Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 26 de mayo

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El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Súper RIGI: cuáles son los beneficios, qué industrias apunta a captar y los puntos centrales

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Propone beneficios fiscales, estabilidad por 30 años y apunta a sectores como inteligencia artificial, hidrógeno, GNL, semiconductores y biotecnología.

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