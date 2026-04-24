Bonos en dólares: ante la caída de los spreads, recomiendan rotación hacia los soberanos con ley extranjera

El spread por legislación en los bonos se ubica en torno a 1,3%, un mínimo desde abril de 2025, a pesar de que el nivel de canje se mantiene en torno al 3,7%.

El spread por legislación en los bonos se ubica en torno a 1,3%, un mínimo desde abril de 2025.

El mercado de deuda soberana en dólares vuelve a mostrar señales de desalineamiento en su estructura, particularmente en el tramo corto de la curva. Distintos análisis privados coinciden en que el diferencial por legislación entre bonos bajo ley local (Bonares) y ley extranjera (Globales) se comprimió a niveles inusualmente bajos , lo que abre una ventana de oportunidad para rotar carteras hacia títulos emitidos bajo jurisdicción internacional .

Según un informe de Delphos Investment, el spread por legislación en los bonos a 2030 se ubica en torno a 1,3% , un mínimo desde abril de 2025, a pesar de que el nivel de canje se mantiene elevado en torno al 3,7%.

Esta dinámica resulta inconsistente con la relación histórica entre ambas variables, ya que los bonos de tramo corto suelen ser más sensibles a subas en el canje debido a su esquema de amortizaciones.

En efecto, los títulos más cortos ya pagan cerca de 8% de amortización semestral. Con un canje en estos niveles, esto implica un pago adicional de aproximadamente u$s0,31 por bono en el caso de los Globales frente a los Bonares.

Aun así, el mercado no está reflejando esa diferencia en los precios relativos , lo que genera un desacople que, según Delphos , favorece posicionarse en ley extranjera.

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"La pendiente de la curva se empinó, a punto tal de que los soberanos cortos se encuentran en sus mínimos de rendimiento. De esta manera, recomendamos pasar de AL30 a GD30 siendo que el spread por legislación se encuentra en mínimos con una suba considerable en el nivel de canje que favorece a los Globales y menor riesgo", indicaron los expertos.

En la misma línea, desde Puente coinciden en que el diferencial de legislación en el tramo corto, particularmente en los bonos con vencimiento en 2030, se redujo de forma significativa hasta ubicarse en torno a los 55 puntos básicos, niveles considerados mínimos históricos.

Normalización del mercado

Este proceso refleja una normalización del mercado, donde se fue diluyendo la prima que penalizaba a los instrumentos de ley local tras la reestructuración de deuda. Sin embargo, la convergencia también implica que el recorrido alcista de los Bonares, basado en la compresión de spreads, estaría prácticamente agotado. Con precios más alineados entre ambas legislaciones, la relación riesgo-retorno comienza a volverse menos atractiva para los bonos locales.

"En este escenario, consideramos que el potencial de convergencia que justificaba mantener posiciones en Bonares (ley local) para capturar ese diferencial ya se ha materializado en gran medida. Al encontrarse los precios tan alineados, creemos que la relación riesgo-retorno comienza a tornarse asimétrica. Por lo tanto, ante un diferencial ahora ya más estrecho, tiene sentido comenzar a priorizar los Globales", resumió Eric Ritondale, economista jefe en Puente.