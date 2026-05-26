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El DT de la Selección Argentina quiere trabajar con un plantel amplio y tener a mano futbolistas en caso de cualquier eventualidad.

Los jugadores del fútbol argentino que convocará Scaloni para los amistosos previos al Mundial

Lionel Scaloni decidió que para los amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia llevará alrededor de 30 jugadores. El plazo para entregar la nómina para la Copa del Mundo vence el sábado.

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Al no haber restricciones para los compromisos previos, la idea del director técnico es contar con una delegación un poco más nutrida por si ocurre alguna eventualidad. Así, el entrenador campeón del mundo sigue probando y dando lugar al recambio en el seleccionado.

Los nuevos convocados por Scaloni del fútbol argentino Entre los que no estarán en la lista de 26 para el Mundial y viajarán a los amistosos aparecen Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez) e Ignacio Ovando (Rosario Central). Además, también se sumará Nicolás Capaldo (Hamburgo de Alemania).

image Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, los convocados del subcampeón del fútbol argentino.

De los seis jugadores mencionados solo para los amistosos hay tres (Freitas, Ovando y Escobar) que no tienen chance de meterse en la lista del Mundial aunque haya alguna lesión, ya que no forman parte de la prelista de 55 futbolistas. Solo ellos son los que están habilitados a ser elegidos por Scaloni.

image Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez) e Ignacio Ovando (Rosario Central), completan la lista de 5 convocados del fútbol argentino. ¿Cuándo y contra quién son los amistosos del seleccionado argentino? El equipo nacional enfrentará a Honduras el próximo 6 de junio en College Station, Texas, Luego, el 9 de junio, jugará frente a Islandia en Auburn, Alabama. Ambos encuentros servirán como la última puesta a punto antes del inicio de la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022.