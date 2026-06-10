A la espera de su declaración jurada, Adorni (como su mujer) se adhirió al régimen de Inocencia Fiscal

En medio de la polémica por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, el Gobierno asegura que el jefe de Gabinete presentará la documentación antes del 15. Anteriormente, su esposa Bettina Angeletti, también se registró en el mecanismo que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados sin sanciones.

En tiempo de descuento y en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adhirió al régimen de Inocencia Fiscal. La solicitud presentada a ARCA data de este miércoles 10 de junio.

En detalle, el funcionario y su esposa ingresaron al régimen simplificado de Ganancias establecido en la Ley 27.799. Desde su última modificación reglamentaria, la normativa permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente, sin que sean aplicables sanciones penales y/o antecedentes impositivos. El mismo se encuentra contemplado dentro del ecosistema del esquema de Inocencia Fiscal.

Más allá de evitar posibles sanciones, quienes se acogen a este régimen deben regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas. El mecanismo habilita realizar una declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias y elimina la obligación de justificar las variaciones patrimoniales. En detalle, se limita a declarar ingresos, gastos y deducciones.

De acuerdo con documentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Adorni solicitó incorporarse al régimen de “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025. La constancia oficial muestra que el jefe de Gabinete ya se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020, por lo que la decisión de adherir ahora al esquema simplificado abre interrogantes sobre los motivos detrás del cambio de régimen.

La modalidad de Ganancias Simplificada contempla un mecanismo declarativo más acotado para los contribuyentes que optan por regularizar su situación fiscal bajo determinadas condiciones. En la práctica, reduce el nivel de detalle exigido en comparación con las declaraciones juradas tradicionales.

Este tipo de herramientas puede evitar consecuencias penales vinculadas a incumplimientos tributarios previos, aunque no bloquea investigaciones por otros delitos, como la que afronta Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Por ese motivo, la adhesión al régimen no tiene efectos sobre causas judiciales sustentadas en figuras penales distintas a las tributarias.

Sobre la solicitud, los registros de ARCA muestran que el funcionario mantiene diversas actividades económicas desde hace más de una década. Su actividad principal figura como prestación de servicios personales desde noviembre de 2013.

Posteriormente incorporó, en junio de 2020, servicios de asesoramiento y gestión empresarial, además de tareas vinculadas a contabilidad y auditoría. Desde abril de 2023 también registra actividades relacionadas con agencias de noticias y servicios de información.

Entre el inicio de esas actividades y su inscripción en el Impuesto a las Ganancias transcurrieron varios años. Ahora, el pedido para ingresar al régimen simplificado aparece como un nuevo paso en el ordenamiento de su situación tributaria, que actualmente es seguida de cerca por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

De todos modos, adherir al régimen simplificado de Ganancias no implica necesariamente que el contribuyente busque exteriorizar fondos o ahorros que previamente no hubieran sido declarados.

En medio de las solicitudes, y a más de un mes después de que Javier Milei asegurara públicamente que Adorni ya tenía preparada la documentación necesaria para presentar su declaración jurada patrimonial, el documento aún no fue difundido. Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que la espera estaría próxima a concluir y estiman que la presentación se concretará "antes del 15 probablemente", aunque sin fijar una fecha definitiva.

La demora se convirtió en uno de los principales focos de presión política para el vocero presidencial, quien actualmente es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Dentro del oficialismo consideran que la publicación de la declaración jurada será un paso clave para responder a las dudas sobre la evolución de su patrimonio y desactivar cuestionamientos que se mantienen desde hace meses.

Pese a las especulaciones sobre una eventual postergación, cerca del Gobierno sostienen que el trámite se encuentra en su etapa final. "Antes del 15 probablemente", señalaron fuentes de Balcarce 50 consultadas por este medio. En el entorno presidencial aseguran además que existe tranquilidad respecto del contenido de la documentación y confían en que, una vez presentada formalmente, la Justicia avance con las actuaciones correspondientes.

La adhesión de la esposa de Manuel Adorni

El movimiento del jefe de Gabinete llega 10 días después de que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitara incorporarse al régimen de regularización tributaria conocido como Inocencia Fiscal. Según registros de ARCA, el trámite fue realizado el 31 de mayo y la constancia oficial, vigente hasta el 9 de julio, indica que pidió acogerse a los beneficios previstos en la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, Régimen Simplificado de Ganancias

Angeletti Ganancias Simplificado La solicitud de Bettina, hecha el 31 de mayo. ARCA

Angeletti registra actividad económica desde abril de 2017 dentro del rubro de actividades profesionales, científicas y técnicas, y durante años se desempeñó como monotributista.

Sin embargo, su inscripción en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias recién se formalizó en octubre de 2025, casi ocho años después del inicio de sus actividades registradas. Para entonces, Adorni ya ocupaba un cargo relevante dentro del Gobierno y ambos integraban el listado de Personas Políticamente Expuestas.