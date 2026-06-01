Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 1° de junio

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Charlas de quincho: el error de Cafiero, enojo federal con Scioli y los retos (elogiosos) de Elsztain

El empresario titular de IRSA y un agasajo a la prensa en La Rural. El estado de las rutas copó una cumbre en Mendoza, y fastidió a los funcionarios nacionales. El peronismo ya mira 2027 y en Buenos Aires analizan la experiencia de 1989: adelantar la elección del año que viene, la opción que gana peso. Alak y el experimento ampliación. LLA pelea por comisiones. Reconocimiento en la Legislatura a un club peronista.

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