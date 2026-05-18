Sorpresa en el balance de Banco Galicia: ¿ya pasó lo peor?.

Se frena el deterioro de la acción del Banco Galicia. En su último balance empieza a mostrar señales de estabilización justo en un momento donde la macro argentina también parece estar encontrando algo más de orden.

Después de varios trimestres donde prácticamente todo empeoraba, Banco Galicia finalmente mostró una señal que el mercado venía esperando hace tiempo: el deterioro parece empezar a frenarse.

Durante buena parte de los últimos meses, el mercado empezó a mirar con mucha desconfianza a los bancos argentinos. El deterioro de la mora, la compresión de márgenes y un contexto macro difícil golpearon fuerte las expectativas.

Galicia no fue la excepción: la acción llegó a caer más de 25% en Wall Street en lo que va del año :

Pero esta semana presentó balance y dejó algo distinto. No porque haya sido espectacular en términos absolutos, sino porque empieza a mostrar señales de estabilización justo en un momento donde la macro argentina también parece estar encontrando algo más de orden.

Galicia volvió a mostrar ganancias luego de haber cerrado el trimestre anterior en pérdida, reportando un resultado neto de $66.488 millones. Pero más importante todavía fue lo que pasó con el principal problema que venía golpeando al sector financiero: la mora. El cargo por incobrabilidad cayó casi 20% trimestralmente, pasando de $1,12 billones a $892.130 millones. O sea el deterioro crediticio sigue existiendo, pero empieza a desacelerarse y probablemente ya haya pasado el pico.

A eso se suma otro dato relevante: empiezan a aparecer las eficiencias de la integración con HSBC Argentina. Galicia redujo casi 20% su plantilla de empleados en un año, cerró 97 sucursales y mostró una mejora fuerte en sus costos operativos. El resultado operativo trepó 85% trimestralmente, pasando de $323.091 millones a $597.641 millones, mientras que el margen financiero también empezó a recuperarse, subiendo de 16,4% a 17,8%. Después de varios trimestres donde prácticamente todo empeoraba, este balance dejó por primera vez la sensación de que el banco empieza a mejorar.

Y esta semana salió un dato importante para Argentina: la inflación de abril marcó 2,6%, el dato más bajo en cinco meses y uno de los mejores abriles desde 2017. Que retome la tendencia bajista la inflación es muy importante para el crédito y por ende es relevante para Galicia.

¿Y su valuación actual?

ggal 2 Gráfico Banco Galicia GGAL 2.

Hoy Galicia cotiza cerca de 1,3 veces valor libro, bastante lejos de los múltiplos que supo tener en otros momentos de mayor optimismo macro. Si uno mira el gráfico de valuación, queda claro que el mercado todavía sigue siendo bastante cauto con Argentina.

De hecho, hoy empieza a aparecer una divergencia bastante interesante dentro de Argentina. Mientras los bonos soberanos operan cerca de máximos y el riesgo país cayó fuerte hasta la zona de 500 puntos, muchas acciones argentinas (especialmente los bancos) siguen bastante lejos de sus máximos.

riesgo pais Gráfico Riesgo País.

En otras palabras: el mercado de renta fija parece comprar mucho más rápido la estabilidad macro que el mercado accionario. Y si esa estabilidad efectivamente empieza a consolidarse, ahí podría aparecer parte del recorrido pendiente en las acciones. Y en ese contexto, probablemente los bancos sean uno de los sectores más sensibles a una mejora estructural del país.

Obviamente, esto no significa que desaparecieron los riesgos. Argentina sigue siendo Argentina. El riesgo país sigue alto a pesar de la mejora, y es muy sensible al contexto político. Seguramente la volatilidad vuelva muchas veces. Pero después de varios trimestres donde todo parecía empeorar, este balance dejó la sensación de que el sector financiero argentino se torna más atractivo.

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