Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 24 de abril

El dólar oficial volvió a superar los $1.400 en el segmento minorista este jueves, mientras que los paralelos replicaron la tendencia alcista; el blue trepó a $1.420 y el CCL superó los $1.480. Si bien la calma cambiaria no parece estar en jaque, la city se pregunta si hizo piso.

En tanto, las acciones del S&P Merval y los ADRs operaron con fuertes bajas, mientras el riesgo país quedó al borde de los 550 puntos básicos. Hay expectativa por ver cómo cerrarán la semana en la rueda de este viernes, en un contexto en que los mercados globales se mantienen en vilo y a la espera de novedades sobre la guerra en Medio Oriente.