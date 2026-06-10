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10 de junio 2026 - 10:33

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 10 de junio en el Mundial 2026

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección argentina superó a Islandia y ya tiene la cabeza en el Mundial.

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección argentina superó a Islandia y ya tiene la cabeza en el Mundial.

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La Scaloneta se impuso por 3-0 en Alabama, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, y dejó buenas sensaciones a una semana del debut ante Argelia.

La Selección argentina superó con autoridad a Islandia por 3-0 en Alabama y completó su puesta a punto antes del debut mundialista frente a Argelia. El equipo de Lionel Scaloni mostró solidez colectiva y poder de ataque, especialmente en el segundo tiempo, cuando ingresaron varias de sus principales figuras para marcar diferencias y sellar una actuación convincente.

El conjunto argentino tomó ventaja desde los primeros minutos gracias a un gol de Valentín Barco y dominó gran parte del encuentro. Sin embargo, recién pudo ampliar la distancia en el complemento, después de que Lionel Messi ingresara y se convirtiera en el eje del equipo. El capitán provocó la acción que derivó en el penal del segundo tanto, que él mismo transformó en gol, y participó en la jugada que terminó con la definición de Thiago Almada para decretar el resultado final

Con la victoria consumada, la Scaloneta dio por finalizada su preparación y dejó atrás los amistosos previos a la Copa del Mundo. Ahora, todas las miradas están puestas en el estreno del próximo 16 de junio, cuando el equipo de Scaloni se enfrente a Argelia en Kansas por la primera fecha del Grupo D. Tras una actuación que dejó buenas sensaciones y confirmó el peso de sus principales figuras, la Albiceleste iniciará la defensa del título con la ilusión de volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.

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El presidente de la FIFA advirtió a Los Ángeles sobre la llegada de hinchas de todo el mundo

infantino presidente de fifa

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, advirtió en las últimas horas a las autoridades de Los Ángeles que su ciudad está a punto de ser invadida por aficionados de todo el mundo, en el marco del inicio del Mundial 2026 y ceremonia con numerosas estrellas en el Los Angeles Memorial Coliseum.

En declaraciones previas a los partidos inaugurales de esta semana, Infantino dijo que la ciudad de California se convertiría en un punto de encuentro mundial durante el torneo que por primera vez reunirá 48 equipos.

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El megaoperativo que Kansas prepara para el Mundial 2026 y favorecerá a miles de argentinos

Argentina amistosos

La organización del Mundial 2026 exige una logística sin precedentes para recibir a los fanáticos del fútbol de todo el mundo. Ante el desafío de movilizar multitudes, una de las sedes principales presentó un plan de transporte estratégico diseñado para evitar el colapso del tránsito.

Esta noticia es vital para los seguidores argentinos, ya que la Selección hará base en esta ciudad durante la competencia. El sistema implementará corredores exclusivos y flotas de colectivos diferenciados para conectar el aeropuerto, el centro y el estadio de manera eficiente.

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La FIFA homenajeó a Lionel Messi por un récord que nadie logró igualar en la historia de los Mundiales

lionel messi giani infantino

La FIFA destacó a Lionel Messi con un reconocimiento especial a solo dos días del inicio del Mundial 2026. A través de una publicación en sus redes sociales, el máximo organismo del fútbol recordó un récord que ningún otro jugador pudo alcanzar y volvió a poner al capitán de la Selección argentina en el centro de la escena antes del comienzo del torneo.

El mensaje rápidamente se viralizó entre los aficionados de distintas partes del mundo y generó miles de reacciones. La publicación rescató una estadística que resume la magnitud de la trayectoria del rosarino en la Copa del Mundo y que lo distingue incluso entre las máximas leyendas del deporte.

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Los nombres que analiza Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi

scaloni
Lionel Scaloni tendrá, esta noche, la última prueba para saber que jugadores de la selección nacional están aptos para jugar el Mundial 2026

Lionel Scaloni tendrá, esta noche, la última prueba para saber que jugadores de la selección nacional están aptos para jugar el Mundial 2026

Lionel Scaloni define por estas horas quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026. Aunque la baja corresponde a un defensor central, el entrenador sorprendió al adelantar que no incorporará a otro futbolista de esa posición y que analizará variantes en otras zonas del equipo antes de tomar una decisión definitiva.

