Oficializan nuevos aumentos de salarios para empleadas domésticas: cuánto van a cobrar hasta julio

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares aprobó una nueva actualización para el sector con subas mensuales entre abril y julio. Además, dispuso la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico y elevó el adicional por zona desfavorable al 31%.

Las trabajadoras y trabajadores de casas particulares percibirán una nueva recomposición salarial en los próximos meses luego de que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializara una serie de incrementos escalonados que se aplicarán entre abril y julio de 2026.

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La medida quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026, publicada por el Ministerio de Capital Humano este miércoles, y alcanza a todas las categorías comprendidas en el régimen establecido por la Ley 26.844.

De acuerdo con la normativa, las remuneraciones mínimas del sector tendrán una actualización del 1,8% para abril , calculada sobre los salarios vigentes en marzo. A ese ajuste se sumarán incrementos del 1,6% en mayo , 1,5% en junio y 1,4% en julio , conformando una nueva pauta salarial para la actividad.

Desde la comisión remarcaron que los valores fijados constituyen los pisos salariales de referencia para el sector y que empleadores y trabajadores podrán pactar remuneraciones superiores de manera individual.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la decisión de integrar al salario básico la suma no remunerativa acordada en marzo de este año .

Según se estableció, el 50% de ese monto se incorporó a los haberes correspondientes a abril, mientras que el porcentaje restante pasará a formar parte de los salarios básicos desde julio.

La medida implica que esos importes dejarán de abonarse como conceptos extraordinarios y pasarán a formar parte de la remuneración habitual, con impacto sobre otros derechos laborales vinculados al salario.

También aumenta el adicional por zona desfavorable

La resolución incluyó además una mejora para quienes prestan tareas en regiones alcanzadas por el adicional por zona desfavorable.

En ese sentido, la CNTCP dispuso que, desde el 1 de abril, ese plus se eleve al 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría, por encima del porcentaje vigente hasta ahora.

Las nuevas escalas salariales y las modificaciones establecidas por la resolución tienen alcance nacional y deberán aplicarse a todo el personal comprendido en el régimen especial de contrato de trabajo para casas particulares.