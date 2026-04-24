Deuda: Economía busca renovar $7,9 billones, estirar plazos hasta 2029 y conseguir más dólares por el Bonar Por Carlos Lamiral + Seguir en









La Secretaría de Finazas incluyó un bono TAMAR que vence en 2029. Además lanzó un nuevo canje para estirar plazos a 2028, El premio son tasas positivas.

Economía va por la renovación de $7,9 billones este martes. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía dio a conocer el menú de bonos de la próxima licitación de deuda de este martes. La cartera que conduce Luis Caputo buscará renovar vencimientos por $7,9 billones, casi todos en manos de privados.

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El Palacio de Hacienda seguirá con la estrategia de estirar los plazos de vencimiento, dando mayor tasa en los tramos largos, a la vez que profundiza su estrategia de conseguir financiamiento en dólares con los Bonares. En este llamado se buscarán u$s350 millones (hasta ahora eran u$s300 millones) y otros u$s100 millones en la segunda vuelta.

El monto a renovar es resultado de la operación de canje llevada a cabo esta semana por letras atadas al tipo de cambio, donde se logró prorrogar vencimientos por el equivalente a unos u$s1.300 millones.

"Ese monto se redujo tras el canje de la Lelink D30A6 por el TZV26 y se explica, principalmente, por la Lecap S30A6 y la Letam M30A6. En este contexto, será clave evaluar la composición del menú y, en particular, si el Tesoro vuelve a priorizar la extensión de duration, tal como hizo en las últimas subastas" señaló PPI antes del anuncio oficial.

En el segmento de deuda en pesos, el mercado secundario tuvo en la última rueda una tónica similar a la de las jornadas anteriores. "La curva a tasa fija retrocedió marginalmente y volvió a la zona 1,9% de TEM en el tramo corto y 2%/2,1% para el tramo que va a partir de julio", señaló PPI. Del lado de los instrumentos ajustados por inflación, la performance fue algo peor con caídas promedio de 0,5%.

La sociedad de bolsa indicó que "así los bonos CER con vencimiento este año vuelven a la zona de CER -5% en promedio, mientras que el resto de la curva hace lo propio en CER +5%". "De esta forma, ambas curvas siguieron la tendencia semanal, con la curva de tasa fija mostrando el mayor diferencial", profundizó. Menú de bonos de la próxima licitación del Tesoro Lecap 12/06/26 (S12J6) - nueva Tamar 31/8/2028 (TMG28) - nueva Boncer 29/09/28 (TZXS8) Cer/Tamar 29/06/29 (TXMJ9) - nueva Dólar Linked 30/09/26 (D30S6) Hard Dólar: 29/10/27 (AO27) 31/10/28 (AO28) En paralelo, Economía anunció el siguiente canje: TZV26 (Dólar Linked) por Dólar Linked al 30/6/2028 (TZV28) TTD26 (Dual) por Tamar 25/2/2028 (TMF28) M31G6 (TAMAR) por Tamar 25/2/2028 (TMF28) TZXD6 (CER) por CER 31/3/2028 (TZXM8) Según dijeron fuentes del mercado, la demanda por bonos a tasa fija ha disminuido para el tramo medio y largo, concentrándose en los plazos más cortos. Los Dólar Linked, por su parte, se han incrementado ante la posibilidad de ubicar más porción de cobertura cambiaria en las carteras de los inversores.