Javier Milei, sobre las Islas Malvinas: "La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa"

El Presidente destacó las gestiones que su gobierno realiza para conseguir nuevos apoyos en la causa. EEUU podría cambiar su posición histórica como represalia al Reino Unido por su falta de ayuda en el conflicto en Medio Oriente.

Milei se refirió a la situación de las Islas Malvinas antes de darse a conocer el memorando del Pentágono.

El presidente, Javier Milei , reivindicó la soberanía sobre las Islas Malvinas y aseguró que su gobierno hace “todo lo humanamente posible para que vuelvan a manos de Argentina ”. En ese sentido, destacó que su gestión está "haciendo avances como nunca se han hecho".

"La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro. Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente”, detalló el Presidente, quién también reconoció: "No depende solo de nosotros".

Los dichos del jefe de Estado tuvieron lugar el pasado jueves por la noche en una entrevista con el stream Neura y tomaron particular relevancia este viernes por la mañana , luego que la agencia Reuters difundiera información sobre un presunto memorando del Pentágono en donde se expresa que el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la causa Malvinas está sujeto a revisión a raíz de las tensiones que se generaron entre ambos gobiernos por la falta de apoyo militar de la OTAN en el conflicto que se desarrolla en Medio Oriente.

“No hay foro en que no hagamos el reclamo, estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, como Chile. Tanto con (Diana) Mondino , como con (Gerardo) Werthein y ahora con (Pablo) Quirno , es un tema que nosotros lo vivimos tirando arriba de todas las mesas”, sentenció Milei sobre el inexorable reclamo de soberanía que mantiene Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, bajo ocupación británica desde 1833.

milei malvinas Milei reflotó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Reuters

El conflicto entre Trump y la OTAN

El documento interno al que accedió Reuters expone el malestar dentro del Pentágono por la negativa de algunos aliados a conceder acceso, bases y derechos de sobrevuelo (ABO) para las operaciones en Medio Oriente. Ese tipo de respaldo es considerado “un punto de partida” dentro de la OTAN, por lo que la reticencia generó fuertes cuestionamientos en la cúpula militar estadounidense.

Entre las alternativas evaluadas, el memorando menciona dos medidas de alto impacto: la eventual suspensión de España dentro de la alianza y la revisión del apoyo de Washington a las “posesiones imperiales” europeas. En ese último punto aparece de forma explícita la histórica disputa entre el Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.

Hoy en día, la web del Departamento de Estado de EEUU (en su sección de "Dependencias y Áreas de soberanía especial" refleja que el archipiélago se encuentra actualmente bajo administración británica, aunque continúa siendo reclamado por la Argentina. En ese contexto, las posibles sanciones se cruzan con otro factor político: la afinidad que Trump mantiene con Milei, tanto en términos ideológicos como en el plano bilateral.

image Así es reflejado el estado actual del conflicto según el Departamento de Estado.

Las tensiones entre Washington y Londres, en tanto, quedaron expuestas a lo largo del conflicto. Trump apuntó en reiteradas ocasiones contra el primer ministro Keir Starmer, a quien calificó de cobarde por no acompañar la ofensiva contra Irán. En esa línea, llegó a afirmar que "no era Winston Churchill " y relativizó el poder militar británico al describir sus portaaviones como "juguetes".

En un primer momento, el Reino Unido rechazó el pedido estadounidense para utilizar sus bases como plataforma de ataque. Sin embargo, con el correr de los días, el gobierno británico ajustó su postura y terminó autorizando operaciones defensivas destinadas a proteger a la población en la región, incluidos sus propios ciudadanos, frente a posibles represalias iraníes.

En los últimos días, también tomó relevancia otro tema sensible para la Argentina en referencia a las Islas Malvinas: el avance de un proyecto petrolero con participación de capitales israelíes, uno de los principales aliados de Estados Unidos.

Según medios de Israel, la empresa Navitas Petroleum, en conjunto con la británica Rockhopper Exploration, prevé iniciar perforaciones offshore en las cercanías del archipiélago a partir de 2028, con una inversión superior a los u$s2.000 millones.

Ambas compañías están alcanzadas por sanciones del Estado argentino por operar sin autorización en la plataforma continental. Rockhopper se encuentra restringida desde 2013, mientras que Navitas fue sancionada en 2022. La posición oficial es que cualquier actividad en la zona carece de validez legal, al tratarse de un territorio en disputa con el Reino Unido y sin aval de las Naciones Unidas.