Ámbito Debate presenta su evento anual sobre turismo: Business & Travel Experience

El próximo miércoles 3 de junio, el auditorio Allaria del Distrito Quartier, será el punto de encuentro de los principales líderes y tomadores de decisión de la industria de los viajes, reunidos para debatir los desafíos y oportunidades que definirán el futuro del sector.

Ámbito Debate tendrá por segundo año consecutivo su evento de Turismo, en un espacio exclusivo que convocará a los mayores referentes del sector el miércoles 3 de junio en el auditorio Allaria del Distrito Quartier , en Antártida Argentina 1455. El análisis de los negocios que vienen y las claves estratégicas del mercado, de la mano de sus protagonistas.

El primer panel, previsto para las 9.30, contará con la presencia de Marcelo Ubach, CEO de Marriott Buenos Aires Downtown y Sheraton Bariloche, Pablo Aperio, CEO de Travel Services y Alfonso Rodriguez, General Manager Sales para South América de Lufthansa.

En el segundo panel estarán Gustavo Viescas, Presidente de Wyndham Hotels & Resorts para Latinoamérica y el Caribe, Martín Nahra, Gerente de Comunicaciones para Argentina de Ski Portillo y Marisa Basile - Directora Comercial de Almarena Hoteles.

Mercedes del Castillo, Directora Comercial de Furlong Fox y Rodrigo Cotelo Iriart, Global Account Executive de Emburse , serán los protagonistas del tercer panel. El cierre estará a cargo de Gabriela Ferrucci, Presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina.

Para Aperio , “el sector en el primer semestre dejó un balance moderadamente positivo para el turismo, favorecido por una estabilidad cambiaria que aportó previsibilidad a empresas y viajeros, facilitando la planificación y la toma de decisiones”. Sin embargo, advirtió que “el turismo internacional continúa condicionado por un contexto global desafiante: los conflictos bélicos impactaron sobre la actividad a través del incremento de tarifas, impulsado por el aumento de los costos del combustible, lo que derivó en una menor demanda producto del encarecimiento de los viajes y de la incertidumbre que persiste entre los pasajeros”, señaló.

Ubach, en cambio, trazó un panorama dispar para el negocio hotelero durante el primer semestre del año. En el caso de Marriott Buenos Aires Downtown, destacó una sólida performance en niveles de ocupación, impulsada principalmente por el calendario de grandes eventos deportivos y musicales que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires, además de un activo segmento de reuniones y encuentros corporativos que sostuvo parte importante de la demanda. En contraste, señaló que el mercado hotelero del interior del país “muestra una dinámica más lenta”.

Asimismo, alertó sobre los desafíos estructurales del sector, entre ellos la escasa previsibilidad operativa y el impacto que podría tener el cierre programado de una pista en Ezeiza hacia fin de año, situación que podría traducirse en una menor conectividad aérea y, por ende, en una caída en la llegada de turistas internacionales.

Para Mercedes del Castillo, “el desempeño del turismo corporativo durante el primer semestre mostró una dinámica heterogénea, fuertemente condicionada por el sector económico de cada compañía. Mientras industrias vinculadas a energía y minería, apalancadas por proyectos de gran escala, exhibieron un crecimiento sostenido en sus volúmenes de viaje y se consolidaron como uno de los principales motores del segmento, otros rubros más expuestos a la coyuntura macroeconómica ajustaron sus políticas de viajes y redujeron gastos”.

“Las agencias de viajes corporativas enfrentan el desafío de evolucionar desde un rol transaccional hacia uno más consultivo, ya que hoy el diferencial no pasa por emitir un ticket o reservar un hotel (procesos cada vez más automatizados), sino por ofrecer asesoramiento estratégico, optimizar políticas de viaje, controlar costos y anticipar riesgos para las empresas”, confesó del Castillo.

Para esta edición 2026, Ámbito Debate suma a una empresa internacional, Emburse, especializada en soluciones de automatización para la industria de viajes corporativos, orientada tanto a empresas como a agencias de viajes. En representación de la misma, Cotelo Iriart, señaló: ”advertimos que durante el primer semestre del año la inteligencia artificial ocupó un lugar central en la conversación global sobre transformación empresarial, impulsando una aceleración inédita en la evolución de procesos y herramientas tecnológicas. En ese contexto, la expectativa es que cada vez más soluciones corporativas incorporen capacidades de IA para optimizar tiempos, mejorar la toma de decisiones y automatizar tareas operativas. Sin embargo, en América Latina la adopción de tecnologías vinculadas a la automatización de viajes corporativos, como plataformas de autogestión o sistemas de reportería de gastos, todavía avanza a un ritmo más lento que en otros mercados. En Argentina, el desafío pasa hoy por impulsar herramientas que simplifiquen la administración y el control de los viajes de negocios, aportando mayor eficiencia, trazabilidad y visibilidad sobre el gasto corporativo”.

El evento será moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile; la editora en jefe de Ámbito, Maricel Spini y Andrea Glikman, periodista de Ámbito.

Como es habitual, el encuentro se podrá seguir en vivo a través de ambito.com y el canal de YouTube de Ámbito.