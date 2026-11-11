Federico Diez: "El mercado de capitales es un jugador importante para movilizar la inversión y el financiamiento"

El director general de Estrategia Comercial de Grupo ST destacó la realidad del sector financiero en el primer panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones.

El director general de Estrategia Comercial de Grupo ST , Federico Diez , trazó su diagnóstico sobre la actualidad del mercado financiero durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones , moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino .

Diez señaló que el FAL “abre una oportunidad de transformación estructural para la industria de fondos y el mercado de capitales porque se va a estar creando un vehículo de inversión institucional que va a generar ingresos recurrentes de recursos financieros, que van a ser previsibles y va a ir acumulando capital en el tiempo, aportando mayor profundidad, mayor estabilidad y conexión del mercado con la economía real”.

“Nos parece sumamente positivo y va a ser un proceso gradual que arranca este año. Se estima que el aporte de FAL va a ser cercano a 2.000 millones de dólares que van a estar recibiendo estos vehículos de inversión que alcanza a 550.000 empresas , que van a estar obligadas a participar del sistema y va a significar una puerta de entrada muy importante”, valoró.

Desde Grupo ST, Diez identificó dos grandes desafíos: “Uno es la implementación, que es donde están puestos nuestros objetivos para integrarnos con los organismos públicos, al cliente con la entidad administradora y poder hacer esas altas de cuenta que va a requerir el cliente, conectando sus aportes con el producto”.

“ Tratamos de disponibilizar el producto y no agregar un a complejidad operativa a la empresa . Esto va a funcionar si logramos generar un circuito operativo que sea simple, seguro y trazable para las compañías, añadió.

Mirando a futuro, se refirió a la propuesta de valor concreta. “En esta primera etapa hay una fuerte competencia entre bancos, ALyCs y administradoras de fondos comunes de inversión para la captación de los clientes. Después va a haber un derecho de portabilidad que va a generar una segunda etapa de competencia muy transparente donde van a pesar la calidad de la administración de estos productos, la transparencia, la eficiencia operativa y el acompañamiento integral al cliente. Y es ahí donde entendemos que podemos aportar una diferencia importante”, sentenció.

Diez coincidió con esa mirada y aportó: “Para la industria de fondos comunes de inversión, el FAL va a representar un crecimiento patrimonial, una ampliación de su base de clientes y va a traer nuevas capacidades de administración, porque es un circuito especial que requiere cierta conexión con ARCA y pago de indemnizaciones”.

“Lo más importante, pensando en el mediano y largo plazo, es que este tipo de vehículo empiece a generar una base de ahorro estable para la Argentina, porque el motor de la inversión y el financiamiento es uno de los principales para el desarrollo. Y el mercado de capitales es un jugador importante para que eso se pueda movilizar”, expresó.

En ese sentido, resumió: “Para las empresas genera una capa financiera adicional que les da mucho más respaldo y a los empleados le mejora su derecho indemnizatorio, porque va a encontrar otro vehículo que está generando condiciones financieras más fuertes ante un evento laboral”.

Qué pasa con las carteras de cara a las elecciones

Con respecto a las tenencias, Diez coincidió en que las carteras “se empezaron a posicionar con una mirada en el ciclo electoral” y advirtió que “en 2027 va a aumentar la volatilidad del mercado de tasas de interés y las necesidades de cobertura, lo que va a ser un desafío importante para los gestores”.

“Vemos que se han empezado a rotar las carteras en dólares, bajando exposición en deuda soberana y yendo a tomar posiciones en deuda corporativa de alta calidad crediticia o deuda latinoamericana”, afirmó y vaticinó: “Si tenemos candidatos opositores que atacan la política fiscal, monetaria y el RIGI, eso puede generar movimientos mucho más bruscos”.

La realidad del mercado de capitales y las alternativas

Diez puso el foco primero en que “estamos con un mercado de capitales que ofrecen vehículos de cobertura con un spread positivo”, poniendo como ejemplo la posibilidad de “tomar cobertura dólar linked, independientemente del plazo, a una devaluación más 2% u 11%, depende donde se pare”. “Recordemos que, en elecciones anteriores, tomar esas coberturas tenía un costo elevadísimo. Era devaluación menos 25%. Eso es importante”, comparó.

Al mismo tiempo, sostuvo que “el gobierno se está preparando para minimizar el efecto electoral y viene haciendo compras de dólares para fortalecer su posición de reservas netas y líquidas”, aunque apuntó: “¿Es suficiente para controlar un proceso devaluatorio? No, va a depender mucho de cómo se transite el escenario electoral”. No obstante, destacó que existe “una mayor fortaleza fiscal, de reservas y un sector externo que viene aportando dólares, lo que muestra un contexto diferente a otros años”.

Al analizar la realidad de la industria de fondos, Diez señaló que “muestra una fuerte dinámica de crecimiento, se ha expandido un 52% en estos primeros diez meses y eso significa que viene con una expansión en términos reales del 19%”.

“Hace tres años, el 5% de los activos eran en dólar y ahora están en 30%. También recibimos muchas suscripciones en fondos de deuda corporativa, principalmente con inversión en Vaca Muerta”, destacó.