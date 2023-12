Franquicias hacen un balance del año y trazan sus metas para 2024

Así, si bien el consumo se vio afectado por la inflación, el directivo señala que se vio movimiento y la gente siguió saliendo a comer, a consumir, etcétera. “El escenario argentino es extraño. Creo que el gran problema es que la gente, aún con trabajo genuino tiene dificultades para llegar a fin de mes, pero lo poco que tiene lo gasta porque, si no, pierde valor su dinero muy rápido”, opina. Eso, indica, se ve reflejado en una buena dinámica para las franquicias, que en su gran mayoría son cadenas de retail de distintos rubros.

2836.jpg

GASTRONOMÍA

Uno de los sectores que mejor funciona es el de gastronomía y Leandro Canabe, socio gerente de Café Martínez, una empresa destacada de ese segmento, ratifica la mirada del representante de AAMF al señalar que, “pese a las distintas complejidades que presentaron en nuestra economía en este 2023, estamos cerrando un muy buen año”. Cuenta que inauguraron 18 nuevas sucursales, sumadas a 5 futuras aperturas que se encuentran en obra en este momento.

Al mismo tiempo, se proyecta para diciembre la apertura de dos nuevas sucursales en Paraguay y dos en Uruguay (en los principales shopping de Punta del Este). Con estas inauguraciones, Café Martínez alcanzará un total de 221 locales, tanto en Argentina como en la región.

Asimismo, Canabe destaca que este 2023 marcó un hito en la historia de la empresa, que festejó sus 90 años de trayectoria. Para celebrarlo, realizaron varias actividades, como “Somos Cafennials”, una campaña que busca honrar a los amantes del café, redefiniendo y celebrando la identidad de los Cafennials con propuestas especiales en locales, tienda web y RRSS y con una línea de merchandising exclusiva.

Otra iniciativa por el cumpleaños fue Coffee Lab en Casa Martínez, que se convirtió en el espacio para vivir experiencias únicas mientras se descubren los secretos de las preparaciones del café.

Asimismo, gracias a una alianza de colaboración estratégica con el Instituto Hondureño del Café (IHC), que tiene como objetivo, promover y celebrar la excelencia del café de Honduras en tierras argentinas y fomentar prácticas de consumo consciente, Café Martínez incorporará, a su variedad de blends una nueva línea de “Café de Origen: Edición Especial de Honduras”.

INDUMENTARIA

Otro de los rubros que viene creciendo con fuerza es el de indumentaria. En ese rubro, Eyelit es una marca con sello de trayectoria y experiencia y Valeria Mociulsky, gerente comercial y de Marketing de la empresa, cuenta que, durante 2023, “la empresa logró un crecimiento en producción, pese a la crisis económica que atraviesa el país”.

Destaca que compraron nuevas maquinarias para esto, apostando a la industria nacional, como siempre lo han hecho, para diferentes procesos de producción.

Asimismo, menciona que llevaron adelante “la apertura de nuevas franquicias durante este año 2023”, lo que es un muy buen dato para la marca.

EDUCACIÓN

Y lo mismo refleja, desde el sector de franquicias de servicios, Natalia Drukziuc, CEO de Red Instituto Neone, cuando resalta que “2023 fue muy bueno, en general, para la empresa”, aunque reconoce que se ha frenado un poco toda la actividad desde agosto a noviembre, por el proceso electoral. Pero observa que, a partir del balotaje, se ve más interés en invertir en franquicias.

Y es que el sector de servicios de educación viene con un fuerte desarrollo, tal como confirman Susana Perrotta, directora de NEXT y presidente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, y Diego Domínguez, también director de la empresa. “El año 2023 nos encontró llenos de proyectos, muchos de los cuales pudimos llevar a cabo exitosamente”, aseguran.

NEXT ha sumado a un nuevo franquiciado este año, que ha apostado no sólo a la marca, sino también, al mercado de servicios educativos. Así, afirman que “el balance que hacemos es muy bueno” y destacan que, aun en tiempos de crisis, “el mercado de servicios educativos, en nuestro caso, inglés, se ha mantenido firme y no ha sido testigo de un descenso marcado de la matricula”.

