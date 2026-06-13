Mundial 2026, EN VIVO: comienza una nueva jornada con el debut de Brasil como protagonista principal

Live Blog Post

Carlo Ancelotti habló en la previa del cruce de Brasil con Marruecos

Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa junto a Vinícius Júnior en la previa del primer partido del Mundial 2026 de la Selección de Brasil ante Marruecos en el Met Life Stadium. El técnico se sintió honrado de dirigir por primera vez en una Copa del Mundo y afirmó que hoy en día no se puede subestimar a ningún rival.

carlo ancelotti Carlo Ancelotti, único DT ganador de cinco Champions League, está próximo a disputar por primera vez un Mundial como entrenador principal. @Brasil

“Es una experiencia nueva, es algo especial. Una responsabilidad representar a Brasil, el país del fútbol, la selección más laureada del mundo. Siento dos cosas: responsabilidad y honra. Es un momento muy bonito de mi historia”, detalló el técnico italiano.

Carletto sobre cómo espera que juegue su equipo explicó: “La posesión es un aspecto importante del juego, pero no es el más importante. Si hablamos de estadísticas, lo más importante son los goles marcados. La idea es controlar el juego con el balón y atacar con agresividad cuando no lo tenemos”.

Además, destacó que si bien la estadística de la posesión del balón es importante, la más significativa es la cantidad de goles a favor y en contra. Sobre los momentos que Brasil no controle la pelota, añadió: “Tenemos que estar compactos, porque todos los equipos, especialmente Marruecos tienen calidad y pueden crear problemas si no estás preparado en todos los aspectos del juego”.

Leé la nota completa