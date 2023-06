La capacitación del managment, un desafío urgente

Facilitarles herramientas y alternativas de inversión son algunos de los aspectos a los que hizo mención. “Las universidades, en particular la nuestra, tienen la misión de capacitar y educar, hacer conocidas estas herramientas para que sean aplicables en las prácticas. En nuestros programas siempre tenemos las últimas herramientas, que tratamos de mostrar y enseñar para que se posibilite el uso. Muchas veces no se usa lo que no se conoce, y hay herramientas que es importante que hagamos capacitación para que sean conocidas. El desarrollo pasa por la educación. Es fundamental la educación... ”, comentó Delfino. Y detalló: “Con lo cual, nuestra vi- sión es capacitar y educar para que pueda desarrollarse el sector privado, el público y la economía. Tenemos muchos programas ejecutivos, diplomaturas, que van enfocados a distintos actores. Lo mismo los programas ‘in company’. En los pro gramas de posgrado tenemos un mix de público, que va desde el estudiante que recién se recibe hasta empresarios pymes, gerentes, emprendedores que buscan herramientas para desarrollarse y tener un mejor beneficio. Tenemos una diversidad de programas en distintos ámbitos”.