Score crediticio, ecosistema cripto y alternativas de inversión

Nicolás De Giovanni, de Naranja X; Andrés Ondarra, de Nexo Argentina; y Natalia Carranza, de IOL Empresas, formaron parte del segundo panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones.

El head of Corporate Finance en Naranja X , Nicolás De Giovanni ; el gerente general de Nexo Argentina , Andrés Ondarra ; y la team leader de IOL Empresas , Natalia Carranza , formaron parte del segundo panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones .

La conversación, moderada por el periodista especializado y editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré , comenzó con foco en las diferentes alternativas de inversión. “Hay muchísimas, algunas más complejas y otras más simples y para pacientes menos sofisticados en términos financieros como las que ofrece Naranja X”, comenzó De Giovanni, al mencionar que existen “algunas de corto y de largo plazo, así como bonos duales con tasas muy interesantes en distintas monedas”.

A su entender, lo que hubo fue un cambio de comportamiento en los clientes. “El público entiende que, con la baja de la inflación y el ajuste de los precios relativos, ahorrar es una idea muy inteligente a los efectos de generar su propio score crediticio y su base de liquidez para afrontar la coyuntura actual ”, expresó.

Y graficó: “Esto hizo cambiar la idea de que adelantar el consumo era una buena idea y hoy pesa más la previsión, cuidar los gastos prioritarios y cuidar ese peso adicional que permite mejorar en términos de score para poder apalancarse con crédito en caso de necesitarlo”.

A su turno, Ondarra definió a Nexo como “una empresa más orientada a la gestión patrimonial en activos digitales, que está hace muchos años en Argentina, pero más fuertemente desde hace un año tras la integración con Buenbit ” y destacó: “ Más allá del aspecto coyuntural, vemos que el usuario argentino es de alta adopción de criptomonedas , también por el mismo entorno macroeconómico de mayor volatilidad que otros mercados cuando nos acercamos a ciclos electorales”

“Vemos en estos ciclos que se empiezan a buscar soluciones que van más allá de la inversión en el activo cripto, sino más orientadas al resguardo de valor, de invertir en monedas estables. Vemos una tendencia que crece de forma continua de mitigar efectos coyunturales”, aseguró.

En tanto, Carranza señaló que “tanto el inversor particular como la empresa tienen acceso a herramientas que dejaron de ser un lujo”, al resaltar el acceso a instrumentos sofisticados para diversificar la cartera desde una aplicación.

“Si bien Argentina no es un mercado que estaba acostumbrado a que todo el mundo tenga cuenta comitente para poder acceder a herramientas de financiamiento, estrategias de flujo de caja o la liquidez que uno puede llegar a tener con su cuenta personal, ya hace varios años notamos que el número de personas que se bajan alguna app y empiezan a operar de manera diaria con un flujo mensual, ha ido creciendo un montón”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que es relevante “particularmente para las pymes, con este contexto de inflación desacelerada, pero que igual existe con costos operativos altos y mucha presión impositiva”. “Antes quizás era un lujo acceder a una caja bien estructurada, que tenga bien calzados los cobros con los pagos, pero hoy eso está en la diaria de las empresas. Y nuestra estrategia busca ser un aliado y asesorar mediante un servicio integral consultivo”, expresó.

Ahorro y crédito como un círculo virtuoso

De Giovanni puso la mira en el desarrollo del crédito y reflejó: “Si bien el corazón de Naranja X es dar préstamos, estamos tratando de incorporar cada vez a más personas”. Sobre este proceso de inclusión, relató que “la mitad de la economía está en la informalidad y entonces las características crediticias del cliente se empiezan a desdibujar”.

