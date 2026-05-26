El frágil equilibrio dentro del equipo de Javier Milei

El Presidente ha decidido no tomar partido por alguna de las corrientes en pugna dentro de su gobierno. Confía en que Adorni dará explicaciones a la Justicia. Expectativa de una inflación menor a 2% en el mes.

“Se lo ve preocupado, no está pasando por un buen momento” señalan en el entorno presidencial al referirse al estado de ánimo por el que atraviesa en estos días Javier Milei . Lo atribuyen, en buena medida, al conflicto -a cielo abierto – que mantienen sus dos “hermanos”: Karina (de sangre) y Santiago Caputo (de la vida). El dato político importante es que el primer mandatario ha tomado la decisión de prescindir y dejar que sean los contrincantes los que resuelvan la disputa por espacios de poder, según comentan en la Casa Rosada. En tanto, en medios oficiales se muestran confiados en que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podrá demostrar su inocencia ante la Justicia.

Mucho se ha comentado sobre lo que se considera la imposibilidad de Milei de solucionar este problema “porque necesita a ambos” ya que Karina es su principal soporte afectivo y Santiago su respaldo intelectual.

De hecho, este lunes se lo vio realizando gestos a favor de unos y otros. Fue al Tedeum con su hermana, pero también invitó a Santiago Caputo y se abrazó con Patricia Bullrich.

Pero también pesan otras cuestiones que llevan al Presidente a no imponer su autoridad para terminar con el enfrentamiento. Dicen que ha manifestado a su gente de más confianza que en su fuero íntimo considera que los primos Menem (Martín y Eduardo “Lule”) pertenecen a la vieja política y están “peleando por espacios de poder”, de la misma manera que Caputo y su gente estaría haciendo lo suyo (su hermana queda al margen).

Además, parecería que el Presidente subestima la importancia de las “internas” y considera -aseguran- que su gestión -y las posibilidades de continuidad – dependen fundamentalmente de los resultados económicos que serán “espectaculares”, empezando por “una rápida caída de la inflación en este mismo mes”.

Desinflación

La expectativa oficial es que el índice de mayo podría ubicarse por debajo de 2%, debido fundamentalmente a la deflación que habrían registrado los alimentos en las dos primeras semanas del mes.

Dicho de otra forma, para el Presidente bastaría con un buen funcionamiento de la economía, que no se vería afectada por los problemas de gobernabilidad. Una posibilidad que para más de un analista resulta improbable.

Hay quienes comentan lo extraño que resulta, siendo un estudioso de la economía, el optimismo de Milei sin tomar en cuenta la importancia de las instituciones en el proceso económico. Precisamente este enfoque les hizo ganar el premio Nobel de Economía 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por sus estudios pioneros sobre cómo las instituciones moldean la prosperidad de las naciones. Las investigaciones de estos economistas demuestran que los países ricos o pobres no dependen de su geografía o cultura, sino de la calidad de sus marcos institucionales.

Cabe recordar que, en su último informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca que Argentina ha fortalecido su gobernabilidad y capacidad de gestión tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, lo que permitió aprobar leyes clave. Sin embargo, el organismo también señala que persisten desafíos importantes.

En tanto, en la Casa Rosada se percibe un clima de cooperación entre los ministros. Pero esto no evita que en el Gabinete nacional exista cada vez más preocupación (según comentan funcionarios sotto voce) por la dificultad que supone gestionar en medio de estos enfrentamientos entre las dos alas que serían prolongados.

Al respecto, dada la intensidad de la disputa por los “espacios de poder”, allegados al entorno presidencial observan que “ni Caputo y sus huestes ni los Menem van a ceder fácilmente posiciones”.

Mientras se desenvuelve esta “pelea de fondo”, entre los funcionarios circula la versión que finalmente Adorni podrá demostrar ante la Justicia el origen de sus fondos que dieron lugar a su rápido progreso personal. Cabe señalar que, durante este fin de semana, circularon informaciones que apuntan a un posible enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete a partir de investigaciones que dan cuenta de gastos realizados mediante tarjetas de crédito, tanto por Adorni como por su esposa, Bettina Ageletti, que no guardan relación con los ingresos del matrimonio.