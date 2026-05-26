El dólar oficial encadena su segunda jornada consecutiva al alza y se consolida por encima de los $1.400

El mercado retomó operaciones tras el feriado en Argentina y Wall Street con foco en la suba del dólar y la acumulación de reservas.

El dólar oficial encadena su segunda jornada consecutiva al alza y gana terreno dentro de la franja de los $1.400, luego del feriado del 25 de mayo en Argentina y del Memorial Day en EEUU , los inversores vuelven a concentrar la atención en el dólar , la acumulación de reservas mientras analiza las señales que dejó el Staff Report del Fondo Monetario Internacional (FMI) .

El tipo de cambio avanza $2 a $1.405 para la venta en el segmento mayorista y la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica en $1.751,66, con una brecha del 24,7%.

Más allá del movimiento cambiario, el principal eje de atención continúa siendo la acumulación de reservas del Banco Central. Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA acumula compras por u$s8.990 millones y ya se aproxima a la meta anual que se fijó al principio de año de u$s10.000 millones.

Solo durante mayo, la autoridad monetaria sumó u$s1.835 millones, mientras que en la última semana acumuló adquisiciones por u$s909 millones. Este viernes, el Central incorporó otros u$s139 millones a sus reservas mediante acuerdos con bancos, empresas privadas y organismos estatales, extendiendo a 93 ruedas consecutivas la racha positiva en el mercado cambiario.

Abril se consolidó como el mes de mayor intervención compradora, con u$s2.769 millones adquiridos. En paralelo, el mercado también monitorea la llegada de nuevos desembolsos del FMI. El jueves, el directorio del organismo aprobó la segunda revisión del programa con Argentina y habilitó un giro de u$s1.000 millones que impactará próximamente sobre las reservas.

Según operadores del mercado, el Tesoro también habría realizado recientemente una compra de u$s1.700 millones al BCRA, operación que contribuiría a reforzar la posición de divisas del sector público.

"El mercado sigue evaluando en qué medida las compras del BCRA se traducen efectivamente en acumulación de reservas", señaló Gustavo Ber, economista del Estudio Ber. El analista sostuvo además que el mercado sigue de cerca la reacción del agro tras los anuncios de rebaja de retenciones realizados por Javier Milei, especialmente por el impacto potencial sobre el ritmo de liquidación de exportaciones en las próximas semanas.

Durante el acto por el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Presidente confirmó una reducción de retenciones para trigo y cebada desde junio y anticipó un esquema gradual de baja para la soja a partir de 2027.

El FMI volvió a pedir más flexibilidad cambiaria y cambios en el esquema monetario

El nuevo Staff Report del FMI volvió a exhibir diferencias entre el organismo y el equipo económico respecto del rumbo de la política monetaria y cambiaria. En el documento difundido tras la segunda revisión del acuerdo, el Fondo insistió en la necesidad de avanzar hacia un esquema con mayor flexibilidad cambiaria y una política monetaria basada principalmente en la tasa de interés, dejando atrás el actual esquema centrado en agregados monetarios.

"El marco monetario debería evolucionar para permitir una mayor flexibilidad cambiaria y una mayor dependencia de la tasa de interés como herramienta clave de política", sostuvo el FMI. Según el organismo, la efectividad del control de agregados monetarios comienza a perder fuerza a medida que la inflación desacelera y converge hacia niveles más bajos.

El Gobierno respondió dentro del mismo informe defendiendo el esquema actual y argumentando que las recomendaciones del Fondo no se ajustan al contexto argentino. Además, el FMI volvió a cuestionar la metodología utilizada para medir la inflación y sugirió acelerar la actualización de la canasta del IPC y fortalecer la independencia del Indec.

"La demora prolongada en la actualización del índice de precios al consumidor dejó la metodología menos representativa de la canasta de consumo actual", señaló el organismo.