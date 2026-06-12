Lo que se dice en las mesas: Manuel Adorni, detrás del Indio Solari y Lio Messi, le robó la escena mediática al S&P

El oficialismo se prende fuego solo, no solo por Bullrich, Adorni, etc.. Las reservas del BCRA, la recaudación del Tesoro y la baja del riesgo país entusiasman, pero sin votos ni gobernabilidad, el éxito financiero no está asegurado. La apuesta detrás del escenario de que no todo está perdido si pierde Javier Milei.

Ni la mejora de calificación de S&P desvió la atención del escándalo Adorni quien debía haber replicado al “Coco” Basile con su memorable “silenzio stampa” y dejar que la buena noticia externa fuera el epicentro del escenario y no su opaca declaración jurada. El “apenas” Jefe de Gabinete procuró, sigilosamente, quedar detrás de bambalinas del funeral del Indio Solari y de los “tocados” de la Selección de fútbol que lidera Lionel Messi . Pero su verborragia e inoportuna reaparición lo volvieron al centro de la escena. El mercado, más ansioso por estas novedades financieras, celebró la buena nueva como frutilla del postre tras la mejora de Fitch, soslayando las distracciones vinculadas con los “escandaletes” oficiales. Y sobre llovido, llegó el buen dato de inflación. O sea, la mesa servida para festejar. Salvo que reaparezca el “Viejo Vizcacha” Adorni.

Por lo pronto, mientras los datos duros acompañen y sigan apareciendo noticias de este calibre nada parece perturbar a inversores y especuladores que se persignan al santo de “carry”. Además, ahora todo entró en modo Mundial de modo que las agendas se adecuarán a los horarios deportivos del hemisferio norte. Ello no significa que haya veda ni cuarentena de viajes y visitas de inversores y fondos. Todo lo contrario, pero al ritmo mundialista.

Es más, en la previa también hubo visitas al exterior como el caso del Galicia a Londres donde Diego Chameides , Mariano Calviello y Martín Gómez Fleytas acompañaron a un grupo de clientes. Ya antes también hubo viajes de gente del Macro, Mariva, GRIT y otros, tanto a la City londinense como a Wall Street, e incluso a Washington. Según comentaron tras volver del Reino Unido, los inversores extranjeros premian la consistencia fiscal y la compra de dólares del Banco Central (BCRA) , lo que define un clima constructivo para con los activos argentinos. También descontaban, o más bien esperaban como catalizador otro “upgrade” de calificación, que habilite a más fondos de inversión -sobre todo europeos- a aumentar su exposición en Argentina, como así también una posible emisión internacional de deuda , sobre lo cual hubo muchas preguntas. A la hora de las estrategias, los que aún tienen baja exposición en bonos soberanos en dólares dicen que esperan volatilidad electoral el año próximo para buscar mejores puntos de entrada en el 2027. Sobre los bonos en pesos, comentaron la baja exposición que tenían mientras monitorean el tipo de cambio, anticipando que en el segundo semestre el flujo de divisas no será tan positivo y empezarán los potenciales ruidos políticos, lo que podrían ofrecer mejores niveles de entrada.

Y para no perder de vista el horizonte, fueron incesantes las preguntas sobre el armado opositor para 2027 , que pasó a ser la variable clave para la toma de posiciones, porque condiciona el “trade” Argentina. ¿Qué más se trajeron de Londres? Apuestan a que continuará el proceso de desinflación, aunque con una pendiente de convergencia más moderada que la observada en los dos primeros años de la gestión Milei.

También los inquieta, con miras a las elecciones 2027, el nivel de actividad económica, en particular, en AMBA y GBA. Por ahora, los bonos privados no seducen frente a pares de la región o del club de emergentes. Lo que sí, muchos mencionaron a los bonos de Buenos Aires como una opción para estar en riesgo argentino.

