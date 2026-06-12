¿No podés ahorrar en dólares?: qué es el "efecto Diderot" y por qué podría ser uno de los motivos

Existe una conducta de todos los días que puede afectar las finanzas personales y complicar la acumulación de dinero a largo plazo.

Muchas personas se preguntan por qué les cuesta ahorrar dinero mes a mes, incluso cuando sus ingresos aumentan o cuando logran reducir algunos gastos. En muchos casos, la respuesta no se debe solo al salario, sino también a ciertos mecanismos psicológicos que influyen en las decisiones de consumo.

Entre esos fenómenos aparece el llamado "efecto Diderot" , un concepto estudiado por especialistas en comportamiento del consumidor y finanzas personales. Esta tendencia puede generar compras encadenadas que terminan afectando la capacidad de acumular algo de dinero y preservar los ahorros en dólares .

El efecto Diderot recibe su nombre del filósofo francés Denis Diderot, una de las figuras más importantes de la Ilustración durante el siglo XVIII. En un texto publicado en 1772, el pensador relató cómo la adquisición de una nueva bata de lujo alteró por completo la percepción que tenía sobre el resto de sus pertenencias.

Hasta ese momento, Diderot convivía con objetos sencillos que encajaban con su estilo de vida, pero, la nueva prenda le pareció tan refinada que empezó a considerar que los elementos que lo rodeaban eran anticuados.

A partir de esa sensación, inició una cadena de reemplazos dentro de su hogar, cambió muebles, decoración y distintos objetos para que todo estuviera en armonía con la imagen que transmitía aquella bata. Entonces, lo que había empezado con una única compra terminó convirtiéndose en una serie de gastos mucho más amplia.

Más de doscientos años después, el antropólogo Grant McCracken tomó esa historia y acuñó el término "efecto Diderot" durante la década de 1980. El concepto describe la tendencia a realizar nuevas adquisiciones para que combinen con un producto recién comprado. Desde la psicología del consumo, el fenómeno se relaciona con la búsqueda de coherencia entre los objetos que forman parte de nuestro entorno.

Cuando incorporamos algo que percibimos como superior, moderno o prestigioso, suele aparecer la necesidad de modificar otros elementos para mantener una sensación de uniformidad. Ese mecanismo es aprovechado usualmente por estrategias comerciales como la venta de productos complementarios, que buscan incentivar compras adicionales después de una adquisición inicial.

Ahorro en dólares Reconocer este patrón es el primer paso para dejar de hacerlo. Pexels

Ejemplos de este efecto

El efecto Diderot suele darse en situaciones cotidianas y pasa desapercibido. Uno de los casos más comunes ocurre con la ropa, por ejemplo, una persona compra un pantalón nuevo que le encanta y, al llegar a su casa, considera que las prendas que tiene ya no combinan con esa incorporación. Entonces suma una camisa, un abrigo, zapatillas y accesorios, terminando en una renovación completa del guardarropa.

Otra situación habitual está en quienes deciden comenzar una actividad física. La compra inicial puede ser un par de mancuernas para entrenar en casa, pero después llegan una colchoneta, bandas elásticas, una barra, discos, máquinas o bicicletas fijas y lo peor es que, en algunos casos, varios de esos elementos terminan con poco uso pese al dinero invertido.

También puede ocurrir con dispositivos tecnológicos, por ejemplo, la compra de un teléfono de alta gama puede derivar en la adquisición de auriculares nuevos, relojes inteligentes, fundas premium o accesorios que inicialmente no estaban contemplados en el presupuesto. En todos estos ejemplos existe un patrón común, un gasto inicial genera otros consumos que encarecen todo.

Cómo evitarlo y proteger tus ahorros en dólares

Reconocer la existencia del efecto Diderot es el primer paso para evitar que afecte las finanzas personales. Para prevenirlo se puede elaborar una lista de necesidades antes de comprar. Esto ayuda a diferenciar entre los gastos realmente necesarios y compras impulsadas por el deseo de complementar una adquisición reciente.

También es conveniente esperar algunos días antes de incorporar productos relacionados. Ese período permite evaluar si el nuevo objeto cumple una función concreta o si la compra adicional responde únicamente a una sensación momentánea. También es importante chequear periódicamente los bienes que ya se poseen. Muchas veces se adquieren artículos nuevos porque se pierde de vista el valor y la utilidad de los existentes.

El presupuesto mensual también cumple un papel central. Para evitar malos hábitos, se puede reservar una parte fija de los ingresos para ahorrar y transferirla apenas se cobra, lo que reduce el dinero disponible para consumos impulsivos. Esta práctica, conocida como preahorro, suele ser una de las herramientas más efectivas para construir un buen ahorro en dólares a largo plazo.