Señales de una nueva era para la energía argentina

Hace poco, la discusión sobre Vaca Muerta giraba alrededor de tres preguntas. El debate ya no pasa por determinar si es viable, sino por cuánto puede crecer y cuánto valor puede generar para la Argentina.

Durante los últimos 10 o 15 años, quienes trabajamos en el sector del gas y petróleo argentino hablamos del enorme potencial de nuestros recursos. Hablamos de Vaca Muerta , de los yacimientos convencionales, del offshore, de las oportunidades de exportación y de la posibilidad de transformar la energía en uno de los principales motores de desarrollo económico del país.

Sin embargo, durante mucho tiempo ese potencial convivió con una realidad muy diferente: falta de inversiones, cambios permanentes en las reglas de juego, restricciones a las exportaciones, controles de precios, incertidumbre regulatoria e infraestructura insuficiente para acompañar el crecimiento.

Por eso considero que este momento merece una atención especial. No porque exista una única noticia extraordinaria, sino porque se están consolidando factores productivos, empresariales, regulatorios y geopolíticos que permiten vislumbrar una nueva etapa para la energía argentina. Estamos pasando de la etapa de las promesas a la etapa de las concreciones.

Hace poco más de una década, la discusión sobre Vaca Muerta giraba alrededor de tres preguntas: si los recursos existían realmente, si podían desarrollarse comercialmente y si el país sería capaz de atraer las inversiones necesarias. Hoy las dos primeras preguntas tienen una respuesta contundente. El debate ya no pasa por determinar si Vaca Muerta es viable, sino por cuánto puede crecer y cuánto valor puede generar para la Argentina.

Los récords de producción, las inversiones anunciadas y el avance de la infraestructura muestran que el desarrollo energético ha alcanzado una escala que pocos imaginaban años atrás. Además, el impacto ya trasciende al propio sector: la actividad impulsa empleo, demanda de servicios, inversiones inmobiliarias y nuevas oportunidades de desarrollo en distintas regiones del país.

Uno de los procesos más relevantes es el avance de los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL). Si Vaca Muerta fue la gran noticia energética de la última década, el GNL puede convertirse en la gran noticia de la próxima. La posibilidad de generar exportaciones por decenas de miles de millones de dólares anuales no solo implicaría un ingreso significativo de divisas, sino también una transformación estructural de la posición energética argentina en el mundo.

A su vez, comienzan a cobrar relevancia los proyectos vinculados al Gas Licuado de Petróleo (GLP), impulsados por el crecimiento de la producción de gas y líquidos asociados. La expansión de esta actividad podría convertir al GLP en una fuente adicional de divisas y fortalecer la posición de Argentina como proveedor confiable de combustibles y materias primas para la industria petroquímica regional e internacional.

Pero las oportunidades derivadas de la abundancia de gas natural no terminan en las exportaciones. El gas también puede convertirse en la base de una nueva etapa de desarrollo industrial. Constituye la principal materia prima para la producción de fertilizantes y para una amplia gama de productos petroquímicos de alto valor agregado. La disponibilidad de gas competitivo podría permitir el desarrollo de nuevas industrias, generar empleo calificado, promover inversiones tecnológicas y fortalecer cadenas de valor locales.

Al igual que ocurrió en otros grandes productores de energía, el verdadero impacto económico de Argentina no debería medirse únicamente por los hidrocarburos que exporta, sino también por las industrias que logra desarrollar a partir de ellos.

La infraestructura continúa expandiéndose y permitirá incrementar las exportaciones y reducir importaciones energéticas costosas para el país. Argentina dispone de recursos suficientes para abastecer sus necesidades internas durante muchas décadas y generar importantes saldos exportables. El desafío ahora consiste en acelerar la capacidad de extraerlos, procesarlos, transportarlos y transformarlos para capturar plenamente su valor económico.

A esto se suma un contexto internacional que vuelve a colocar a la seguridad energética entre las prioridades estratégicas de los países. En un mundo atravesado por crecientes tensiones geopolíticas, Argentina ofrece una combinación poco frecuente: abundancia de recursos, estabilidad territorial, capacidad técnica y distancia respecto de los principales focos de conflicto global.

Sin embargo, el principal desafío continúa siendo político e institucional. Las inversiones energéticas se planifican a veinte años o más. Por eso, los inversores observan cuidadosamente la estabilidad regulatoria, el respeto por los contratos y la previsibilidad de las políticas públicas antes de comprometer capitales de largo plazo.

He sostenido en numerosas oportunidades que Vaca Muerta le está evitando a la Argentina una crisis energética y económica de enormes proporciones. Si hoy existen perspectivas concretas de generación de riqueza, empleo y desarrollo, es en gran medida gracias al crecimiento alcanzado por las industrias del gas, el petróleo y la petroquímica.

La geología ya hizo su trabajo. Los recursos están. La tecnología existe. Las empresas están dispuestas a invertir. Los mercados demandan energía. La ubicación geográfica de la Argentina, esta vez, también ayuda.

La pregunta ya no es si podemos hacerlo. La pregunta es si seremos capaces de sostener la estabilidad, la racionalidad y la visión estratégica necesarias para aprovechar una de las mayores oportunidades económicas que ha tenido nuestro país en muchas décadas.

Yo soy optimista.

Codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral.