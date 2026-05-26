Javier Milei reúne a su mesa política en otro intento por mostrar unidad

El encuentro se desarrolla en Balcarce 50 y fue invitada Patricia Bullrich. La reunión llega después de semanas de tensiones internas y tras la foto de cohesión que el Gobierno buscó mostrar durante el Tedeum por el 25 de Mayo

El presidente, Javier Milei, encabezará este martes desde las 11 una nueva reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada , en un encuentro que buscará ordenar la estrategia oficialista después de varias semanas atravesadas por tensiones internas , diferencias de gestión y ruido político dentro del propio Gabinete. La convocatoria fue impulsada por Karina Milei y alcanzó a todos los sectores que integran el armado libertario, incluida la ex ministra de Seguridad y titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , cuya relación con el entorno presidencial atravesó momentos de distanciamiento.

La reunión tendrá como eje principal el diseño de la agenda legislativa que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso durante los próximos meses . El oficialismo busca recuperar iniciativa política después de una serie de conflictos internos derivados por las denuncias de enriquecimiento ilícito que pesan contra Manuel Adorni y la interna entre el caputismo y Las Fuerzas del Cielo.

Según dejaron trascender fuentes oficiales a este medio, el objetivo será avanzar en una coordinación más aceitada entre los distintos sectores del Ejecutivo y el Congreso . En Casa Rosada consideran que el escenario legislativo requerirá un mayor nivel de articulación con aliados y bloques dialoguistas para sostener el paquete de reformas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante el segundo semestre.

Entre los temas que podrían aparecer en la discusión figuran los proyectos anunciados días atrás por Adorni vinculados con cambios en el régimen de lobby, la ley de ludopatía, modificaciones al etiquetado frontal y un nuevo esquema de promoción de inversiones conocido como Súper RIGI. El Gobierno también analiza acelerar otras reformas vinculadas con desregulación económica y simplificación administrativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2057955798563856463?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2057955798563856463%7Ctwgr%5Ebe537914337b5f50cb4c832d2d4dca1544e1a6ec%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pagina12.com.ar%2F2026%2F05%2F22%2Fadorni-anuncio-el-envio-de-un-paquete-de-leyes-al-congreso%2F&partner=&hide_thread=false Estos son los cambios que introducirá, de ser sancionado, el nuevo paquete de leyes enviado al Congreso de la Nación:



- Ley de Ludopatía, para combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad.



- Súper RIGI, para… — Manuel Adorni (@madorni) May 22, 2026

La presencia de Bullrich será uno de los puntos más observados del encuentro. La exministra de Seguridad mantuvo en las últimas semanas diferencias con algunos integrantes de la mesa chica libertaria y quedó en el centro de varias discusiones internas vinculadas con la estrategia política y parlamentaria del oficialismo. El lunes, en el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo, se mostró alejada del resto del Gabinete en la caminata hacia la Catedral, pese a que participó del evento y la posterior reunión de Gabinete.

Pese a eso, desde Presidencia buscaron dejar en claro que seguirá formando parte de las reuniones centrales de coordinación. En tanto, en el entorno de la senadora aclaran que ella siempre concurrirá cuando sea convocada.

Foto de unidad para mostrar una imagen de cohesión

En el Gobierno reconocieron que la convocatoria amplia apunta a consolidar una imagen de cohesión después de la foto de unidad que Milei logró exhibir durante el Tedeum por el 25 de Mayo, donde participaron funcionarios que venían mostrando diferencias públicas y privadas dentro del oficialismo. Cerca del Presidente consideran que el mensaje de orden interno resulta clave para enfrentar una etapa política más compleja tanto en el Congreso como en el plano económico.

En ese marco, el lunes los funcionarios del Ejecutivo regresaron caminando hacia Casa Rosada luego de la ceremonia y, durante el trayecto, Santiago Caputo y Martín Menem conversaron distendidos y compartieron varios gestos de complicidad en medio del operativo de seguridad y de la atención de militantes y curiosos que seguían el recorrido oficial.

En paralelo, Karina Milei se detuvo unos segundos para responder a quienes saludaban y elogiaban al Presidente desde la calle. “Gracias gente. Gracias por aguantar”, les dijo la secretaria general de la Presidencia antes de continuar el camino hacia Balcarce 50.

La reunión de este martes también servirá para revisar el vínculo con los gobernadores y con los sectores aliados que acompañaron algunos proyectos oficiales en Diputados y el Senado. Otro de los ejes será el escenario electoral y la construcción territorial de La Libertad Avanza en distintas provincias. Karina Milei viene concentrando buena parte de esa tarea junto con Martín Menem, en una estrategia orientada a fortalecer el sello oficialista de cara a las próximas elecciones legislativas y provinciales