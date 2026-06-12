El BCRA moderó las compras por segunda rueda y las reservas sufrieron la mayor caída semanal desde abril

La autoridad monetaria adquirió u$s50 millones y elevó el saldo comprador de junio a u$s873 millones. Sin embargo, las reservas brutas bajaron a u$s47.419 millones, pese al rebote del oro, mientras el dólar mayorista anotó su primera caída semanal desde mayo.

El BCRA volvió a comprar dólares, pero las reservas cerraron la semana en baja pese al rebote del oro.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este viernes 12 de junio, aunque moderó el ritmo de intervención en el mercado cambiario , y las reservas internacionales brutas cerraron la semana con una caída de u$s196 millones . La autoridad monetaria adquirió u$s50 millones en el mercado oficial y llevó el saldo comprador de junio a u$s873 millones.

Con este resultado, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.542 millones , por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas, fijado en u$s10.000 millones. El dato confirma que el BCRA sigue del lado comprador, aunque con una participación más medida en el mercado oficial.

Las reservas internacionales brutas , en tanto, retrocedieron u$s196 millones y finalizaron en u$s47.419 millones. En la semana, anotaron una baja de u$s449 millones, la más importante desde fines de abril.

La caída diaria se dio pese al aporte positivo del oro, que subió 2,8% y habría sumado cerca de u$s250 millones al valor contable de las tenencias del Central. Ese dato volvió a mostrar que el stock bruto también depende de otros movimientos, como pagos, operaciones con organismos, variaciones de encajes y cambios en los activos denominados en moneda extranjera.

Entre las principales monedas de la canasta del DEG , el euro retrocedió 0,06% frente al dólar, la libra cayó 0,04%, el yuan se apreció 0,18% y el yen se depreció 0,19%. Como las reservas se informan en dólares, estos movimientos también pueden generar variaciones contables sobre los activos denominados en otras monedas.

En el frente cambiario, el dólar mayorista cayó $4,5, equivalente a 0,31%, y cerró en $1.428 para la venta. De esta manera, el tipo de cambio oficial acumuló una baja semanal de $12, equivalente a 0,8%, y anotó su primera caída semanal desde mediados de mayo.

La cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este viernes se ubicó en $1.779,31. La distancia contra el límite superior quedó cerca del 24,6%, lo que todavía deja margen para que el BCRA compre divisas sin activar intervenciones defensivas.

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El dólar oficial anotó su primera baja semanal desde mayo

La rueda cambiaria mostró una nueva corrección del dólar oficial, en un contexto en el que los operadores siguen de cerca los cambios en la dinámica de oferta y demanda de divisas. En el segmento de contado, el volumen operado fue de u$s643 millones. En ese marco, las compras del BCRA representaron cerca del 8% del total negociado.

A nivel minorista, el dólar oficial promedio relevado por el BCRA se ubicó en $1.452,55, con una baja diaria de 0,07%. En el Banco Nación, el billete se mantuvo en torno a $1.450 para la venta, lo que dejó al dólar tarjeta cerca de $1.885.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP avanzó 0,10% hasta $1.450,36, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 0,40% y se ubicó en $1.499,97. En el mercado informal, el dólar blue aumentó 0,69% y cerró en $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña.

De esta manera, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en torno al 2,24%, todavía en niveles bajos para los parámetros históricos del mercado cambiario argentino. La distancia entre el CCL y el oficial, en tanto, se mantuvo cerca del 5%.

En futuros, los contratos operaron con bajas generalizadas en los tramos de 2026 y 2027, con una variación promedio negativa de 0,26%. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.440,5 para fines de junio y de $1.610,5 para diciembre.

En el frente de tasas, la TAMAR bajó de 21,56% a 21,50%, mientras que la BADLAR subió de 19,69% a 20,19%. La evolución de las tasas en pesos sigue bajo seguimiento por su impacto sobre el atractivo del carry trade y sobre la demanda de cobertura cambiaria.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,54% mensual para junio, equivalente a 18,46% anualizado, y en 1,65% mensual para julio, equivalente a 19,82% anualizado. Por contrato, junio y julio cayeron 0,24%, agosto y septiembre 0,30%, octubre 0,29%, noviembre y diciembre 0,22%, enero y febrero 0,27%, marzo y abril 0,26%, y mayo 0,25%.

El BCRA compra menos y el mercado busca un nuevo equilibrio

La moderación de las compras se dio en un contexto en el que el mercado sigue evaluando si los movimientos recientes del dólar responden a una presión transitoria o al inicio de un nuevo equilibrio cambiario. La menor participación del BCRA en algunas ruedas fue leída por analistas como una señal de que la autoridad monetaria busca evitar agregar demanda al mercado oficial.

El economista Gustavo Ber explicó que “el BCRA redujo su participación en la plaza, dejando más espacio a la demanda privada por diferentes canales, más allá de extender las compras, posiblemente buscando adaptar la estrategia hacia el segundo semestre”.

En ese contexto, la discusión pasa por si el dólar oficial seguirá acomodándose gradualmente hacia un nuevo nivel de equilibrio o si el BCRA logrará sostener un ritmo comprador sin convalidar una aceleración más fuerte del tipo de cambio.

El mercado mira reservas, agro y demanda de cobertura

Con las compras de las últimas ruedas, el Banco Central ya superó el piso de la meta anual de acumulación de reservas. La autoridad monetaria lleva adquiridos u$s10.542 millones en 2026, por encima de los u$s10.000 millones planteados como objetivo inicial para todo el año.

Sin embargo, la evolución reciente volvió a mostrar que el stock bruto no depende únicamente del saldo comprador del Central. También inciden pagos de deuda, movimientos con organismos, variaciones de cotización de activos como el oro y cambios en las tenencias en moneda extranjera del sistema financiero.

De cara a las próximas semanas, los operadores seguirán de cerca la evolución de la liquidación del agro, la demanda privada de divisas, el nivel de intervención oficial y el impacto que puedan generar los viajes al exterior durante el Mundial sobre la demanda de dólares.

Por ahora, junio mantiene un saldo comprador positivo de u$s873 millones, pero las reservas cerraron la semana con una baja diaria de u$s196 millones y se ubicaron por debajo de los u$s47.500 millones. El desafío para el Gobierno será sostener la acumulación de divisas cuando el flujo estacional del agro pierda intensidad y el mercado vuelva a concentrarse en la recomposición efectiva de reservas.