Por eso, mencionó como objetivo “tratar de comunicarle de la mejor manera a la gente cómo mejorar su score crediticio para tener acceso a mayores montos y a mejor tasa”. En ese sentido, manifestó que “cuando no podés depender de los burós, el ahorro y la previsibilidad de la persona en el flujo de caja es una de las principales métricas” y agregó: “Nuestro motor, que se llama Brain X, mira aspectos como el flujo de caja o la estabilidad de ingresos y fondos. La utilización de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) también sirve muchísimo”.

“Entiendo que el BCRA también va a salir con los códigos de descuento para un crédito, donde la voluntad de pago pasa a estar más esquematizada y esto habilita al banco o financiera a prestar más monto, por más plazo y a menores tasas. Es un win win para todos que no depende de la rentabilidad, sino de si la entidad tiene el capital para prestar”, redondeó.

La evolución de las criptomonedas

Al meterse en el mundo de los activos digitales, Ondarra sostuvo que “el sistema cripto se fue transformando y evolucionando” y reconoció que “en momentos de inestabilidad económica hubo olas de adopción más intensas”, pero contrapuso: “Hoy vemos que el vertical de alternativas financieras en activos digitales ha madurado fuertemente a nivel global”.

“En Nexo nos dedicamos mucho a la gestión patrimonial. No es solo dar el acceso a comprar 24/7 cualquier activo digital o compra de stablecoins para una dolarización ante las elecciones. Hoy podés sacar un crédito con tus ahorros, podés tener financiamiento y también invertir en activos digitales para generar rendimientos”, destacó.

Al respecto, consideró que “la tecnología blockchain genera una experiencia transaccional superior en cuanto a accesibilidad y a propuestas de costo y rentabilidad financiera”, por lo que expresó: “Estamos muy entusiasmados con la mayor adopción, pero también en los casos de uso, porque empieza a haber una experiencia transaccional que en los rieles tradicionales argentinos cuesta conseguir”.

Ondarra definió a la tecnología blockchain como superior.

La flexibilidad del mercado de capitales

Por otra parte, Carranza destacó la flexibilidad que otorga el mercado de capitales: “Una empresa y una persona pueden ingresar y financiarse como complemento a lo que hoy hace de manera tradicional con en el banco”.

“Tenemos instrumentos que se pueden adaptar a las necesidades para conseguir financiamiento. Van desde un día hasta 45 días los más cortos, como las cauciones. A mediano plazo, descuentos de cheques propios o de terceros, con plazos entre 30 y 120 días. Y, a partir de ahí, hay estructuras como pagarés y ON, que van a depender 100% de lo que la empresa o persona necesite”, detalló.

Al profundizar sobre las opciones de IOL, precisó que “pueden ser en pesos o dólares, lo que nos da la cintura de entender qué necesitás y hacerte una propuesta a medida”, mientras sumó la importancia del aval de una SGR: “Podés tener dinero que te rinde en un FCI o en acciones y lo dejás en garantía para financiarte”.

La inclusión financiera como eje

Por otra parte, De Giovanni resaltó que Naranja X “tiene como meta la inclusión financiera” y afirmó: “Hay un potencial inmenso para captar gente que está en la informalidad y muchas entidades tradicionales no tienen esos motores propios para poder integrarla, Pero eso es fundamental para que el crédito sea el motor de la expansión económica”.

Sobre los productos, además de las SGR mencionó la creación de cuentas compartidas. “Puede haber hasta diez cotitulares, en un esquema de ahorro compartido que genera seguridad sobre el flujo de caja que permite al individuo generar score crediticio. Lo utilizan los maestros para ahorrar en conjunto o una casa donde viven varias personas, por ejemplo”, contó.

Con respecto a los elevados niveles de morosidad que se registraron en los últimos meses, analizó que “quizás muchas personas en la desesperación tomaron crédito con muchas organizaciones en simultáneo y no fue un problema de mal score crediticio, sino de que llegó tarde la información”.

