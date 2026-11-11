Andrés Ondarra: "Las alternativas financieras en activos digitales han madurado fuertemente a nivel global"

El gerente general de Nexo Argentina se refirió al entorno cripto al participar del segundo panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones.

El gerente general de Nexo Argentina , Andrés Ondarra , se refirió al desarrollo del ecosistema cripto durante su participación en el segundo panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones .

En la charla, moderada por el periodista especializado y editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré , Ondarra definió a Nexo como “ una empresa más orientada a la gestión patrimonial en activos digitales, que está hace muchos años en Argentina, pero más fuertemente desde hace un año tras la integración con Buenbit ” y destacó: “Más allá del aspecto coyuntural, vemos que el usuario argentino es de alta adopción de criptomonedas , también por el mismo entorno macroeconómico de mayor volatilidad en los precios de los activos y el tipo de cambios que otros mercados cuando nos acercamos a ciclos electorales”

“Vemos en estos ciclos que se empiezan a buscar soluciones que van más allá de la inversión en el activo cripto, sino más orientadas al resguardo de valor. Por ejemplo, para invertir en monedas estables. Esta tendencia la vemos creciente en forma continua en Argentina y estamos muy entusiasmados porque el usuario busca herramientas de mitigar efectos coyunturales en plataformas de esta tecnología que agregan bastante valor desde la experiencia transaccional ”, aseguró.

Al meterse en el mundo de los activos digitales, Ondarra sostuvo que “el sistema cripto se fue transformando y evolucionando” y reconoció que “en momentos de inestabilidad económica hubo olas de adopción más intensas”, pero contrapuso: “ Hoy vemos que el vertical de alternativas financieras en activos digitales ha madurado fuertemente a nivel global ”.

“En Nexo nos dedicamos mucho a la gestión patrimonial. No es solo dar el acceso a comprar 24/7 cualquier activo digital o compra de stablecoins para una dolarización ante las elecciones. Hoy podés sacar un crédito con tus ahorros, podés tener financiamiento y también invertir en activos digitales para generar rendimientos ”, destacó.

Al respecto, consideró que “la tecnología blockchain genera una experiencia transaccional superior en cuanto a accesibilidad y a propuestas de costo y rentabilidad financiera”, por lo que expresó: “Estamos muy entusiasmados con la mayor adopción, pero también en los casos de uso, porque empieza a haber una experiencia transaccional que en los rieles tradicionales argentinos cuesta conseguir”-

El ecosistema cripto y los casos de uso

Sobre las criptomonedas, Ondarra indicó que pasaron a ser “un asset class más en las carteras de inversión a nivel global” y recordó que “hay muchas monedas que con toda la evolución de la industria hizo que la adopción sea institucional y que tengan exposición los mayores inversores a nivel global”.

“Una vez que tenés las cripto, sea Bitcoin o stablecoins, pasás a ser parte de una economía global, porque no tiene límite geográfico y podés usarlo para transaccionar internacionalmente. En Nexo ofrecemos gestión de usos de caso concreto como generar un rendimiento y, en vez de dólares en un plazo fijo, podés tener tasas superiores y con accesibilidad inmediata”, comparó.

A eso le sumó que la firma ofrece “una tarjeta dual, de débito y crédito, de las cuales hay pocas en el ecosistema cripto” y resaltó: “Te ofrece tasas muy convenientes, a partir de 1,9%, que son muy competitivas hasta cuando comparás con bancos de Estados Unidos”.

Acerca de este tema, Ondarra admitió que la IA “ha tenido un impacto fuerte en la utilización de criptoactivos, porque una economía agéntica tiende a utilizar monedas que el flujo transaccional es mucho más eficiente para mover dinero en forma instantánea”.

“Uno de los motores que vemos hacia el futuro en mayor adopción y más casos de uso es el desarrollo de agentes interactuando en forma autónoma en la economía a nivel global”, vaticinó y, a modo de cierre, expresó: “Estamos entusiasmados con cómo crece la industria y los desafíos continúan siendo la accesibilidad, la educación financiera y la seguridad transaccional”.