Lionel Scaloni recupera a dos jugadores clave para el debut, pero aún preocupa la evolución de otros lesionados

El entrenador de la Selección argentina reconoció que llega al inicio del Mundial 2026 con muchos jugadores que no están al 100% físicamente. Pero en la última práctica pudieron entrenar a la par dos convocados.

La Selección argentina continúa recuperando físicamente a sus jugadores en los días previos a un Mundial 2026 que llega después de una temporada exigente. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se entrenaron a la par y llegarían sin problemas al debut con Argelia. Leandro Paredes aún practica diferenciado.

Los carrileros por derecha lograron recuperarse a ocho días del primer partido de la Copa del Mundo y llevaron tranquilidad al cuerpo técnico. De continuar favorablemente la puesta a punto física, Lionel Scaloni contará con ambos jugadores y no realizará cambios en ese sector de la cancha.

La Selección Argentina llegó a la concentración en Kansas City con un plantel diezmado desde lo físico, al volver a encontrarse con un Mundial disputado tras el cierre de la temporada futbolística europea.

En las últimas semanas de competencia, los jugadores argentinos que tenían posibilidades de jugar la Copa del Mundo empezaron a sufrir distintas dolencias, desde lesiones musculares hasta fracturas, como fue el caso del arquero Emiliano “Dibu” Martínez .

Molina y Montiel estaban entre los que mayor preocupación generaban en el cuerpo técnico. El primero de ellos, carrilero del Atlético de Madrid español, había sufrido un desgarro, del cual logró recuperarse a tiempo.

La situación de Montiel y Paredes no era la misma. El lateral derecho de River tuvo un desgarro en el cuádriceps derecho en las últimas instancias del Torneo Apertura 2026 y su recuperación estaba en duda. Sin embargo, el domingo se entrene por primera vez con el grupo, lo que despejó dudas sobre su condición.

La situación del mediocampista de Boca aún es incierta. Disputó el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante la Universidad Católica de Chile con una distensión en el isquiotibial derecho que aún no disminuye de gravedad y tampoco integró la convocatoria para el pasado amistoso ante Honduras.

Quienes presentan una evolución mas favorable son Nicolás Paz, mediocampista del Como italiano que pudo entrenar a la par del grupo por primera vez en el día de hoy, y el atacante Julián Álvarez, jugador fundamental para esta Selección que continuará descansando hasta el 16 de junio y se espera que llegue bien, aunque se pueda perder el debut ante Argelia, programado para ese mismo día a las 22:00 (horario argentino).

Además, el “Dibu” Martínez continúa ganando días de recuperación y podría jugar en el debut, al igual que otros futbolistas que llegaban con distintas afecciones como el astro Lionel Messi, el defensor Cristian “Cuti” Romero y el delantero Nicolás González.