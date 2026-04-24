Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 24 de abril

El dólar oficial volvió a superar los $1.400 en el segmento minorista este jueves, mientras que los paralelos replicaron la tendencia alcista; el blue trepó a $1.420 y el CCL superó los $1.480. Si bien la calma cambiaria no parece estar en jaque, la city se pregunta si hizo piso.
El dólar mayorista se encamina a cerrar su sexta semana al hilo por debajo de los $1.400
A pesar del fuerte rebote de este jueves, el tipo de cambio acumula una baja en términos nominales por encima del 4%. Por su parte, el BCRA continuó acumulando divisas.
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