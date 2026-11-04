El financiamiento productivo ante una oportunidad de crecimiento

Diego Marín, de Mercedes-Benz Compañía Financiera, e Ignacio Lorenzo, de BYMA, encabezaron el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones.

El presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera , Diego Marín , y el chief of Financing and Listings de ByMA , Ignacio Lorenzo , participaron del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones , moderado por el periodista especializado y editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré .

En la cita, que giró en torno al financiamiento productivo, Marín resaltó que la firma es parte del grupo Daimler Truck y, sobre su rol, apuntó: “ Nos dedicamos a financiar las compras productivas y específicamente de camiones y buses . Estamos hace 25 años presentes en Argentina y somos parte de una propuesta de valor integral hacia los clientes, que complementa la pata industrial”.

“ Nuestros clientes son quienes compren camiones y buses de la marca Mercedes-Benz, que es líder en ventas y la mitad de esas ventas se financian. Nosotros, de ese porcentaje, tenemos una parte importante ”, reflejó.

A su vez, compartió un creciente uso en oil and gas , al que calificó como “un sector muy pujante y demandante”. “Hoy hay mucho transporte de arena de Entre Ríos a Añelo para el fracking y ese es un segmento que está creciendo muchísimo. Ahí, además de renovación de flota hay crecimiento , entonces se hace muy difícil comprar con capital propio y el financiamiento es esencial”, reflexionó.

A su turno, Lorenzo sostuvo que “ la ambición es que el mercado de capitales se convierta en la principal plataforma de financiamiento de la economía real argentina ”, aunque reconoció: “Si miramos el tamaño, comparado con pares de la región, el nivel de apalancamiento es muy bajo. Tenemos una relación de 12% de deuda privada contra PBI. Eso se compara con 80% en Chile, 70% en Brasil y alrededor de 60% en México”.

“Creemos que hay un potencial y un upside muy grande en el mercado de capitales para ser el vehículo de financiamiento de proyectos de inversión. Hasta ahora, el grueso de la actividad del mercado de capitales se da por la deuda y no por el equity. Y es una deuda de muy corto plazo”, aseveró.

Y vaticinó: “Este conjunto de factores nos lleva a pensar que en un contexto de sostenimiento de las políticas macroeconómicas, tenemos todo para crecer exponencialmente”.

Lorenzo resaltó las oportunidades de crecimiento para el mercado de capitales.

Educación financiera e inversiones del exterior

Para seguir profundizando el mercado, Lorenzo consideró fundamental la educación financiera. “Hoy Argentina tiene 25 millones de cuentas comitentes y es un número muy alto. Falta educación y para eso BYMA Educa provee cursos online para participantes, mientras también hay un trabajo de parte de los intermediarios, brokers, bancos y ALyCS para explicar”, reconoció.

Sobre el dinamismo, admitió que “al final del día tiene que ver con el aumento de los activos o que la torta de demanda crezca”, al señalar que “el crecimiento ha venido siendo muy orgánico y falta un shock de euforia con la vuelta de los fondos internacionales y que se vuelquen en proyectos de inversión y no en cuestiones puramente especulativas”.

“Creo que el aumento de la oferta de dinero va a llevar a mayores plazos y eso va a calzar con los perfiles de repago de los proyectos. Todo esto, con un escenario más previsible, es parte de la solución”, expresó.

La financiación en camiones y buses, con margen para crecer

Marín coincidió en que “el tema de los plazos es clave” y puntualizó: “El que compra un camión o un bus busca financiación de largo plazo. En general ofrecemos créditos prendarios y leasing con plazos de 36 a 48 meses, llegando a 60 a veces. Pero en otros países el horizonte es un poco más largo”.

A la vez, comparó que “se financia el 50% de lo que se vende y en Brasil llega al 90%. Es muy alto lo que no se financia y entendemos que hay una oportunidad grande de crecimiento”.

Entre las fortalezas del sector, remarcó: “Conocemos a los clientes, que son repetitivos porque renuevan sus flotas. Entonces siempre estamos buscando qué alternativas podemos darle y la mayoría de los créditos son en pesos, pero también empezamos a financiar en dólares gracias a una alianza desde 2024 con Banco Galicia”.

