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24 de abril 2026 - 10:35

Los bonos operan estables pero el riesgo país se encamina a cerrar una semana con subas

Los vaivenes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las autoridades de Irán sobre el alto al fuego y la apertura del estrecho de Ormuz, mantienen en vilo a los mercados.

Los mercados argentinos cerrarán una semana con pérdidas.

Los mercados argentinos cerrarán una semana con pérdidas.

Depositphotos

Este viernes, los precios del petróleo subían ante el temor a una nueva escalada militar en Oriente Medio, después de que Irán difundiera imágenes de comandos abordando un buque de carga en el estrecho de Ormuz y de que se informara de que las defensas aéreas de Teherán habían atacado "objetivos hostiles"

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Previo a la apertura de los mercados en Estados Unidos, los futuros del Dow Jones ceden 0,35%, los del S&P500 operan de estables a positivo, mientras que los del Nasdaq ganan 0,90%.

A nivel local esta semana se conoció el dato del EMAE. Así, la economía sufrió en febrero su mayor retroceso mensual desde diciembre de 2023. El mal desempeño en sectores clave, como la industria, y el fin de la cosecha de trigo influyeron en el resultado.

Este miércoles el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se derrumbó 2,6% respecto de enero. De este modo, la serie desestacionalizada tocó su valor más bajo desde julio de 2025.

Noticia en desarrollo.-

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