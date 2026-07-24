El ACA refuerza su presencia institucional con servicios, historia y foco en los socios

La entidad despliega un espacio de atención y asesoramiento que combina tecnología, beneficios y un recorrido por su aporte al desarrollo vial argentino.

El Automóvil Club Argentino (ACA) volvió a decir presente en la Expo Rural 2026 , uno de los eventos agroindustriales más relevantes del país, con un espacio pensado para acercar sus servicios y fortalecer el vínculo con socios y visitantes.

La propuesta del Club no se limita a una presencia institucional: el stand funciona como un punto de encuentro donde se brinda asesoramiento personalizado , información sobre coberturas y beneficios, y un recorrido por la historia de la entidad, estrechamente ligada al crecimiento del país y del sector productivo.

Dentro del predio, el ACA diseñó una experiencia que integra innovación tecnológica con su legado. A través de una línea de tiempo interactiva, los visitantes pueden conocer el rol que la institución tuvo en el desarrollo vial argentino , desde sus inicios hasta la actualidad.

El stand también refleja el carácter federal del Club, mostrando su presencia a lo largo de todo el territorio nacional y su capacidad para asistir a los usuarios en cada punto del país.

Además, este espacio permite a los asistentes evacuar dudas y acceder a información clave sobre los servicios que ofrece el ACA , reforzando su objetivo de mantenerse cerca de la comunidad.

El stand también refleja el carácter federal del Club, mostrando su presencia a lo largo de todo el territorio nacional y su capacidad para asistir a los usuarios en cada punto del país.

La participación en la muestra representa una oportunidad estratégica para consolidar ese vínculo. Desde la institución destacan que el contacto directo con el público es fundamental para seguir adaptando sus prestaciones a las nuevas demandas de movilidad.

En esa línea, el presidente del ACA, César Carman, remarcó la importancia de formar parte del evento y de acompañar al sector productivo. Según explicó, la presencia en la Expo Rural refleja el compromiso con una Argentina federal, donde el Club busca estar presente en cada región.

También subrayó el valor del campo como motor de crecimiento y la importancia de sostener una visión de mejora continua, tanto en servicios como en innovación.

Con esta participación, el ACA reafirma su objetivo de brindar soluciones integrales, acompañando a sus asociados en cada etapa de sus viajes, ya sea por trabajo o recreación, y consolidando su rol como una institución clave en la movilidad y el desarrollo del país.