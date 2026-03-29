Fallo de YPF: una victoria de la coherencia que la política transformó en un botín

Javier Milei intentó atribuirse el éxito, aunque la decisión de la Cámara le dio validez al mecanismo de expropiación de 2012. Alivio para el gobernador bonaerense, que se saca una piedra del zapato. El horizonte 2027 borró las continuidades en la estrategia judicial y los méritos compartidos. Lecturas en clave de interna para el oficialismo y el peronismo.

El fallo favorable a la Argentina reconocer la soberanía de una ley por sobre un estatuto privado. Los gobiernos desde Cristina en adelante, en esencial, mantuvieron ese argumento de defensa.

No hacía falta vivir en un país nórdico para trazar una postal de cierta comunión e institucionalismo tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el caso YPF . Eludir la sentencia de pago de u$s16.000 millones por la expropiación de 2012 es una noticia positiva para el país, con un proceso que trasciende gestiones y donde hubo tanto continuidades (una rareza) como méritos compartidos.

Sin embargo, con el arco político ya lanzado hacia 2027 —una carrera prematura por condimentos como el desorden de la oposición, la potencial eliminación de las PASO y hasta un calendario sin fecha cierta—, el triunfo en los tribunales de EEUU fue resignificado en clave de grieta y también de internas partidarias. Todos buscaron apropiarse del éxito y al mismo tiempo enviar mensajes en distintas capas: hacia la sociedad, para quedarse con un botín simbólico que pueda traducirse en intención de voto, pero también hacia adentro de cada fuerza. Así, no solo Javier Milei intentó atribuirse la gesta , sino que hubo imágenes y felicitaciones que apuntaron al balance de poder dentro de La Libertad Avanza (LLA) , en una semana atravesada por el Adornigate .

Al mismo tiempo, Axel Kicillof infló el pecho por un caso que era una piedra en el zapato y ahora puede devolver el golpe usando a su favor la fuerza del rival, como en el tenis. Pero en el PJ también hubo mensajes del kirchnerismo para capitalizar la medida de 2012, al tiempo que los potenciales rivales internos del gobernador bonaerense salieron a la cancha para subirse el precio. Ni siquiera el PRO de Mauricio Macri quiso quedarse afuera del póster y gritó a los cuatro vientos la importancia que tuvo en la estrategia judicial el procurador del Tesoro en tiempos de Cambiemos, Bernardo Saravia Frías . Los misiles, desde ya, volaron de un lado a otro.

Quizás, el corresponsal de Estocolmo hubiese esperado un mensaje de grandeza de Estado , donde se reconociera que la expropiación fue un acierto a la vista del fenómeno Vaca Muerta , que se mencionara a la gestión del PRO por las bases de la defensa y a la continuidad de la estrategia en la administración Alberto Fernández , con Carlos Zannini como sucesor de Saravia Frías. También, al vínculo Milei–Trump como acelerador de una resolución favorable. Todo es compatible, y plausible, valga la rima. Pero que espere sentado el corresponsal sueco.

Porque en la Argentina las victorias colectivas duran poco . Son inmediatamente capturadas por la lógica de facción. El episodio YPF lo expuso con claridad: un proceso de más de una década, atravesado por tres administraciones y distintas orientaciones ideológicas, terminó narrado como si fuese el triunfo exclusivo de una tribu.

En modo Milei

La táctica libertaria combinó dos movimientos simultáneos: por un lado, insistir en las responsabilidades políticas que derivaron en el litigio millonario; por el otro, celebrar el fallo como una victoria del Gobierno. El discurso apuntó a distribuir culpas hacia atrás, al tiempo que se intentaba capitalizar el resultado favorable. Fue en modo Milei: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner”, señaló.

Pero, en el fondo de la cuestión, el fallo reconoció la legalidad del mecanismo de la expropiación. Incluso validó el argumento principal sobre la aplicación de la ley argentina. Un conocedor del expediente explicó a Ámbito: “El caso pasó a ser tratado en julio de 2023. Es decir, el argumento principal sobre la aplicación de la ley argentina ya había sido introducido por Zannini. Esta misma línea fue sostenida por Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, en febrero de 2024 al introducir la apelación que motivó el fallo”.

“En octubre de 2025 solo se debatieron en Cámara los argumentos ya expuestos en la contestación de la demanda y en la apelación de febrero de 2024; es decir, solo se realizó la audiencia de exposición de argumentos”, agregó.

En concreto, como ya analizó Ámbito, los abogados del país sostuvieron que la expropiación de YPF se realizó mediante una ley del Congreso, lo que la ubica en un plano superior respecto del estatuto interno de la empresa, tal como planteaba Kicillof. Ese punto fue determinante: mientras los demandantes argumentaban que el Estado debía lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas —tal como establece el estatuto de la compañía—, la Argentina replicó que una norma de orden público, como la ley de expropiación, prevalece sobre cualquier obligación societaria privada.

“Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia política, jurídica y diplomática del equipo de Gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor”, expresó, no obstante, Javier Milei. El Presidente usó el mameluco de la petrolera en visitas oficiales y buscó reflejar que los récords de producción de Vaca Muerta se deben a su gestión. En el sector privado le conceden algo: el RIGI y la estabilidad macro incentivan las inversiones. Pero también reconocen que obras como el gasoducto Néstor Kirchner fueron trascendentes. Y, en cuanto a los beneficios para el país, la estatización de YPF ahora adquiere otro valor.

