Reforma Laboral: aseguradoras proyectan nuevo record de juicios si se demora la vigencia plena de la ley

La Modernización Laboral casi no tuvo oportunidad de entrar a regir las relaciones del trabajo. A poco de ser aprobada ingresaron reclamos de inconstitucionalidad. En ese lapso, la litigiosidad siguió en alza. Un reciente fallo de cámara abre otro escenario.

La reforma laboral no entró en vigencia desde que se aprobó a finales de febrero pasado. A poco de su promulgación aparecieron algunos cuestionamientos ante la Justicia . El más importante fue el de la CGT, el cual quedó revertido en las últimas horas por un fallo de cámara. Ese proceso puede explicar el incremento de juicios de riesgos del trabajo en el primer trimestre.

De acuerdo con datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y marzo de 2026 la cantidad pleitos subió en 26.695 casos nuevos. Así, si se mide entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026, el stock creció a 135.000.

"La causa estructural de la creciente litigiosidad reside en que la mayoría de las Cortes Supremas de las provincias aún no cumplió con lo que establece la Ley al no designar Cuerpos Médicos Forenses que se ocupen de las pericias ante casos de controversia", señala el informe de la entidad.

En marzo, se registraron 13.260 acciones nuevas . "Con este registro, la litigiosidad presenta un aumento en comparación con el primer trimestre de 2025 y continúa así su crecimiento desproporcionado. Sobre todo, si se tiene en cuenta que enero es mes de feria judicial", advierten las aseguradoras.

Según estimaciones de la entidad, el ingreso de juicios presentó un aumento del 13% respecto de 2025 y supera también los registros del mes pasado". Con ello, sostiene la AURT "la proyección para fines de 2026 es de más de 138 mil juicios, una cifra que rompe el récord de 2025 (134.000 demandas)".

Qué pasa en las provincias

Según indica el reporte, la provincia de Buenos Aires presentó una caída de la litigiosidad tras los altos niveles de febrero, aunque registra un aumento de casi 10% en comparación con marzo de 2025.

A su vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor aumento entre las cinco más pobladas del país tanto si se la compara con febrero (+26,2%) como contra marzo (+27,5%) del año pasado.

Según señala la UART, la provincia de Santa Fe avanzó en la constitución de los cuerpos médicos forenses. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma de la ley procesal provincial, estableciendo la intervención obligatoria del Cuerpo Médico Forense, con pautas para su funcionamiento.

Reforma Laboral contra los juicios

La ley establece algunos cambios relevantes para determinar con mayor claridad en los procesos, el más importante es el que procura evitar que se "inflen" el monto de los juicios.

A través de la reforma de los artículos 20 y 277 de la ley 20.744 se determina que, si un juez establece que el reclamo de un trabajador a su empleador es desproporcionado y falla en contra de la demanda, el trabajador y el abogado patrocinante deben pagar las costas del juicio. Además, se habilita el pago en cuotas de las sentencias, incluidos los honorarios de los abogados.

Por otro lado, la reforma establece procedimientos para evitar que los jueces laborales adopten criterios arbitrarios para actualizar sentencias, por efecto de la inflación, y se determina que los peritos oficiales no pueden fijar honorarios como porcentajes de las sentencias.

"Ante un 2026 que proyecta cifras récord de demandas, la aprobación de la Ley de Modernización Laboral en febrero podría surgir como un pilar adicional para contener la industria del juicio", señala la UART.