Consideran que esto responde a que, en tiempo de incertidumbre y/o economías decrecientes, “las familias apuestan a la capacitación de sus hijos, bajo el lema de que es lo mejor que les pueden dejar a sus hijos: educación y posibilidades de crecer y formarse”. Destacan, así que las familias ven como una buena inversión apostar a generar instancias de aprendizaje que les proporcionen herramientas necesarias para poder afrontar un futuro.

“Bajo este paradigma, nuestro negocio se ha visto favorecido y eso nos ha permitido seguir operando, sin tener que cerrar puntos de venta y no adeudar sueldos, ni cargas sociales”, informa.

70464.jpg

LO QUE ESPERAN PARA 2024

Respecto de las expectativas para el año que viene, desde la AAMF, Devoto anticipa que, “esperamos que siga creciendo el negocio, aunque posiblemente a un ritmo menor que el de este 2023”. Menciona que, luego de la pandemia, en 2020, cuando la cantidad de puntos de venta cayó 7%, en 2021, se empezó a recuperar la dinámica y crecieron 13,4%, al año siguiente, en 2022, el incremento fue del 13,3%, este año, calculan un repunte de alrededor de 11,3% y estiman que para 2024 será de un dígito el porcentaje de apertura de negocios, pero igualmente el alza.

“Seguramente, se desacelere un poco el ritmo hasta que las variables macroeconómicas se estabilicen y se vea qué puede suceder con el consumo”, dice Devoto y agrega: “Imagino un primer semestre más frenado y una segunda mitad del año en la que todo debería empezar a funcionar mejor”.

Desde Eyelit, planean “seguir creciendo en franquicias, tanto en Argentina como en la región LATAM”. De esta manera se proponen seguir capitalizando las inversiones en maquinaria que realizaron en este 2023. En NEXT, coinciden con esta perspectiva y aseguran que “esperamos que el año 2024, bajo una nueva gestión de gobierno, el país pueda comenzar a ver la luz al final del camino”. En ese contexto, planean retomar los proyectos que quedaron truncos durante el presente año y abordar nuevos. “Estamos trabajando para desembarcar en provincias en donde hoy no tenemos presencia, como una primera etapa de la expansión. En lo que refiere a la expansión mediante el formato online, “My e-NEXT Institute”, planeamos abrir cinco franquicias”, comentan.

CRECIMIENTO

Drukziuc también tiene planes para su marca NEONE. “Creemos que 2024 será aún mejor, ya que comenzaremos el año con dos sedes nuevas en Paraguay a las que estamos capacitando en este momento y desembarcaremos en Chile y España”, cuenta. Y asegura que el rubro está en pleno crecimiento. Y es que, tal como destaca Canabe, desde Café Martínez, es indudable que “el mercado sigue brindando oportunidades” para el desarrollo de las franquicias y considera que estará en la habilidad de cada una de las empresas poder aprovecharlas.

“Nuestro negocio no es solo atractivo desde lo económico sino también desde los sentidos, con lo cual lo hace más interesante aún”, asegura. Así, resalta que este tipo de proyectos, que tienen una lógica diferente a la mayoría de los sectores de la economía, son es una opción atractiva para un perfil de emprendedor que prefiere conocer a priori los detalles de un negocio de exitoso, no solo en nuestro país sino también en otros mercados.

“Para 2024 tenemos grandes proyectos e inversiones por delante, no solo en el crecimiento de más franquicias y locales de operación propia con llegada a lugares donde hoy no tenemos presencia, sino que también procuraremos ampliar nuestra capacidad productiva y prepararnos para una etapa en la historia de nuestra empresa”, señala. Y anticipa que continuarán trabajando en el crecimiento de las ventas en los distintos canales, en el fortalecimiento de la marca y del modelo de negocio.