En la trastienda del expediente, sin embargo, incluso en la Casa Rosada reconocen el rol de equipos técnicos que vienen trabajando el caso desde hace años. Entre ellos aparece el nombre de María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica del entorno del asesor Santiago Caputo, cuyo trabajo en el seguimiento del proceso judicial es valorado incluso por interlocutores de otros espacios. Le reconocen capacidad incluso en la vereda del karinismo.

Desde ya, fue enaltecida por los tuiteros de las Fuerzas del Cielo, que le atribuyeron todo el mérito a la estrategia judicial de Milei y a la órbita de Caputo. Incluso el mayor troll, Juan Pablo Carreira, al frente de la inefable “Oficina de Respuesta Oficial”, salió a cruzar a quienes avalaban el accionar de Saravia Frías.

“Asumió este Gobierno y tuvo que armar en tiempo récord una nueva estrategia jurídica, liderada por la actual secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, para afrontar la apelación y buscar un fallo favorable en segunda instancia. Estábamos bajo una verdadera espada de Damocles”, escribió en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/respoficial_arg/status/2037729372426129561?s=48&partner=&hide_thread=false FALSO, PAUTINO.



Es completamente FALSO que la estrategia jurídica impulsada por Bernardo Saravia Frías en 2017 haya tenido algo que ver con el fallo favorable de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos.



La estrategia jurídica de Saravia Frías no solo fue… https://t.co/JsovOesiSp — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 28, 2026

Pero la escena televisiva con la que el Gobierno celebró el fallo también dejó una señal política. En la cadena nacional, junto a Javier Milei, se ubicaron Karina Milei y Manuel Adorni. La imagen no pasó inadvertida en el ecosistema libertario, sobre todo en una semana atravesada por los escándalos del jefe de Gabinete, que lejos de calmarse con la fallida conferencia de prensa se aceleraron con nuevas inexactitudes. Más que un simple anuncio institucional, la foto funcionó como un mensaje interno de cohesión y jerarquías dentro de LLA.

Por supuesto, Milei intentó exhibir el resultado como evidencia de su alineamiento con Washington y de su vínculo personal con Donald Trump, un activo que la Casa Rosada busca mostrar como palanca diplomática. La narrativa oficial insinuó que ese canal directo habría contribuido a destrabar una resolución favorable.

Cadena Nacional Javier Milei YPF Gabinete Karina y Adorni, los laderos en la conferencia.

Es posible. También lo es que EEUU no presentó un amicus apoyando a la Argentina en la apelación de fondo. Sí lo hicieron países como Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador. Es que el fallo —ahora revocado— de la jueza Loretta Preska era una amenaza para muchos, en especial por la interpretación de las leyes de expropiación. También esas presentaciones trascendieron gestiones.

La medalla le llega al actual procurador del Tesoro: Sebastián Amerio, quien llegó a ese lugar hace apenas tres semanas tras ser el segundo del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Acaso, para compensar que en esa cartera se haya impuesto la postura del karinismo con la designación de Juan Bautista Mahiques, secundado por Santiago Viola. El Presidente busca compensar, en todo momento, las tensiones de los vértices del triángulo de hierro.

En clave de interna

En el peronismo el fallo también activó una discusión interna que venía larvada. Kicillof solía reconocer en privado que el tema YPF era un incordio para una eventual candidatura. Tenía explicación para solventar una respuesta, pero el fantasma de los u$s16.000 millones lo perseguía de todos modos. Ahora puede no solo respirar respecto del pasado, sino también adjudicarse parte de los logros de producción energética que el Gobierno acumulaba como propios.

Desde ya, el posicionamiento de Kicillof es seguido por todo el panperonismo. Y hubo respuestas casi inmediatas. El kirchnerismo buscó fijar posición institucional sobre el tema. Un grupo de diputados encabezado por Máximo Kirchner presentó un proyecto de declaración para expresar el beneplácito por el fallo y reivindicar la expropiación de YPF como un acto de recuperación de la soberanía hidrocarburífera.

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Pero el documento también tiene un tono político. En sus fundamentos reivindica explícitamente la decisión tomada durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuestiona el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska y desliza críticas a la gestión de Mauricio Macri por el acuerdo con los holdouts en 2016. La conclusión implícita es que resistir en los tribunales fue una decisión de Estado, mientras que pagar en aquel momento respondió a una lógica financiera.

Máximo Kirchner puso en valor “la valiente y necesaria decisión tomada en el año 2012 por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner” y agregó que “la recuperación del 51% de las acciones de YPF no fue un capricho ideológico, sino un acto de supervivencia energética”. Según argumentó, para 2011 la gestión de Repsol había llevado al país a una crisis de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento.

Asimismo, desde el Frente Renovador, donde barajaban tiempos para la reaparición de Sergio Massa, la jugada fue deslizar una encuesta de la consultora Alaska, de Juan Courel. El informe incluye un escenario contrafactual: qué pasaría si hoy se repitiera el ballotage de 2023 entre el líder libertario y el exministro de Economía. El resultado muestra que ahora Massa le ganaría a Milei.

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La medición presenta una serie histórica donde la línea violeta venía arriba de la celeste, excepto en marzo de 2025, después del escándalo $LIBRA, que también volvió a sonar con fuerza en estos días.

El mensaje es evidente: Massa no está fuera de la cancha. Y si el peronismo debe discutir su liderazgo opositor en los próximos meses, el capítulo todavía no está cerrado. La encuesta, en ese sentido, funciona como recordatorio.

“Milei está empezando a mostrar su techo, entonces todos tienen que apurar a lanzarse. Kicillof tiene el territorio, esa es su ventaja”, reflexionó un dirigente del peronismo.