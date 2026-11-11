Gustavo Sosa: "Hoy el inversor tiene mucho interés en los fondos de cobertura"

El gerente de Proahorro Administradora de Activos de Credicoop analizó las opciones para diferentes carteras durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones.

Sosa se refirió a la importancia del FAL y a las opciones de los inversores para diversificar sus carteras.

El gerente de Proahorro Administradora de Activos de Credicoop , Gustavo Sosa , puso de relieve el comportamiento de los inversores durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones .

En la cita, que tuvo lugar en Lex Tower y contó con la moderación del editor de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino . Sosa comentó el proceso de Credicoop al ser lanzado el Fondo de Asistencia Laboral ( FAL ): “Lo primero que hicimos fue acercarnos a esas empresas y centramos nuestra atención en las pymes”.

“ Les explicamos de qué se trataba el producto, que no genera un costo adicional y a partir de eso armamos dos productos orientados a las necesidades de cada uno ”, resaltó.

Sosa resaltó que “lo básico es conocer a las empresas que atendemos y, en base a eso, ofrecer un producto adecuado para ellas” y profundizó: “ No es lo mismo una que tiene mucha rotación de personal y va a necesitar esos fondos de manera continua que otra que puede disponer de ese ahorro en un corto o mediano plazo y puede pensar en invertir en otros activos a más largo plazo , como un bono CER de la parte larga de la curva”.

“Apostamos a una relación integral con las pymes y, una vez que esté operativo el producto, vamos a poder sentarnos y mostrar el valor del producto”, apuntó.

En tanto, consideró que “el potencial puede ser muy bueno, porque hablamos de 3,6 billones contra una industria de fondos de 120 billones de pesos”. “Por ahora es chico, pero puede tener un desarrollo que se va a ir canalizando a plazos fijos en bancos, deuda soberana y, en menor medida, ON y deuda subsoberana”, agregó.

Interés en los fondos de cobertura

Sosa analizó los comportamientos de las carteras y pidió “separar deuda en pesos y en dólares” y precisar: “La curva en pesos todavía se ve atractiva y no vemos que al gobierno le esté costando la renovación en las últimas licitaciones, sino que absorben pesos y va más allá de las licitaciones”.

“En deuda dólar se puede llegar a observar ausencia para no convalidar tasas altas que pongan en jaque el equilibrio, que es lo primordial para el gobierno”, comparó y sostuvo: “Vemos que hoy el inversor tiene mucho interés en los fondos que tienen cobertura CER y se está posicionando en moneda dólar y emisiones corporativas”.

“Nuestros fondos de ON que invertimos en empresas de sectores que produzcan dólares y están dando muy buenos rendimientos y es un activo buscado”, resaltó.

¿Hay que dolarizar las carteras?

En tanto, Sosa pronosticó: “Vemos un tipo de cambio estable en términos reales, no veríamos grandes saltos. El futuro en cuanto a la entrada de divisas está en un momento inmejorable y eso da una cierta seguridad”.

“Es momento de sentarse y ver. Por ahora no veríamos la necesidad de dolarizarse. En marzo/abril, cuando veamos las caras que se enfrentan y qué proponen, se verá qué posición tomar. Pero por ahora, vemos estabilidad”, remató.

En tanto, Sosa admitió que “hay un cambio, no todo va a lo transaccional, sino que la gente busca esa cobertura” y recordó que Credicoop lanzó “un fondo en dólares de deuda corporativa al que le está yendo muy bien porque tiene una volatilidad mínima”.