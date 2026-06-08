Pablo Aperio: "En el turismo de lujo se busca mucho la especialización y brindar una experiencia única"

El CEO de Travel Services destacó los cambios de hábito en el sector de alta gama durante el primer panel de Ámbito Debate Business & Travel Experience.

El CEO de Travel Services , Pablo Aperio , analizó las nuevas tendencias de viaje al encabezar el primer panel de Ámbito Debate sobre turismo : Business & Travel Experience, realizado en el auditorio Allaria del Distrito Quartier.

En la charla, moderada por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Aperio puso de relieve el concepto de turismo de alta gama , al que asoció a “la exclusividad y la experiencia única que los pasajeros quieren vivenciar”.

“Puede ser un evento deportivo o algo que sea un acontecimiento único e irrepetible. El pasajero busca eso que no le va a pasar en otro momento de su vida. Sea con su pareja, con su familia o con sus nietos”, apuntó.

En ese contexto, destacó el rol de Travel Services: “ Como agencia de viajes coordinamos y buscamos unificar todos los eslabones de la cadena, es decir línea aérea, hotelería y actividades en destinos, para que la experiencia sea única y el pasajero tenga esa expectativa que busca y salga satisfactorio”.

La pandemia, “un antes y un después”

En los últimos años, los cambios en el sector se profundizaron y Aperio definió que “hubo un antes y un después de la pandemia”. “El segmento de lujo y corporativo mantuvo ciertos estándares de calidad y demanda. Se busca mucho la especialización. Tenemos más de 200 asesores investigando nuevos lugares, tendencias y experiencias para detectar a quién ofrecerle”, resaltó.

Pablo Aperio

El CEO de Travel Services afirmó que “la masividad va a seguir existiendo, pero el segmento más exclusivo determina cómo vos te diferenciás”, por lo que postuló: “Tenemos que sorprender siempre al pasajero, más allá del dinero que disponga para su viaje, sea a Mar del Plata, Bariloche, Miami o Europa. Cuando uno viaja, y más por placer, está buscando cómo maximizar su presupuesto. Nuestro desafío es hacerlo y que tenga la mejor experiencia, que vuelva y nos recomiende”.

Sobre la búsqueda a medida para cada viajero, insistió: “Hoy hay que ser distinto. El enlatado o paquete hoy se puede encontrar en cualquier lado. Uno se vuelve distinto con el trato personalizado y el asesoramiento dedicado para la persona, porque no es lo mismo una pareja, una familia o un matrimonio de mayor edad. Depende la situación es lo que le vas a ofrecer a cada uno”.

Los cambios de tendencia en el turismo

Por otra parte, Aperio se refirió a la sostenibilidad y la paulatina adopción de los clientes, principalmente corporativos. “Cuando uno licita en empresas globales o multinacionales, sea para viajes de negocios o eventos, como requisito nos preguntan qué medidas de sustentabilidad adoptamos”, puntualizó.

Y agregó: “Después se sigue explorando en la línea aérea, el hotel y los salones. Lo máximo que se pueda hacer en estos términos, se prioriza. Los clientes corporativos están en esa tendencia”.

No obstante, contrapuso la situación de los demás viajeros: “Hay una tendencia en positivo con los pasajeros como individuo, pero no vemos hoy una necesidad que sí lo pida. Hace cinco años era nada y hoy te preguntan cómo es esto, dónde está. Los asesores lo saben y al momento de ofrecer tratan de que sea un producto más sustentable”.

Al analizar qué es lo que piden hoy los clientes, Aperio destacó que “todo lo que es aire libre está mucho más solicitado y mejor visto que ir a una gran ciudad con un montón de gente y largas filas”, para luego graficar: “Se trata de evitar el estrés y las masas, más allá de cuando uno va a un evento deportivo o musical, para distenderse y tener menos contacto con otras personas, vivir la naturaleza”.

El turismo joven

En cuanto a los más jóvenes, Aperio expresó que “tienen otra dinámica y buscan otra experiencia de viaje, salvo que hayan viajado con sus padres en su adolescencia, y generalmente viajan a lugares de playa o más de diversión donde hay una actividad más acelerada”.

“Tenemos una unidad de turismo joven donde nos dedicamos a los viajes de estudio, que van en cuarto, quinto o sexto año para hacer intercambios a Europa, Estados Unidos o China. Entienden las necesidades de esos chicos y tienen que tener un cuidado especial, con ciertos requisitos por ser menores de edad”, sostuvo y manifestó que “todo lo que es Asia empieza a crecer como destino, si bien requiere más tiempo y más presupuesto”.

La inteligencia artificial como insumo para la eficiencia

Finalmente, Aperio analizó el impacto de la inteligencia artificial en la industria. “Como holding tenemos una empresa de tecnología porque es transversal a todas nuestras áreas y yo divido a la IA en tres”, comenzó, para luego precisar que “en programación hay una alta eficiencia y le sacamos mucho provecho, mientras que, en la parte administrativa y operativa, lo que antes resolvía un Excel la IA lo resuelve de una manera más rápida y la persona puede agregarle cabeza y que lo mecánico lo haga la herramienta”.

“Como tercera pata está el asesor, que se complementa a diario porque el mismo contenido lo tiene el pasajero y nos adelantamos a lo que está buscando para validar o no lo que dice”, indicó.

De todos modos, el recurso humano sigue siendo clave. “La IA también tiene sus errores y todavía le falta el check de la persona que diga si la respuesta es válida o no. En turismo se utiliza bastante para itinerarios y recomendaciones, pero recomendamos que siempre esté validada por un asesor que le va a agregar la empatía a ese resultado”, concluyó.