Cuáles son los sectores ganadores

Al evaluar por sectores, Lorenzo no dudó en sentenciar que “el gran ganador es oil and gas, con Vaca Muerta a la cabeza”. “Se ha reabierto el mercado de deuda internacional y muchas empresas lo han aprovechado tomando plazos más largos, pero diría que la mitad de las emisiones vienen por ese lado”, indicó.

A eso le sumó “una oportunidad muy puntual para la minería, con proyectos en San Juan, Mendoza y Catamarca, con players internacionales que están llegando y naturaleza del negocio distinta, porque son plazos más extendidos, para la cual el mercado todavía no está en ese nivel de sofisticación”.

Por fuera de esas dos ramas, mencionó que “las multinacionales no se financian tanto en Argentina, sino a través de medios bancarios o sus matrices y poco en el mercado de capitales, lo que hace ver participación mayormente de empresas argentinas”.

En contrapartida, marcó que “hay sectores que tarda más su reactivación, como el consumo, y eso el mercado lo siente” y comparó: “Hasta hace poco era muy cómodo comprar títulos soberanos y como inversor no compensaba ampliar la base. A medida que la tasa baja y la inflación se acomoda, tenés que empezar a mirar otras cosas para mantener retornos adecuados”.

El tamaño del mercado de capitales

En términos de volumen, el referente de BYMA detalló: “De enero a hoy se emitió en el mercado de deuda 15.000 millones de dólares, es un 30% mas que el año pasado”.

“Está impactado por las grandes colocaciones de las petroleras en la Bolsa de Nueva York, pero va a cerrar el año en más de 20 billones de dólar y contra un PIB de 600.000 millones podría rondar los 200.000 o 300.000 millones de dólares”, analizó y concluyó “Podría crecer diez veces el mercado y aun así tener una economía súper saludable”.

Por eso, llamó a reflexión sobre el concepto de deuda: “El tema de que es nociva hay que dimensionarlo bien porque para la compañía es el motor de crecimiento. Necesitás el empuje de un capital de terceros para continuar creciendo”.

Dentro de los créditos, crece el leasing

Si bien admitió que “el producto más demandado sigue siendo el crédito prendario”, Marín valoró que en las compras de vehículos de gran porte “el leasing viene creciendo estos últimos años y en 2026 representó más del 30% de lo financiado”. “Tiene muchas ventajas, permite financiar hasta el 100% del capital y creo que va a seguir creciendo”, destacó.

Por otra parte, recordó que el financiamiento principal de la compañía “es en pesos y con bancos locales, por lo que financiar a largo plazo es complicado” y apuntó: “Sería muy bueno que ese mercado se desarrolle porque permite ser mucho más agresivos y a la larga bajar tasas, porque el crédito es definitivamente el motor de crecimiento”.

El leasing viene creciendo en el segmento de camiones y buses.

Las claves para el crecimiento del financiamiento

Al mirar el panorama general, Marín consideró que “es muy importante la estabilidad que se ha logrado” y, si bien subrayó que “las tasas todavía están muy altas si se compara con lo internacional porque la inflación, si bien bajó muchísimo, no está a los niveles de países cercanos de la región”, llamó a que haya “una mayor profundidad en el mercado de capitales para bajar las tasas”.

“El crédito dinamiza, pero a veces muchas empresas dudan en endeudarse pensando que la tasa debería bajar. Hay que seguir en la estabilidad, la baja de la inflación, reducir las tasas y eso va a movilizar la economía”, diagnosticó.

Lorenzo coincidió en el análisis y expresó: “Hay que evaluar bien los proyectos, considerar las opciones de financiamiento y buscar una estructura de capital más equilibrada. Hay que perder un poco el miedo, con los debidos recaudos. En el mix de capital propio y de terceros, está la mejor TIR”.

Democratización del mercado

Finalmente, Lorenzo puso el foco en el reciente lanzamiento del MSCI Merval y el MSCI BYMA Argentina General. “Son índices que reflejan las compañías listadas en Argentina. Es una apuesta hacia la democratización, visibilidad y transparencia de los mercados”, destacó.

Y añadió la reciente salida del ETF Merval: “Lo gestiona Galicia y le da la posibilidad a la gente de invertir en una canasta de activos que reflejen el Merval, con la idea de que haya mayor negociación y liquidez en el mercado y que se democraticen los precios para que veamos un mayor volumen de trading”.

Sobre este punto, detalló: “Hoy tenemos 180.000 operaciones diarias y se tradean unos 300 millones de dólares de equities, aun sin haber oferta primaria”.