieros. Junio comienza con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior.

En tanto, el S&P Merval coronó mayo con su mayor suba mensual desde octubre, mientras que el riesgo país cerró a 493 puntos básicos y acumuló un retroceso del 13%.

Live Blog Post

Oficial: el gobierno de Javier Milei reglamentó la reforma laboral y avanzó con cambios en sindicatos, convenios e indemnizaciones

A través de cuatro decretos, el Ejecutivo puso en marcha aspectos clave de la Ley de Modernización Laboral. Habrá un nuevo modelo de recibo de sueldo, cambios en la negociación colectiva, controles sobre los sindicatos, la creación del Fondo de Asistencia Laboral y beneficios para la regularización de empleo no registrado.

Leé la nota completa

Live Blog Post

FMI: el BCRA recibió una "ayuda" de u$s11.800 millones y ahora sobrecumple las metas de reservas

Se trata de la diferencia entre la meta de reservas prevista el año pasado para cumplir en junio de 2026 y el objetivo actualizado en la última auditoría. Argentina logró imponer su criterio de no acumular dólares.

Por Carlos Lamiral

Leé la nota completa

Live Blog Post

Los mercados mantienen el optimismo a pesar de las nuevas agresiones entre EEUU e Irán

Las acciones extienden las subas este lunes, resistiendo el repunte de los precios del petróleo mientras persistía la incertidumbre sobre un acuerdo de paz en Medio Oriente.

Leé la nota completa

Live Blog Post

En la era Javier Milei, el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a personas políticamente expuestas

Ámbito accedió a datos inéditos que revelan un universo de créditos a funcionarios más amplio que el conocido hasta ahora. La normativa para otorgarlos se modificó durante el gobierno de La Libertad Avanza.

Por Andrés Lerner

Leé la nota completa

Live Blog Post

El dólar enfrenta una prueba clave en junio: cuánto pesarán el Mundial, el turismo y los aguinaldos

Las ventas de materias primas permiten mantener la pax cambiaria. Sin embargo, hay interrogantes alrededor de la presión que puedan ejercer el Mundial y los factores temporales.

Por Juan Carlos Cáceres

Live Blog Post

Domingo Cavallo reveló las dos condiciones que necesita el plan de Javier Milei para acelerar la desinflación y reactivar la economía

El exministro de Economía sostuvo que la acumulación de reservas y una mayor expansión del crédito en dólares son claves para que continúe la baja de la inflación y vuelva a crecer la demanda interna.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Charlas de quincho: el error de Cafiero, enojo federal con Scioli y los retos (elogiosos) de Elsztain

El empresario titular de IRSA y un agasajo a la prensa en La Rural. El estado de las rutas copó una cumbre en Mendoza, y fastidió a los funcionarios nacionales. El peronismo ya mira 2027 y en Buenos Aires analizan la experiencia de 1989: adelantar la elección del año que viene, la opción que gana peso. Alak y el experimento ampliación. LLA pelea por comisiones. Reconocimiento en la Legislatura a un club peronista.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Sin acuerdo de paz con Irán, se dispara la inflación y temen suba de tasas

La persistencia del conflicto y las dudas sobre Ormuz presionan sobre la energía y los precios, mientras los mercados apuestan a un entendimiento que aún no se concreta.

Por José Siaba Serrate

Leé la nota completa

    Te puede interesar

    Otras noticias