Erica Zamora: "Nos propusimos que todas las personas sean valoradas para que logren su mejor versión"

Erica Zamora, vicepresidenta de Gente de Cervecería y Maltería Quilmes para Argentina y Uruguay, analizó cómo se trabaja por la equidad de género, tanto puertas adentro de la compañía, como hacia afuera. “El tema en lo personal me apasiona. Tengo a Juana, mi hija de tres años, y ella me resignificó por qué tenemos que preocuparnos por esta temática. Me gustaría dejarle lugares de trabajo mejor. Cuando empezamos a trabajar la temática, lo que nos propusimos con toda la plataforma de diversidad e inclusión, fue lograr que todas las personas sean respetadas y valoradas para que puedan lograr su mejor versión. Que todos tengan las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades y el mismo orgullo por pertenecer. Lo que buscamos es el sentido de pertenencia”.