El dólar mayorista se encamina a cerrar su sexta semana al hilo por debajo de los $1.400

A pesar del fuerte rebote de este jueves, el tipo de cambio acumula una baja en términos nominales por encima del 4%. Por su parte, el BCRA continuó acumulando divisas.

El dólar oficial toma temperatura sobre el cierre de la semana, luego de que el tipo de cambio anotara la mayor suba en lo que va de abril. De todas maneras, la divisa norteamericana sigue ubicándose por debajo de los $1.400 por sexta jornada consecutiva, generandose suspicacias entre los analistas y expertos sobre si existe atraso cambiario y si el esquema actual es sostenible.

A nivel mayorista, el tipo de cambio ayer se apreció $14 (1%) a $1.392 para la venta, su mayor salto desde el 30 de marzo . De esta manera, el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.693,51) actualmente se ubica a 21,7% de distancia de la divisa .

En el Banco Nación (BNA) , el billete cotiza a $1.415 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se ubicó en los $1.839,5. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el BCRA , el tipo de cambio promedió los $1.403,15 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP opera a $1.423,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.478,70. En tanto, el dólar blue escaló $5 a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

El balance mensual y anual sigue mostrando un tipo de cambio contenido. Durante abril, el mayorista acumula una suba de $10 (0,7%), aunque desde el inicio de 2026 retrocede $63, lo que representa una caída de 4,3%.

Fuentes del mercado destacaron que el BCRA saca provecho las liquidaciones del campo para acumular reservas, mientras se especula si habrá espacio para una remonetización de la economía.

dolar caputo prestamos financmiamiento

Continúa la compra de reservas

La autoridad monetaria ayer volvió a cerrar con saldo positivo en el mercado cambiario al comprar u$s194 millones este jueves 23 de abril, en una jornada en la que las reservas internacionales brutas superaron los u$s46.000 millones. Con un incremento diario de u$s326 millones, el stock alcanzó los u$s46.167 millones.

De esta forma, la entidad acumula en abril compras por u$s2.299 millones, mientras que en lo que va de 2026 el saldo comprador asciende a u$s6.681 millones. El promedio diario se ubica en torno a u$s90 millones tanto en el año como en el mes, lo que refleja una racha sostenida de intervención oficial en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con fuerte presencia en las últimas ruedas.

Se destacó el incremento en la cantidad de reservas no explicada por el saldo comprador del BCRA, que representó solo 40% del aumento diario. En este sentido, fuente oficiales informaron a Ámbito que más allá de las compras en el mercado cambiario, no hubo ingresos adicionales de organismo internacionales o variaciones en cotizaciones significativas que pudieran explicar esta variación.