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24 de abril 2026 - 10:18

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 24 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial volvió a superar los $1.400 en el segmento minorista este jueves, mientras que los paralelos replicaron la tendencia alcista; el blue trepó a $1.420 y el CCL superó los $1.480. Si bien la calma cambiaria no parece estar en jaque, la city se pregunta si hizo piso.

En tanto, las acciones del S&P Merval y los ADRs operaron con fuertes bajas, mientras el riesgo país quedó al borde de los 550 puntos básicos. Hay expectativa por ver cómo cerrarán la semana en la rueda de este viernes, en un contexto en que los mercados globales se mantienen en vilo y a la espera de novedades sobre la guerra en Medio Oriente.

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El dólar mayorista se encamina a cerrar su sexta semana al hilo por debajo de los $1.400

A pesar del fuerte rebote de este jueves, el tipo de cambio acumula una baja en términos nominales por encima del 4%. Por su parte, el BCRA continuó acumulando divisas.

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El barril de crudo retoma la tendencia alcista debido a la fragilidad del cese al fuego en Medio Oriente. Una excepción en Wall Street es el Nasdaq, que aumenta gracias a los buenos balances de algunas empresas de peso dentro del sector.

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¿Récord de consumo? Los números no ratifican la línea oficial y advierten fragilidad hacia adelante

“Estamos en récord de consumo”, aseguró el presidente Javier Milei durante su disertación en el Amcham Summit 2026. Sin embargo, los números oficiales y privados muestran un comportamiento ambiguo.

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La actividad económica en la mira: el PBI per cápita retrocedió casi 6% en la última década y la tendencia es preocupante

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