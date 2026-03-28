Ricardo Arriazu: "Nos van a salir dólares por las orejas mientras no choquemos la calesita" + Seguir en









El economista y exasesor del BCRA se refirió a la posibilidad de exportar petróleo en el actual contexto internacional.

Ricardo Arriazu, prestigioso economista argentino con experiencia internacional.

La suba exponencial -e indescifrable- del precio del petróleo pone en tensión la economía global pero encuentra a la Argentina en un rol de potencial exportador energético. Es ese el contexto que analizó el especialista Ricardo Arriazu para proyectar un escenario optimista con respecto a las posibilidades de la actividad nacional.

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El economista intervino en un evento organizado por la Fundación del Tucumán, en la localidad de Yerba Buena. En su disertación, titulada “¿Estancamiento o recuperación? La importancia de la confianza”, planteó que "si todo el mundo ganara exactamente igual, cosa que es imposible, el salario promedio en la Argentina sería de $2 millones por mes. Somos pobres, no alcanza. Y no lo vamos a resolver con discurso. La única manera es agrandando la torta, y para agrandar la torta hay que producir, hay que sacrificarse, y hay que hacer esfuerzo”

En ese marco, analizó una situación, para diferenciar la percepción pública de los índices: “La gente dice ‘no llego a fin de mes’, ‘mis ventas bajaron 50%’ y ‘cierra la empresa, se está destruyendo la industria’. Está claro que eso es lo que leen. Y al mismo tiempo, el INDEC dice que el nivel de actividad económica en el mes de diciembre fue el más alto de la historia, y hoy acaban de publicar que enero fue más grande que diciembre. Por lo tanto, enero fue el más grande de la historia. Entonces la pregunta es: ¿alguien miente?"

Ricardo Arriazu Yerba Buena Arriazu encabezó un encuentro en una ciudad lindera a la capital tucumana. Arriazu también se refirió al cambio de posicionamiento de la administración local, con una mirada crítica hacia otras perspectivas económicas: "Es un país que se estuvo comiendo el stock de capital para dar consumo. [...] En lugar de atacar el problema donde está, tratamos de dar soluciones comiéndonos la gallina”.

Ricardo Arriazu en Tucumán "Los planetas están alineados”, fue el balance que hizo el economista al pensar el lugar argentino en el mercado global. “Nos van a salir dólares por las orejas mientras no choquemos la calesita”, agregó y apuntó: “A Argentina por primera vez, a diferencia del ‘73, esto lo agarra como exportador de petróleo. En el ’73 éramos importadores y aparte cayó el precio de la soja a la mitad. Ahora, con el tema de la urea, está subiendo el precio de la soja”.

Sin embargo, Arriazu puso un límite a las proyecciones nacionales: “Toda la palabra confianza es compro dólares o no compro dólares. Eso es todo en Argentina. Esta es la variable fundamental para ver todos los días, todos los meses y saber qué es lo que va a pasar en el país en el corto plazo”. Ante ello, se refirió a la política monetaria de la actual gestión: “Ya sabemos el resultado de las bandas que tanto aplaudimos: inflación, actividad económica que venía creciendo hasta el momento de la banda, comenzó a caer después de la banda; habían comprado US$25.000 millones, ahora no compraron nada; y el riesgo país se duplicó". "Que alguien me explique dónde está la ventaja de dar incertidumbre en un país donde la verdadera unidad de cuenta es el dólar y la gente piensa en dólares. Nunca lo voy a entender”, remató.

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