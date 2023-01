Alberto llevó la campaña al conurbano y eligió a Macri como sparring

En la misma línea, el Presidente planteó: “Lo único que frustró a los argentinos es ese Presidente que tuvimos y que se llama Mauricio Macri”. Además, aseguró que, en la actualidad, la Argentina es otra y “tiene un horizonte”. “Hay una prédica constante que busca desanimarnos. Les pido que no nos desanimen, ya mintieron demasiado”, subrayó de cara al auditorio que lo aplaudía tras la inauguración de la ampliación de Hospital Rubén Caporaletti.

Fernández, en un claro tono electoral, cuestionó a Macri en varios pasajes de su discurso y lo acusó de haber perdido dos millones y medio de puestos de trabajo.

“Creamos un millón y medio de puestos de trabajo, pero el que se fue y anda explicando qué tengo que hacer, cerró 23 mil pymes y destruyó 2 millones y medio de puestos de trabajo”, afirmó y agregó: “Y digo esto no para pelear ni profundizar la grieta sino para tener memoria, porque los pueblos sin memoria están condenados a repetirlas”.

Asimismo, remarcó que no fue él ni la vicepresidenta Cristina Kirchner los que endeudaron al país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino la gestión de Cambiemos y destacó el acuerdo firmando ante el organismo de crédito al tiempo que rechazó que su Gobierno haya ajustado. “Ahora tenemos que lidiar con la deuda y con el crecimiento.

Acuerdo

Nosotros decidimos postergar la deuda y privilegiar el trabajo y, contra todos los pronósticos que se plantearon cuando firmamos con el FMI, la realidad dice que tenemos razón. Firmamos un acuerdo en el que le dijimos al Fondo que primero nos iban a dejar crecer y después íbamos a pagarle”, señaló tras las críticas internas sobre la negociación con la entidad de crédito.

Por último, aseguró que la remodelación del hospital pudo hacerla “con recursos del Estado” en materia de coparticipación, y cargó nuevamente contra la Corte Suprema: “Ahora quiere que parte de esos recursos los destine a la Ciudad”.

“A mí no me deben nada. Hay que tratar de mejorar la vida a todos, y no a unos pocos. Yo cumplo con mi deber”, concluyó.

A su vez, Katopodis declaró: “El nuevo anexo de internación del Hospital Caporaletti de José C. Paz que hoy inauguramos es la obra Nº 2.838 que terminamos. Esta ampliación permitió sumar 76 nuevas camas de internación para seguir cuidando a toda esta comunidad”.

“Vinimos a esto, a resolver cada necesidad que había en nuestro territorio para que nunca más haya obras inconclusas en la Argentina. Hoy la Argentina está sembrada y cubierta por obras sanitarias, viales, de agua, saneamiento, pavimentos y universidades que tocan la vida de cada de familia”, finalizó. Desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Obras Públicas lleva finalizadas 2.838 obras en las 23 provincias y CABA, las cuales implicaron una inversión de $247.294 millones y con las que se alcanzó al 100% de los municipios del país. Esto equivale, en promedio, a un número de 2,5 obras finalizadas por día.

Empleo

Desde Gobierno también celebraron que este impulso en la obra pública generó en el sector de la construcción “un total de 456.943 empleos”, lo que significó “casi 70.000 empleos más que en octubre de 2021”. “Así, el trabajo registrado en el sector, completó en octubre pasado una serie de 19 meses consecutivos con variaciones interanuales del empleo mayores al 10%, superando el nivel de ocupación de 2019”, dijeron desde la cartera de Obras Públicas.

Sobre esto, el Presidente remarcó durante el discurso que su objetivo es que “los argentinos tengan un trabajo digno” y por esto “defenderá las paritarias siempre”.

“El Gobierno anterior les decía a los trabajadores que se hagan emprendedores y que repartieran pizzas. Quiero en cambio que los argentinos tengan trabajo digno”. Finalmente, el presidente felicitó al intendente de José C Paz y aseguró que “quiere que se crezca con calidad”. “La aparatología de este hospital es igual al de los mejores centros de atención de la Argentina. El intendente lo hace por los paceños y paceñas”, concluyó.