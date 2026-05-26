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26 de mayo 2026 - 11:46

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 26 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista superó los $1.400 la semana pasada. En tanto, los ADRs operaron en rojo, al igual que las acciones del S&P Merval, mientras que el riesgo país bajó a 514 puntos básicos. Esta semana, el mercado estará atento a la posibilidad de un acuerdo entre EEUU e Irán, los resultados trimestrales de varias entidades financieras y la licitación del Tesoro del 27 de mayo.

El lunes fue una jornada sin movimientos en el mercado local, debido al feriado del 25 de Mayo. A eso se le suma que tampoco hubo operaciones en Wall Street, debido a que coincidió con el feriado del Día de los Caídos.

Este martes, entonces el mercado opera con normalidad. El INDEC publica las estadísticas de turismo internacional de abril, BBVA presenta su balance corporativo y EEUU: se publica el dato sobre la confianza del consumidor de mayo.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 26 de mayo

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