El ecosistema cripto y los casos de uso

Sobre las criptomonedas, Ondarra indicó que pasaron a ser “un asset class más en las carteras de inversión a nivel global” y recordó que “hay muchas monedas que con toda la evolución de la industria hizo que la adopción sea institucional y que tengan exposición los mayores inversores a nivel global”.

“Una vez que tenés las cripto, sea Bitcoin o stablecoins, pasás a ser parte de una economía global, porque no tiene límite geográfico y podés usarlo para transaccionar internacionalmente. En Nexo ofrecemos gestión de usos de caso concreto como generar un rendimiento y, en vez de dólares en un plazo fijo, podés tener tasas superiores y con accesibilidad inmediata”, comparó.

A eso le sumó que la firma ofrece “una tarjeta dual, de débito y crédito, de las cuales hay pocas en el ecosistema cripto” y resaltó: “Te ofrece tasas muy convenientes, a partir de 1,9%, que son muy competitivas hasta cuando comparás con bancos de Estados Unidos”.

La organización, clave para las empresas

Para Carranza, la organización es fundamental. “Son pocos los que tienen estructurados los plazos en los que tienen que realizar gastos. Tienen presentes pago de sueldos, alquileres, pero el esquema con los proveedores cuesta entender si tienen descalces financieros”, advirtió.

Sobre el rol de IOL, que tiene 2,5 millones de cuentas comitentes abiertas, planteó: “Ahí empezamos a evaluar dónde tienen la liquidez, sea banco o billetera virtual, empezar a desmembrar si ese dinero lo van a utilizar esta semana o si lo pueden dejar quieto”.

Carranza destacó las alternativas de inversión que ofrece IOL.

“En ese caso, les abrimos camino a nuestros FCI, con rescate de 24 horas, pero que ofrecen un 10% más que un money market o una billetera virtual. La estrategia está pensada para empresas y va indexada a la tasa mayorista de referencia del BCRA y el fondo nunca tuvo un día negativo”, resaltó.

Pensando en la inclusión, sumó IOL Corporate, al que calificó como “un segmento particular para pasar la educación financiera al empresario a toda la nómina de empleados sin ningún costo”.

El uso de la inteligencia artificial

Sobre este punto, De Giovanni señaló que “la disciplina financiera es muy importante en el manejo de cajas de las empresas, porque muchas terminan mal no por rentabilidad, sino por un descalce de caja o problema en el flujo de fondos” y vinculó ese tema a que “es algo que hoy con la inteligencia artificial es bastante más fácil de prever".

“En Naranja, gran parte está gobernado por la IA bien utilizada. Somos una compañía que se adecuó muy rápido y estamos llevando ese avance hacia la experiencia del cliente, como un asesor autónomo que pueda detectar los problemas antes de que sean un reclamo o a nivel interno para la toma de decisiones”, valoró.

Y graficó: “Con IA, armando el caso de negocio con la mirada crítica del humano, hace que lo que llevaba una hora de discusión se resuelva con un video en diez minutos. Por solo tres o cuatro dólares”.

Acerca de este tema, Ondarra admitió que la IA “ha tenido un impacto fuerte en la utilización de criptoactivos, porque una economía agéntica tiende a utilizar monedas que el flujo transaccional es mucho más eficiente para mover dinero en forma instantánea”.

“Uno de los motores que vemos hacia el futuro en mayor adopción y más casos de uso es el desarrollo de agentes interactuando en forma autónoma en la economía a nivel global”, vaticinó y, a modo de cierre, expresó: “Estamos entusiasmados con cómo crece la industria y los desafíos continúan siendo la accesibilidad, la educación financiera y la seguridad transaccional”.

Finalmente, Carranza puso la lupa en el impacto en el empleo. “No va a quitar puestos de trabajo, sino que es un apoyo tanto para el uso interno como para el cliente. Lo utilizamos desde el bot para responderle al cliente y, si el feedback no resulta, tenemos un humano detrás para responder”, señaló como ejemplo y destacó la importancia de su uso para evitar tareas repetitivas.