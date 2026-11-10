León XIV convocó a 2,5 millones de fieles en la misa en CABA y marcó un récord en su pontificado + Agregar ámbito en









El récord llegó durante su recorrido sobre la avenida Libertador, a bordo de su papamóvil. Aún quedan las misas de Córdoba y Luján, donde se esperan al menos un millón de fieles.

Fue durante la jornada celebrada en el Monumento de los Españoles y en el recorrido de la avenida Libertador donde se lo vio paseando en su papamóvil. Presidencia

El papa León XIV convocó a 2,5 millones de fieles en la misa en CABA, un número que marcó un récord en su pontificado hasta el momento. Fue durante la jornada celebrada en el Monumento de los Españoles y en el recorrido sobre la avenida Libertador a bordo de su papamóvil. Aún quedan las misas de Córdoba y Luján.

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La cifra fue confirmada por el Vaticano, mientras la Policía también consideraba un número similar. En ese sentido, se trata de la ceremonia más multitudinaria de su pontificado, superando la misa celebrada en Madrid o la reunión con los jóvenes durante el Jubileo en la explanada de Tor Vergata, en Roma. Sin embargo, aún queda la misa de Córdoba y Luján, donde esta participación se podría igualar.

Por otro lado, el número resulta particular porque un número similar, de dos millones de fieles, se registró en la misa por la paz encabezada por el papa Juan Pablo II en 1982, también celebrada en el barrio de Palermo.

León XIV convocó a 2,5 millones de fieles en la misa en CABA y marcó un récord en su pontificado En su primera aparición masiva en su visita a la Argentina, durante su recorrido a Claypole para visitar el Cottolengo don Orione, el pontífice se encontró con unas 100.000 personas y una vez que llegó a la puerta otros 3.000 lo recibieron.

En su primera aparición masiva en su visita a la Argentina, durante su recorrido a Claypole, se encontró con unas 100.000 personas. Vatican News Desde Claypole, León XIV regresó a la ciudad y se dirigió hacia el túnel de la intersección de la calle Olleros con la avenida Libertador, justo donde se encuentran los barrios porteños de Belgrano y Palermo.

Un total de 25.000 voluntarios trabajan en la organización, mientras que el número de periodistas acreditados alcanzó los 1.500. Al momento de encabezar la misa en Córdoba hoy, y en Luján el miércoles, se espera la presencia de al menos un millón de asistentes en cada una. Un total de 25.000 voluntarios trabajan en la organización del evento, mientras que el número de periodistas acreditados alcanzó los 1.500. Vatican News El gesto de León XIV con Julieta Maldonado, la joven con piel de cristal que emocionó en Córdoba Un momento especial se vivió durante la llegada del papa León XIV al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, cuando el Pontífice se acercó a saludar a Julieta Maldonado, una joven de 28 años que convive con epidermólisis bullosa distrófica, conocida popularmente como “piel de cristal”. La cordobesa estuvo acompañada por su mamá y pudo compartir unos minutos con el Papa antes de la misa multitudinaria. Julieta, conocida en las redes sociales como “La Güera”, utiliza sus plataformas digitales para contar cómo es su vida con esta enfermedad genética poco frecuente y ayudar a que más personas conozcan sus características. Su encuentro con León XIV se produjo cuando el religioso llegó al predio para participar de la celebración. La joven tiene epidermólisis bullosa, una afección que provoca una fragilidad extrema de la piel. Las personas que la padecen pueden desarrollar ampollas, heridas y lesiones ante roces o golpes leves, por lo que deben afrontar distintos cuidados en su vida cotidiana.