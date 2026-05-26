Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 26 de mayo

El dólar oficial mayorista superó los $1.400 la semana pasada. En tanto, los ADRs operaron en rojo, al igual que las acciones del S&P Merval, mientras que el riesgo país bajó a 514 puntos básicos. Esta semana, el mercado estará atento a la posibilidad de un acuerdo entre EEUU e Irán, los resultados trimestrales de varias entidades financieras y la licitación del Tesoro del 27 de mayo.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Súper RIGI: cuáles son los beneficios, qué industrias apunta a captar y los puntos centrales
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Propone beneficios fiscales, estabilidad por 30 años y apunta a sectores como inteligencia artificial, hidrógeno, GNL, semiconductores y biotecnología.