Mesas desde la Gran Manzana

Un banquero que anduvo por Wall Street explicó a la gente de la mesa de operaciones que el rally del mes pasado se basó en tres apuestas, por un lado, que la inflación en EEUU empezaba a desacelerarse, que la Fed actuaba en consonancia y, por otro lado, que el conflicto con Irán se amortiguaba. Sus colegas de la Gran Manzana le indicaron seguir estas fechas de junio: el 15 y 16 el banco central de Japón podría subir las tasas con el yen cerca de 160 por dólar, lo que los “carrytreidistas” miran muy de cerca; el 17 debuta el nuevo jefe de la Fed, Kevin Warsh, ahora jaqueado por los últimos datos de empleo, la tasa de interés a 10 años y los datos inflacionarios; y el 21 Colombia define presidente con Abelardo de la Espriella como favorito y el peso colombiano festejando por anticipado, como bien hace el mercado. Sus hombres de la mesa le acercaron las últimas encuestas que marcan la mejora en todos los indicadores de opinión pública para el oficialismo.

Como bien señala una de las damas más sagaces del mercado, la coyuntura “K”, no por Cristina sino por la dualidad entre los buenos datos económicos y financieros que hacen que los mercados celebran la estabilización, pero el oficialismo se prende fuego solo, no solo por Bullrich, Adorni, etc. Lo ilustró así: tanto las reservas del BCRA, la recaudación del Tesoro y la baja del riesgo país entusiasman, pero sin votos ni gobernabilidad, el éxito financiero no está asegurado, de modo que el mercado puede comprar la película, pero si los actores se toman a las piñas tras bambalinas, a la larga eso termina eclosionando en la función.

Fue muy comentado, un desayuno reservado de la gente de ABECEB en el cual participó el Vice del BCRA, Vladimir Werning, donde se analizó cómo seguía la consolidación del programa económico haciendo foco en la política monetaria y cambiaria y los desafíos de crecer sin desequilibrios mientras se transita un cambio de modelo económico. Según comentaron, Don Vladimir sostuvo que la economía estaba fuerte y que el gran desafío era el cambio de precios relativos, lo que es relevante porque, en la medida que pasa el tiempo y el sector privado internaliza que hay distintos precios relativos, también reordena su modelo de negocio. Eso, explicó, es algo que el Estado no puede hacer por sí mismo, lo tienen que hacer los privados y lleva el tiempo que decidan animarse a tomar ese riesgo.

En otro evento, más financiero, en plena city porteña se debatió la avalancha de dólares, sobre la que el anfitrión, legendario lobo del mercado, sostuvo que por más que el país tenga superávit comercial no es suficiente para considerar resuelto el problema externo.

Si bien se van a exportar unos 100.000 palos este año con un gran superávit comercial, cercano a los 25.000 palos, no alcanza. Es cierto que el haber dejado de importar energía es la gran transformación del sector externo argentino, pero parte de esas divisas recuperadas están siendo redireccionadas al consumo de bienes de consumo importados y de autos importados. Un muy buen ejemplo a contramano de la sustitución de importaciones. Por eso no es tan veloz la acumulación de reservas. Por ello consideraron que el gran reto es sostener la desinflación, acumular reservas y recuperar, a la vez, el crecimiento.

En tal sentido, un economista replicó unas definiciones brindadas por su colega radical Pablo Gerchunoff, quien alertó, casi al unísono con su par liberal Ricardo Arriazu, que el proyecto libertario solo será viable si los perdedores de la transición se integran política, social y territorialmente, de lo contrario, la llamada nueva "Argentina productiva" (energía, minería y agro) permanecerá junto a la antigua "Argentina social" y ahí precisamente reside el riesgo para las reformas de Milei.

¿Qué dijo Gerchunoff?: Milei podría estar poniendo en peligro su oportunidad política al aferrarse a un peso sobrevalorado como ancla de estabilidad, porque un peso fuerte (un dólar barato) puede ayudar a asegurar ganancias a corto plazo frente a la inflación, pero también dificulta la transición de la antigua a la nueva Argentina, socialmente más sostenible. En esta visión hay cierto consenso, incluso externo, acerca de que no todo está perdido en el caso de que Milei no aproveche políticamente esta oportunidad, porque es probable que otro candidato la aproveche. Quien estuvo de festejos estos días fue el ex ministro Cavallo cuyo hijo Alberto fue reconocido como mejor profesor en la Harvard Business School. ¡Felicitaciones!