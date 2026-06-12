Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 12 de junio

Embed

El dólar oficial pisó el freno este jueves, mientras que el blue bajó por segunda rueda al hilo y perforó los $1.450, quedando por debajo del billete del Banco Nación. Pero todos los focos se lo llevó la euforia por activos argentinos luego de la recalificación de S&P de la deuda soberana: los bonos soberanos subieron fuerte, el riesgo país tocó su nivel más bajo desde 2018 y Las acciones argentinas hasta 14% en Wall Street.