Los bonos soberanos en dólares registran fuertes subas este jueves luego de que la calificadora Standard & Poor’s mejorara la nota crediticia de la Argentina, elevándola desde CCC+ hasta B-. La decisión impulsó una rápida reacción positiva en el mercado y llevó al riesgo país a perforar nuevamente la barrera de los 500 puntos básicos.
Los bonos en dólares se disparan hasta 3,5% y el riesgo país perfora los 500 puntos
La mejora de la calificación crediticia de la Argentina por parte de Standard & Poor’s impulsó una fuerte reacción en el mercado: los bonos soberanos en dólares avanzan hasta 3,5% y el riesgo país vuelve a perforar la barrera de los 500 puntos básicos.
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Otra calificadora mejoró la nota de la deuda soberana argentina: S&P la elevó a B-
La mejora de la calificación se suma al upgrade que había realizado Fitch Ratings a comienzos de mayo y refuerza la percepción de una reducción gradual del riesgo argentino entre los inversores. En este contexto, los títulos en moneda extranjera avanzan hasta 3,5% en la plaza local.
Así, los títulos en dólares escalan hasta 3,5% encabezado por el Global 2046, seguido del Global 2035 (3,1%) y el Global 2046 (2,8%).
En su informe, S&P explicó que la suba de la nota refleja una menor vulnerabilidad económica, una mejora paulatina de la liquidez externa y un fortalecimiento de la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros. La agencia destacó la acumulación de reservas internacionales, la consolidación del equilibrio fiscal y las distintas fuentes de financiamiento que permitieron al Gobierno afrontar los vencimientos de deuda.
No obstante, la calificadora advirtió que la economía argentina continúa expuesta a eventuales shocks externos y desafíos macroeconómicos durante los próximos 12 a 18 meses. Aun así, consideró que el escenario base contempla que el país pueda atravesar esas tensiones sin incurrir en un default ni en una reestructuración forzada de su deuda.