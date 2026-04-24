Atención: podés perder miles de dólares si llevas este objeto en la valija

Llevando este tipo de elementos en el equipaje de tu viaje al exterior podés llegar a ser multado y perder una importante cifra.

No hay nada más lindo que armar la valija, planificar recorridos y subirse a un avión rumbo a un nuevo destino. Sin embargo, cuando el viaje es al exterior, especialmente a Europa, también es clave prestar atención a las normas de seguridad aeroportuaria. Muchos pasajeros desconocen que ciertos objetos cotidianos pueden estar restringidos en el equipaje de mano y, en algunos casos, incluso derivar en multas de miles de dólares .

Uno de los ejemplos más comunes son los líquidos , que tienen r egulaciones estrictas en los aeropuertos . Ignorar estas reglas puede salir caro. Las autoridades europeas han reforzado los controles y advierten que incumplir las normas te puede llevar a pasar un mal momento e incluso a perder una fortuna destinada para tu viaje.

En la Unión Europea se mantiene una normativa clara sobre el transporte de líquidos en el equipaje de mano . Todos los pasajeros deben respetar un límite específico que se aplica de forma uniforme en los aeropuertos del bloque. La regla principal establece que los líquidos, geles y aerosoles solo pueden transportarse en envases individuales de hasta 100 mililitros.

Además, todos estos recipientes deben colocarse dentro de una bolsa transparente con capacidad máxima de un litro. Esta debe presentarse por separado en el control de seguridad, y cualquier envase que supere el límite será retenido. Incluso productos cotidianos como perfumes, cremas o bebidas pueden ser confiscados si no cumplen con estas condiciones.

Multas inesperadas Además de retrasar el vuelo o generar problemas con el equipaje, puede significar una costosa multa. Imagen: Freepik

De qué tamaño y peso debe ser mi equipaje de mano

A diferencia de los líquidos, no existe una única normativa universal en la Unión Europea sobre el tamaño y peso del equipaje de mano. Estos parámetros suelen depender de cada aerolínea. Sin embargo, todas las compañías coinciden en que el equipaje debe ser lo suficientemente compacto como para caber en los compartimentos superiores o debajo del asiento.

Por eso, antes de viajar, es fundamental revisar las condiciones específicas del vuelo contratado. En muchos casos, exceder las dimensiones o el peso permitido puede implicar cargos adicionales o la obligación de despachar la valija en bodega. Esto no solo genera costos extra, sino también demoras y complicaciones en el embarque.

La dura multa que podrías tener si no cumplís con las normas

Las autoridades aeroportuarias europeas son estrictas en la aplicación de estas reglas, ya que forman parte de los estándares de seguridad aérea del bloque. Si un pasajero incumple las normas (por ejemplo, transportando líquidos fuera de los límites permitidos o sin declararlos correctamente) puede enfrentarse a sanciones económicas importantes.

Según se informó, las multas pueden alcanzar hasta los USD 1100, dependiendo del caso y la gravedad de la infracción. Por eso, antes de viajar, conviene revisar qué se puede llevar en la valija de mano. Un simple descuido puede transformar el inicio de las vacaciones en un gasto inesperado.