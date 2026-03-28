Qué es el "truco del carrito" y cómo puede hacerte ahorrar varios dólares en tus compras en el exterior

Si tenés paciencia y estrategia, esta práctica en la web te permite conseguir rebajas ocultas en cada uno de tus pedidos.

Este truco es muy simple y puede hacerte ahorrar en compras que no suelen tener descuento.

Las compras online a través de tiendas internacionales se volvieron cada vez más habituales en los últimos años. La posibilidad de acceder a productos variados y, en muchos casos, más económicos, impulsó a miles de personas a probar suerte fuera del mercado local.

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De todas formas, no siempre el precio final es el que aparece en pantalla. Los costos extra, envíos o impuestos pueden modificar el monto total, por eso es que surgieron estrategias que buscan reducir ese impacto y mejorar el valor final de cada compra.

El llamado " carrito abandonado " es una técnica que aprovecha el funcionamiento de muchas tiendas online. Consiste en seleccionar productos, agregarlos al carrito y avanzar hasta el paso previo al pago, pero sin completar la operación .

Hay estrategias y trucos que pueden ayudarte a ahorrar en ese producto que tanto buscás.

A partir de ese momento, el usuario deja la compra en pausa, lo que hace que las plataformas detecten esa acción como una posible venta perdida , por lo que activan mecanismos para recuperar ese interés inicial. En muchos casos, después de unas horas o días, el cliente recibe un correo o notificación con algún incentivo, que puede tratarse de un descuento adicional , envío sin costo o promociones exclusivas que no estaban disponibles antes.

Este método funciona porque los comercios buscan cerrar la operación . Frente a la duda del comprador, intentan ofrecer una mejora en las condiciones para lograr que finalice el proceso, lo que se vuelve una gran oportunidad para quienes conocen el sistema.

Es importante tener una cuenta registrada, ya que las páginas necesitan identificar al usuario para enviarle la oferta. Sin ese dato, el incentivo no llega y la estrategia pierde efecto. También influye el tiempo de espera, ya que algunas tiendas envían promociones en pocas horas, mientras que otras demoran más.

Compras Online Antes de tu próxima compra virtual, implementá estos trucos para acceder a descuentos ocultos. Imagen: Freepik

Otras formas de ahorrar dólares en tus compras online

Hay varias maneras de ahorrar en las plataformas de compra virtual:

Cupones y códigos promocionales

Muchas plataformas publican descuentos especiales a través de newsletters, redes sociales o dentro de sus propias aplicaciones. Por eso hay que estar atento a esos canales para acceder a rebajas adicionales que no siempre aparecen en la web principal.

Programas de puntos y recompensas

Algunas tiendas ofrecen beneficios por interacción. Estos se basan en escribir reseñas, subir fotos o completar acciones dentro del sitio para generar créditos que después se transforman en descuentos para las futuras compras.

Días con envío sin costo

El costo del envío puede impactar bastante en el monto total. Por eso, lo mejor es aprovechar las jornadas con entrega gratuita. Estas promociones suelen aparecer en fechas específicas o eventos especiales del comercio electrónico, como el Black Friday.

Uso de aplicaciones móviles

Las apps oficiales de muchas tiendas suelen ofrecer ventajas exclusivas. Este canal se convirtió en una gran herramienta para reducir los costos ya que cuenta con precios más bajos, e incluso llega hasta beneficios diarios por ingresar o interactuar.

Comparar precios y esperar ofertas

El mismo producto puede tener valores distintos según el momento en el que se revisa. Por eso hay que entrar a la página con frecuencia y esperar hasta ciertas rebajas puntuales para evitar compras impulsivas y pagar menos por el mismo artículo.

Estrategia de compra escalonada

La última estrategia es la de dividir los pedidos o agrupar productos según promociones vigentes, ya que puede mejorar el resultado final. En algunos casos, el hecho de alcanzar un monto mínimo habilita beneficios adicionales como descuentos o envío gratuito.