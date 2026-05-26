Inversiones en pesos: los bonos que hoy le ganan a la inflación, al dólar y al plazo fijo

Con una inflación en desaceleración y un dólar que todavía acumula caída en 2026, los inversores vuelven a mirar instrumentos en pesos capaces de ofrecer rendimientos reales positivos.

Con la expectativa de la inflación desacelerándose y el dólar mostrando una dinámica estable en lo que va del año, los inversores vuelven a mirar instrumentos en pesos capaz de ofrecer rendimientos reales positivos para lo que queda del año.

En ese escenario, analistas de la City comenzaron a recomendar bonos en moneda local que actualmente pagan hasta 32% de tasa nominal anual (TNA), un rendimiento que supera tanto al plazo fijo tradicional como a las expectativas de inflación y devaluación para 2026.

La renta de estos títulos equivale a aproximadamente 2,6% mensual, contra una tasa cercana al 19,5% anual que hoy ofrecen los principales bancos para depósitos a plazo fijo tradicionales , lo que representa apenas 1,6% mensual a 30 días. Pero el atractivo no pasa solamente por ganarle al plazo fijo.

El foco del mercado está en que estos instrumentos también lograrían superar tanto a la inflación proyectada como a la evolución esperada del dólar oficial. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, los analistas privados esperan una inflación cercana al 24% para todo 2026 , con registros mensuales que irían desacelerándose hacia niveles inferiores al 2% durante el segundo semestre. En lo que va del año, la divisa perdió casi 4%.

En paralelo, el mercado cambiario también refleja expectativas mucho más moderadas. De acuerdo con las cotizaciones implícitas en los contratos de dólar futuro, el tipo de cambio oficial todavía se ubica alrededor de 4% por debajo de los niveles de comienzos de 2026, una dinámica que fortalece el atractivo de las colocaciones en pesos.

En otras palabras, mientras el dólar permanece relativamente estable y la inflación pierde velocidad, los instrumentos a tasa fija vuelven a ganar terreno dentro de las estrategias de inversión de corto y mediano plazo.

Cuáles son las inversiones que pagan más que la inflación y el dólar

Actualmente, uno de los instrumentos más elegidos es el plazo fijo UVA, que gana terreno como herramienta de cobertura. Este instrumento ajusta el capital según inflación medida por CER y suma una tasa adicional cerca del 1%. En este marco, el UVA aparece como la opción más rentable para conservadores, pese a que el plazo de colocación mínimo es de 30 días.

Además del plazo fijo UVA y de los bonos CER —que desde marzo comenzaron a mostrar valuaciones más caras por la fuerte demanda del mercado—, algunos instrumentos aparecen como de las pocas alternativas capaces de ofrecer rendimientos reales positivos sin necesidad de asumir riesgo cambiario directo.

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El nuevo escenario macroeconómico, marcado por una desaceleración de la inflación, un dólar más estable y un Banco Central que mantiene una política monetaria contractiva mientras continúa acumulando reservas, también volvió a impulsar estrategias de carry trade dentro del mercado local.

En ese contexto, los bonos atados a la tasa TAMAR comenzaron a ganar protagonismo. En el mercado secundario, algunos títulos con vencimiento en 2027 y 2028 —como TMF27 y TMF28— muestran tasas efectivas mensuales (TEM) superiores al 3%, niveles que hoy logran superar tanto a la inflación esperada como al rendimiento de los plazos fijos tradicionales.

Para poner en perspeciva, los instrumentos ajustados a TAMAR, ganaron hasta 4% en el mes, liderado por TMG27. Los otros ganadores del mes fueron sin dudas los bonos ajustados por CER, que ganaron CER+4,9% para los bonos con mayor duration con vencimiento a 2029.

Al mismo tiempo, los bonos duales también crecieron en atractivo entre los inversores más conservadores. Estos instrumentos pagan el mayor rendimiento entre la inflación y la tasa TAMAR, ofreciendo cobertura ante distintos escenarios macroeconómicos, por ejemplo si la inflación desacelera y la TAMAR se convierte más atractiva. Uno de los casos más seguidos por el mercado es el TXMJ9, con vencimiento en febrero de 2028, que combina protección frente a una eventual aceleración inflacionaria con la posibilidad de capturar tasas reales positivas si continúa el actual esquema monetario.