Los ADRs inician la jornada en baja, pero el riesgo país anota un nuevo retroceso y marca los 865 puntos + Agregar ámbito en









Los activos argentinos vienen de tener un buen arranque de semana en Wall Street, favorecidos por las buenas señales en torno a la guerra en Medio Oriente y un repunte de los valores tecnológicos.

El riesgo país se aleja de los 900 puntos básicos. Depositphotos

Las acciones argentinas en Wall Street (ADRs) inician este martes 10 de noviembre con variaciones negativas, en sintonía con un repliegue de la bolsa de Nueva York tras las fuertes ganancias de la jornada previa. Aun así, el riesgo país anota un nuevo retroceso y se aleja de los 900 puntos básicos, mientras los mercados se encuentran cerrados a nivel local debido a la visita del Papa León XIV.

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En el segmento de renta variable, los principales índices de Wall Street caen entre 0,4% y 0,6%. En ese marco, los ADRs arrojan mayoría de "rojos", destacándose los de Grupo Supervielle (-3,6%), Cresud (-2,8%) e YPF (-2,2%).

El lunes los papeles habían trepado hasta 4%, impulsados por un buen clima internacional. Las buenas señales en torno a la guerra en Medio Oriente y el repunte de los valores tecnológicos le dieron ánimo a los inversores. Aun así, una inflación mayor a la esperada en EEUU puede amortiguar el optimismo.

En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares extienden su buen comienzo de semana. Por ende, el riesgo país baja otras ocho unidades, hasta los 865 puntos básicos, luego de haberse hundido en 52 unidades el lunes.

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