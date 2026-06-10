Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 10 de junio en el Mundial 2026

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Lionel Messi llevó tranquilidad antes del Mundial: “Lo vamos a dejar todo”

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Tras la victoria por 3-0 ante Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026, Lionel Messi se mostró optimista de cara al debut de la Selección Argentina frente a Argelia y dejó un mensaje para los hinchas. El capitán aseguró que el plantel afrontará la Copa del Mundo con el mismo compromiso de siempre y remarcó que el grupo está preparado para dar pelea una vez más en la máxima cita del fútbol.

Además, el rosarino se refirió a su estado físico luego de volver a sumar minutos tras la molestia muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante las últimas semanas. Messi ingresó en el segundo tiempo, convirtió un penal y reconoció que necesitaba volver a competir para recuperar sensaciones. Según explicó, el objetivo ahora es aprovechar los días que restan para llegar en óptimas condiciones al estreno mundialista del próximo 16 de junio.

El capitán también destacó la mentalidad del plantel y la ambición que mantiene intacta después de los éxitos recientes. En la misma línea, evitó darle importancia a las marcas individuales, incluso después de convertirse en el goleador más longevo de la historia de la Selección Argentina. Con el amistoso ya atrás y un mensaje de unidad publicado en sus redes sociales, Messi y la Albiceleste dejaron en claro que toda su atención está puesta en el debut ante Argelia y en el desafío de defender el título mundial.