La lesión del jugador del Olympique de Marsella obligó al cuerpo técnico a revisar las opciones disponibles a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo. El defensor sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedó desafectado del plantel. Sin embargo, Scaloni considera que la defensa ya cuenta con suficientes variantes y por eso apunta a reforzar otro sector de la nómina de 26 futbolistas.

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Lionel Messi rompió un nuevo récord de la Selección argentina tras casi 70 años: cuál es

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La Seleccion argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria ante Islandia y Lionel Messi aprovechó la ocasión para seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol argentino. El capitán marcó el segundo gol del triunfo y se convirtió en el jugador más veterano en anotar con la camiseta albiceleste, una marca que permanecía intacta desde hacía casi siete décadas.

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Lionel Messi llevó tranquilidad antes del Mundial: “Lo vamos a dejar todo”

messi

Tras la victoria por 3-0 ante Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026, Lionel Messi se mostró optimista de cara al debut de la Selección Argentina frente a Argelia y dejó un mensaje para los hinchas. El capitán aseguró que el plantel afrontará la Copa del Mundo con el mismo compromiso de siempre y remarcó que el grupo está preparado para dar pelea una vez más en la máxima cita del fútbol.

Además, el rosarino se refirió a su estado físico luego de volver a sumar minutos tras la molestia muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante las últimas semanas. Messi ingresó en el segundo tiempo, convirtió un penal y reconoció que necesitaba volver a competir para recuperar sensaciones. Según explicó, el objetivo ahora es aprovechar los días que restan para llegar en óptimas condiciones al estreno mundialista del próximo 16 de junio.

El capitán también destacó la mentalidad del plantel y la ambición que mantiene intacta después de los éxitos recientes. En la misma línea, evitó darle importancia a las marcas individuales, incluso después de convertirse en el goleador más longevo de la historia de la Selección Argentina. Con el amistoso ya atrás y un mensaje de unidad publicado en sus redes sociales, Messi y la Albiceleste dejaron en claro que toda su atención está puesta en el debut ante Argelia y en el desafío de defender el título mundial.

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Lionel Scaloni despejó dudas tras la goleada a Islandia y mantiene el misterio por el reemplazante de Leonardo Balerdi

balerdi scaloni

Luego del triunfo por 3-0 sobre Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026, Lionel Scaloni se mostró conforme con la actuación de la Selección argentina y aseguró que el encuentro le permitió sacar conclusiones importantes de cara al debut ante Argelia. El entrenador destacó el rendimiento colectivo del equipo, la respuesta de los jugadores que tuvieron minutos y el cumplimiento de uno de los principales objetivos de la noche: llegar con todo el plantel en buenas condiciones físicas.

La principal incógnita sigue siendo quién ocupará el lugar de Leonardo Balerdi, baja por lesión para el arranque de la Copa del Mundo. Aunque reconoció que la prueba frente a Islandia le aclaró varias dudas, Scaloni evitó confirmar una decisión y señaló que todavía analiza dos alternativas para reemplazar al defensor. “Capaz que pasado mañana digo al reemplazante de Balerdi. Tenemos una idea, pero nos vamos a tomar uno o dos días más”, explicó en conferencia de prensa.

Más allá de la cuestión táctica, el DT transmitió tranquilidad sobre el presente del equipo y se mostró optimista de cara al estreno mundialista del próximo 16 de junio. Además, ratificó que Leandro Paredes continuará trabajando con normalidad junto al plantel y dejó un mensaje para los hinchas: aseguró que el grupo está preparado para competir al máximo nivel y que la Selección peleará hasta el final en busca de defender el título conseguido en Qatar.

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Argentina le ganó 3 a 0 a Islandia en el último amistoso previo al debut en el Mundial

seleccion argentina islandia

La Selección argentina enfrentó a Islandia este martes en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en el último amistoso antes de su debut en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni se impuso 3-0 , gracias a los goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada.

De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni cerró una buena actuación y culminó estos duelos con un saldo invicto de dos triunfos consecutivos, luego del 2-0 a Honduras en Texas. Ahora, la Albiceleste se prepara para el debut mundialista que será el próximo martes 16 de junio ante Argelia, en Kansas City.

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