Alarma en Brasil: Vinicius no entrenó tras una molestia y preocupa de cara al Mundial 2026 + Seguir en









La ausencia de Vinicius en el entrenamiento junto a sus compañeros encendió las alarmas en Brasil, que ya suma otra baja sensible en ataque de cara al Mundial 2026.

Brasil volverá a jugar el próximo martes frente a Croacia Conmebol

La selección de Brasil atraviesa horas de preocupación luego de la derrota 2-1 ante Francia en un amistoso disputado en Estados Unidos, en la antesala del Mundial 2026. Más allá del resultado, la atención se centró en la situación física de Vinicius Jr., quien terminó el partido con una molestia y no pudo entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

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El delantero del Real Madrid fue titular en el encuentro, pero tras el compromiso se sometió a estudios médicos que descartaron una lesión de gravedad. Sin embargo, el sábado por la mañana no participó de la práctica a la par de sus compañeros: se lo vio trabajando en el gimnasio, con zapatillas, y posteriormente recibió tratamiento, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico que encabeza Carlo Ancelotti.

Desde la Confederación Brasileña de Fútbol no emitieron un parte oficial sobre su estado físico, lo que alimenta las especulaciones. En principio, todo indicaría que se trata de una medida preventiva para evitar una complicación mayor en un jugador clave de cara a la cita mundialista.

vinicius raphinha.png La Confederación Brasileña de Fútbol no emitieron un parte oficial sobre su estado físico Brasil volverá a jugar el próximo martes frente a Croacia, en el segundo amistoso de la doble fecha FIFA, y se espera que Vinicius pueda estar disponible. Su evolución en los próximos días será determinante para definir si suma minutos o si el cuerpo técnico opta por preservarlo.

La situación también es seguida de cerca por el Real Madrid, que se juega instancias decisivas en la temporada. El conjunto español pelea por La Liga y además afronta los cuartos de final de la Champions League, donde tendrá un cruce exigente ante el Bayern Munich. En ese contexto, cualquier riesgo físico sobre una de sus principales figuras genera máxima cautela.

Como si fuera poco, Brasil también sufrió otra baja sensible en ataque: Raphinha, extremo del Barcelona, sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y estará fuera de las canchas durante aproximadamente un mes y medio, a menos de tres meses del inicio del Mundial. Con varias piezas importantes entre algodones, Ancelotti deberá gestionar las cargas físicas y ajustar su planificación para evitar nuevas complicaciones, en un momento clave de la preparación rumbo a la Copa del Mundo.