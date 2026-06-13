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13 de junio 2026 - 08:42

Mundial 2026, EN VIVO: comienza una nueva jornada con el debut de Brasil como protagonista principal

Brasil debuta con Ancelotti como DT.

Brasil debuta con Ancelotti como DT.

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El torneo más esperado comenzó con las victorias de México y Corea del Sur. Este viernes, debutaron con un empate Canadá y Bosnia. EEUU y Paraguay debutan el grupo D.

Por otro lado, el viernes debutaron de los otros dos anfitriones. Por un lado, Canadá jugó su primer partido contra Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto, en donde logró su primer punto en los mundiales después de un empate 1-1. Por su parte, Estados Unidos goleó a Paraguay en un duelo que enfrentó a dos directores técnicos argentinos: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

Este sábado 13 de junio jugarán Qatar frente a Suiza a las 16 horas, para comenzar la jornada futbolera, Brasil contra Marruecos a las 19 horas, como partido principal del día, y Haití versus Escocia a las 22 horas para cerrar la noche y las participaciones del Grupo B y C en la primera fecha.

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Carlo Ancelotti habló en la previa del cruce de Brasil con Marruecos

Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa junto a Vinícius Júnior en la previa del primer partido del Mundial 2026 de la Selección de Brasil ante Marruecos en el Met Life Stadium. El técnico se sintió honrado de dirigir por primera vez en una Copa del Mundo y afirmó que hoy en día no se puede subestimar a ningún rival.

carlo ancelotti
Carlo Ancelotti, &uacute;nico DT ganador de cinco Champions League, est&aacute; pr&oacute;ximo a disputar por primera vez un Mundial como entrenador principal.

Carlo Ancelotti, único DT ganador de cinco Champions League, está próximo a disputar por primera vez un Mundial como entrenador principal.

“Es una experiencia nueva, es algo especial. Una responsabilidad representar a Brasil, el país del fútbol, la selección más laureada del mundo. Siento dos cosas: responsabilidad y honra. Es un momento muy bonito de mi historia”, detalló el técnico italiano.

Carletto sobre cómo espera que juegue su equipo explicó: “La posesión es un aspecto importante del juego, pero no es el más importante. Si hablamos de estadísticas, lo más importante son los goles marcados. La idea es controlar el juego con el balón y atacar con agresividad cuando no lo tenemos”.

Además, destacó que si bien la estadística de la posesión del balón es importante, la más significativa es la cantidad de goles a favor y en contra. Sobre los momentos que Brasil no controle la pelota, añadió: “Tenemos que estar compactos, porque todos los equipos, especialmente Marruecos tienen calidad y pueden crear problemas si no estás preparado en todos los aspectos del juego”.

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Brasil debuta ante Marruecos

Brasil tendrá una prueba de fuego en su primera fecha al enfrentar a la campeona de África: Marruecos. A priori, el equipo comandado por Carlo Ancelotti se ve como favorito, pero los marroquíes no son fáciles de vencer.

Brasil vs Marruecos
Brasil contra Marruecos, el partido estelar del sábado 13 de junio

Brasil contra Marruecos, el partido estelar del sábado 13 de junio

Así lo demostraron estos últimos tres años y medio, debido a que la última vez que perdieron un partido oficial fue en el Mundial de Qatar 2022 contra Croacia, en el partido por el tercer puesto. Aunque también jugaron un torneo de la CAF contra Kenia, en el que perdieron 1 a 0, pero en dicho campeonato las reglas obligaban a utilizar solo jugadores del fútbol local.

Los brasileños, por su parte, no contarán con Neymar JR por una lesión y su condición física es una de las dudas para lo que resta del Mundial, pero no será desafectado por el momento. Ancelotti ya planea el once inicial, que podría formar de la siguiente manera: Alisson; Danilo, Marquinhos, Bremer, Gabriel Magalhaes; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Endrick y Vinícius.

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EEUU protagonizó la primera goleada del Mundial: 4 a 1 a Paraguay

En su estreno del Mundial 2026 en Los Ángeles, EEUU dio un primer paso hacia la clasificación y goleó a Paraguay por 4 a 1. La selección local golpeó sorprendió a su rival con tres goles en el primer tiempo: Damián Bobadilla en contra (7') y Folarin Balogun por duplicado (31' y 50').

Paraguay cambió de postura tras el entretiempo y logró jugar en la mitad de cancha del local, logrando descontar a los 73' con una definición de Mauricio Magalhaes. Pero hasta ahó llegó su reacción. El detonante final fue el cuarto gol estadounidense en el minuto 97 del partido, cuando Giovanni Reyna remató junto al palo izquierdo, aprovechando una asistencia de Alex Freeman de contragolpe.

EEUU consiguió una goleada histórica, replicando la diferencia que había conseguido en dos mundiales de 1930, cuando derrotó 3 a 0 a Bélgica y al propio Paraguay en esa edición. Por su parte, la selección paraguaya tuvo su segunda peor caída, solo superada por 7 a 3 que sufrió ante Francia en 1958.

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