Federico Broggi: "El FAL brinda un horizonte más largo en pesos y le agrega profundidad al mercado argentino"

El CIO en IEB Fondos se refirió al instrumento que habilitó el gobierno durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones.

El CIO en IEB Fondos , Federico Broggi , analizó el desarrollo del mercado de capitales y el FAL durante su paso por el primer panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones , que contó con la moderación del editor de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino .

Al romper el hielo sobre el FAL, Broggi lo calificó como “un gran instrumento” y destacó que “está buenísimo que esté encuadrado dentro del mercado de capitales y bajo la reglamentación de CNV, de manera que la transparencia sea total ”. En esa línea, consideró que la iniciativa “ puede atraer nuevos actores, como pymes que no trabajan y van a tener su primer acercamiento , un poco obligados, pero de buena manera porque no tiene un costo extra”.

Broggi señaló que IEB ofrece dos tipos de fondos, ambos bonificados . “Uno es un poquito más conservador y otro tiene un horizonte más largo de plazo para que la empresa elija de acuerdo a sus perspectivas”, precisó y puso el foco en “el acompañamiento integral.

“ La apertura de la cuenta y el home banking del fondo es muy sencillo y no toma más de cinco minutos . Cada empresa, además de tener su FAL, va a tener el acompañamiento de un asesor financiero con expertise en finanzas para que lo acompañe”, expresó.

Al evaluar cómo el FAL puede beneficiar al mercado, Broggi mostró expectativa, pero también prudencia. “ Vamos a desmitificar que los fondos del FAL van a asegurar financiamiento en el corto plazo para el Tesoro . Son alrededor de 3 billones de pesos y los vencimientos en pesos del Tesoro para el año que viene son 185 billones”, comparó y aclaró: “ Es un 1,5% que no va a solucionar ya el problema . Sí, a medida que vaya creciendo con aportes, rendimiento y capitalización, puede tomar un valor más alto y ayudar”.

En contrapartida, marcó que su fortaleza principal es “la aparición de un jugador nuevo dentro del mercado de capitales con un horizonte de inversión un poquito más largo que el actual”, al contrastar con las inversiones de las tesorerías de empresas y de inversores locales, asociadas a la compra de dólares.

“Arranca con un periodo de carencia de 12 meses que te permite alargar un poquito más y después cada portfolio manager va a conocer el flujo de sus fondos y en base a eso se puede avanzar un poco más. Está bueno porque brinda un horizonte un poquito más largo en pesos y le agrega profundidad al mercado argentino”, observó y consideró que “si bien no es de largo plazo como el fondo de retiro, puede ser una prueba piloto” para el desarrollo de ese segmento.

Qué miran los inversores y la precaución ante un año electoral

Al poner la mira en las consultas de los inversores, Broggi anticipó que “los precios de bonos y acciones entraron en terreno electoral” y analizó: “El mercado está priceando un 45% de posibilidades de que haya una reversión de las políticas. Cuando uno usa la tasa forward y mira a octubre del año que viene, pricea un 60% de probabilidades. “Estamos yendo a un año binomial, ya lo vivimos en 2019 y 2023”.

Al enumerar las situaciones que observa el mercado, detalló: “Preocupa que Bolsonaro no ganó en Brasil, que la economía argentina no despega, que a los salarios les está costando, que el gobierno no saca una ley hace tiempo y que no puede emitir afuera por temas globales y hay dudas sobre el programa financiero para 2027”.

“Desde julio hasta acá se deterioraron mucho las variables, salvo la inflación, por eso se adelantó un poco el periodo electoral. Y como no hay una cara enfrente, sos el único que miden y ven flojo”, indicó sobre el presidente Javier Milei.

El dólar y otras opciones

Al intentar anticipar qué puede ocurrir con el dólar el año próximo, Broggi resumió que “la magnitud va a depender mucho de las caras de cada lado y las encuestas como vayan dando”, aunque reconoció que “entre seis y nueve meses antes de las elecciones, generalmente arranca una dolarización de portafolios”.

“Es verdad que el Banco Central llega con buenas reservas y el flujo de la balanza comercial aumentó bastante, pero la presión dolarizadora va a estar y puede ser o no más grande. Por ahora, el mercado está priceando una variación solo del 4% sobre la inflación, que es poco”, aseguró.

En cuanto a las alternativas de IEB Fondos, planteó: “Teníamos un money market, que rinde 1%, uno de renta fija y uno de renta fija de Latinoamérica”. “Este nuevo producto es sólo de crédito corporativo, con una cartera formada por empresas de alta calidad crediticia y pagarés de firmas analizadas por nuestro departamento de crédito, que otorga un rendimiento del 6% anual”, precisó.