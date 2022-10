Mariana Iribarne: "El país ocupa un lugar privilegiado dentro de la transición energética"

“Argentina es un país que está en un lugar privilegiado dentro de la transición energética, para ir hacia una matriz más sustentable. Tenemos un ‘Vaca Muerta renovable’, solar en el norte y eólico en el sur. Y la posibilidad de aportar energía para el país, para el desarrollo de nuestras industrias y nuestra gente, y para el mundo. Estamos tomando conciencia de lo importante que es la energía para nuestro desarrollo y hay, por parte de todos los actores, este compromiso de avanzar en una agenda de esta transición. Estamos todos convencidos de esto. Y también hay un convencimiento de la complementariedad de estas energías”, señaló Iribarne.

“Los planes que tiene Argentina son de exportar la energía que necesita el mundo. Tenemos que ser sustentables y aportar la energía que necesita el mundo para desarrollarse. El proyecto de GNL habla de eso. Tenemos un recurso que el mundo necesita. La visión de Argentina no es de aislarnos regionalmente, sino de captar esa oportunidad para abastecer a los países que no pueden mitigar los efectos de la guerra”, detalló.

Iribarne hizo mención al impacto que supuso la pandemia para el sector, que se encontraba en plena expansión cuando el covid cambió los planes a nivel mundial: “La pandemia nos transformó a todos, a nivel personal y en la forma de operar en las empresas. Tenemos más resiliencia de lo que pensamos. A nosotros nos agarró en un momento de mucha expansión, teníamos seis proyectos en construcción. Logramos terminar dos parques eólicos muy importantes, más centrales térmicas en distintos puntos del país, durante la pandemia. Cuando arrancó la pandemia, arrancar nuevamente las obras fue muy complejo. Fue desafiante, pero una etapa de mucho crecimiento. Hoy tenemos 2.500mw de capacidad instalada: casi 1.000 megas los expandimos en pandemia”.

Finalmente, Iribarne se refirió al proyecto piloto que lleva adelante la compañía de cripto minado en Vaca Muerta: “Es una prueba piloto, de un mega. Vimos que tenemos gas en Vaca Muerta ocioso y capacidad instalada ociosa. Gas que no se puede transportar para utilizar. Entonces, instalamos ahí para hacer minado de criptomonedas. También aportamos el gas que se quema durante la exploración, que tiene un impacto ambiental importante: capturar ese gas, transformarlo en electricidad y hacer minado de criptomonedas, generamos divisas y aportamos a una industria que se está viniendo cada vez más fuerte, como la infraestructura de blockchain. Utilizando recursos que no se utilizarían de otro modo y no impacta en la energía, es el modelo que queremos implementar”.