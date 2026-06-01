Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 1° de junio

El dólar oficial mayorista cerró mayo con un alza acumulada del 1,2%. De todos, mantiene la tendencia a la estabilidad, al igual que los financieros. Junio comienza con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior.
Oficial: el gobierno de Javier Milei reglamentó la reforma laboral y avanzó con cambios en sindicatos, convenios e indemnizaciones
A través de cuatro decretos, el Ejecutivo puso en marcha aspectos clave de la Ley de Modernización Laboral. Habrá un nuevo modelo de recibo de sueldo, cambios en la negociación colectiva, controles sobre los sindicatos, la creación del Fondo de Asistencia Laboral y beneficios para la regularización de empleo no registrado.