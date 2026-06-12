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12 de junio 2026 - 07:10

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 12 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial pisó el freno este jueves, mientras que el blue bajó por segunda rueda al hilo y perforó los $1.450, quedando por debajo del billete del Banco Nación. Pero todos los focos se lo llevó la euforia por activos argentinos luego de la recalificación de S&P de la deuda soberana: los bonos soberanos subieron fuerte, el riesgo país tocó su nivel más bajo desde 2018 y Las acciones argentinas hasta 14% en Wall Street.

Este viernes, la expectativa a escala local estará puesta en si los incrementos se transforman en un rally alcista para las acciones y bonos. Mientras tanto, los mercados del mundo operan al alza después de que EEUU suspendiera ataques sobre Irán.

Live Blog Post

Deuda: tras la mejora en la nota de S&P, ¿vuelve Argentina a emitir en los mercados internacionales?

Fitch y S&P subieron la calificación de la deuda argentina a B-, lo que podría bajar el riesgo país y reabrir la emisión internacional. Sin embargo, hay factores que pueden jugar en contra.

Por Solange Rial

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Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: Manuel Adorni, detrás del Indio Solari y Lio Messi, le robó la escena mediática al S&P

El oficialismo se prende fuego solo, no solo por Bullrich, Adorni, etc.. Las reservas del BCRA, la recaudación del Tesoro y la baja del riesgo país entusiasman, pero sin votos ni gobernabilidad, el éxito financiero no está asegurado. La apuesta detrás del escenario de que no todo está perdido si pierde Javier Milei.

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Euforia bursátil: los ADRs volaron hasta 14,3% y el riesgo país se hundió a mínimos en 8 años

La mejora de la calificación crediticia de la Argentina por parte de Standard & Poor’s impulsó una fuerte reacción positiva en el mercado. Los bonos soberanos en dólares escalaron hasta 4,1%, y el índice que mide el J.P. Morgan se desplomó casi 12% a 443 puntos. A su vez, los ADRs saltaron hasta 14,3%, y el S&P Merval voló 7,4% en moneda dura.

Por Erika Cabrera

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