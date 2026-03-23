Carola Baglietto: "La transición energética es algo que ya está incorporado a la estrategia de negocio"

La gerenta senior en Desarrollo Sustentable y Compromiso Social en Arcos Dorados , Carola Baglietto , destacó las nuevas formas de hacer negocio durante su participación en el tercer panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible , moderado por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman .

Baglietto puso de relieve la “ Receta del futuro ”, que vincula la experiencia de la marca con la sostenibilidad . “ Tiene seis pilares, tres vinculados a lo medioambiental, que tienen que ver con el cambio climático; el abastecimiento sostenible, que es todo el trabajo en cadena de valor; y la economía circular ”, repasó, mientras mencionó que “ los otros tres son de aspecto social, como diversidad e inclusión; familia y bienestar; y empleo joven, que es algo que nos caracteriza en la región ”.

En tal sentido, destacó que “ Arcos Dorados es el franquiciado más grande de McDonald’s en Latinoamérica, donde operamos en 21 mercados, con 231 locales en más de 30 años en Argentina ”, puntualizando que “en sus inicios fue reconocida por inclusión y empleo y hoy es una fortaleza, con el reciente reconocimiento de Great Place To Work , que habla mucho de cómo se sienten los jóvenes en nuestras compañías, pero ahora con la vista a futuro y el cuidado de las comunidades, el ambiente y el planeta por el impacto que tienen todos los productos que consumimos”.

En paralelo, Baglietto consideró que " la transición energética es algo súper incorporado a la estrategia de negocio ” y puso como ejemplo el bono ligado a la sostenibilidad emitido en 2021. “ Es la única compañía del sector que tiene un bono financiero que vincula emisiones y huella de carbono de la compañía con la estructura financiera ”, valoró.

Al mismo tiempo, consideró que la firma “redobló una apuesta a lo transversal que es la sostenibilidad a lo largo de toda la compañía y las decisiones de negocio”, al comparar que “hace muchos años se veía como algo bueno como el planeta, pero hoy tiene que ver con una forma de hacer negocios de manera responsable”.

En cuanto a las modificaciones, Baglietto resaltó que “Arcos Dorados logró abastecerse regionalmente y en Argentina con su matriz energética con más del 50% de energía renovable, con convenios con empresas como Pampa y Capex”, a lo que se suman “cambios en la cadena de valor, haciendo el trabajo de acoplar los cambios, la tecnología y la innovación también en prácticas productivas que repercuten en esta huella de impacto que tenemos”.

La búsqueda llega incluso a la cuestión edilicia. “Hoy tenemos locales con estándares de construcción sostenible, con 21 puntos de control que tienen que ver con la estructura del desarrollo del restaurante, que hace que sea más eficiente en su consumo y pueda permitir un reciclado del agua, un menor consumo de energía, una eficiencia térmica que haga usar menos aire acondicionado y eficiencia en sus conexiones de sus cámaras refrigerantes”, puntualizó.

Concientización en empleados y clientes

Una de las variables principales para impulsar la sostenibilidad es la concientización. Sobre Arcos Dorados, Baglietto precisó que “el consumidor de McDonald’s muchas veces aprende con mensajes dentro de los restaurantes”, al tiempo que se avanza en “la capacitación de los empleados para que puedan responder preguntas a los interesados”.

Carola Baglietto

“En el pilar de economía circular y la agenda de reducción de plásticos, tenemos un fuerte compromiso en la experiencia al consumidor y el packaging, que tiene un montón de características que fueron recorriendo un camino de evolución hacia la sostenibilidad. Y el consumidor nos tuvo que acompañar, porque fue un cambio en sus hábitos”, precisó y graficó: “Por ejemplo, ya no entregamos sorbetes ni vasos con tapa. El consumidor se enfrentó a la incomodidad y hoy ya no lo pide ni necesita. Parecen pequeños cambios, pero con la escala de la compañía y la cantidad de locales, termina siendo una reducción enorme”.

Trazabilidad y monitoreo satelital

Baglietto se refirió a la estrategia de abastecimiento sustentable de Arcos Dorados, de la cual es líder. “Somos la única compañía del sector que tiene monitoreo satelital de origen de ganadería en Argentina y Brasil, asegurando que toda la carne que termina en nuestras hamburguesas proviene de campos libres de deforestación”, repasó.

En esa línea, admitió que “en Argentina fue un desafío este trabajo que empezamos en 2019 para reforzar la trazabilidad, articulando con nuestro proveedor, y hoy estamos orgullosos de estar casi al 100% de cumplimiento”, mencionando tanto a la carne de las hamburguesas, las papas, los vegetales.

“El trabajo de cadena de valor hacia origen es muy fuerte porque debemos llegar al productor para acompañar los cambios en su forma de producción y garantizar que esa tierra sea regenerada, porque es un poco lo que va a acompañar al negocio en su resiliencia y es lo único que asegura que a mediano o largo plazo podamos seguir cultivando y teniendo productos del suelo”, planteó.