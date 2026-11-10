El oro se hunde más de 2% ante apuesta por alza de tasas de un funcionario de la Fed + Agregar ámbito en









Ante una inflación por encima del objetivo y un desempleo "aceptable", casi la totalidad del mercado prevé una suba de tasas en diciembre.

El oro pierde atractivo ante la expectativa de suba de tasas. Depositphotos

Los precios del oro caen más de 2% este martes, después de que el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller afirmó que podría ser necesaria una política monetaria agresiva si la inflación sigue acelerándose, antes de que se conociera un avance del 0,4% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EEUU, cuando el mercado esperaba un 0,3%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El oro al contado pierde un 3%, a u$s4.018,52 por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ceden un 2,2%, a u$s4.026,25. "Se está produciendo un cambio de tendencia drástico en lo que respecta a las tasas de interés y al dólar. Los tipos ya no están bajando como antes", afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El dólar se estabilizaba tras días turbulentos, impulsado por las declaraciones de línea dura de Waller, quien dijo que la Fed debería subir los costos de financiación a corto plazo el mes que viene, incluso aunque los datos del Gobierno muestren que la inflación se moderó el mes pasado, y debería plantearse un alza de tasas de medio punto si el panorama de la inflación empeora.

Por alta inflación y desempleo "aceptable", casi el 100% del mercado prevé una suba de tasas Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores ven una probabilidad cercana al 99% de que la Fed suba las tasas en diciembre tras este comentario. Aunque el oro suele considerarse una cobertura contra la inflación, el aumento de los tipos tiende a reducir el atractivo del metal dorado, que no devenga intereses.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) no publicó las cifras ‌de inflación interanual porque el cierre de la Administración federal del año pasado impidió la recopilación de datos de octubre de 2025. En septiembre, la interanual había saltado a 3,7%, muy por encima del objetivo del 2% que tiene la Fed.

Previamente, la BLS había informado una creación neta de 165.000 puestos de trabajo en octubre, muy por encima de los 65.000 que esperaba el mercado. Como consecuencia, la tasa de desempleo bajó 0,1 puntos porcentuales hasta el 4,1%, cifra inferior al 4,5% que el banco central norteamericano tiene como límite "aceptable". En ese sentido, la dinámica de ambas variables, inflación y desempleo, conducen a un ajuste alcista de las tasas.