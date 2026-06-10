Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 10 de junio en el Mundial 2026

La Selección argentina superó con autoridad a Islandia por 3-0 en Alabama y completó su puesta a punto antes del debut mundialista frente a Argelia. El equipo de Lionel Scaloni mostró solidez colectiva y poder de ataque, especialmente en el segundo tiempo, cuando ingresaron varias de sus principales figuras para marcar diferencias y sellar una actuación convincente.
El presidente de la FIFA advirtió a Los Ángeles sobre la llegada de hinchas de todo el mundo
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, advirtió en las últimas horas a las autoridades de Los Ángeles que su ciudad está a punto de ser invadida por aficionados de todo el mundo, en el marco del inicio del Mundial 2026 y ceremonia con numerosas estrellas en el Los Angeles Memorial Coliseum.
En declaraciones previas a los partidos inaugurales de esta semana, Infantino dijo que la ciudad de California se convertiría en un punto de encuentro mundial durante el torneo que por primera vez reunirá 48 equipos.