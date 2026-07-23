El destino termal de Jujuy que pocos conocen y es ideal para un descanso familiar en la naturaleza

Este rincón jujeño es ideal para desconectarse y dedicarse al cuidado personal, con múltiples opciones para relajarse y recargar energías

En Jujuy, existe una alternativa distinta a los rincones más famosos que permite a sus visitantes encontrar la forma de relajarse.

La naturaleza juega un rol fundamental en el turismo a la hora de elegir destinos, un atributo presente en numerosos rincones de la Argentina. Según el plan de viaje, existen variadas opciones a lo largo del país, pero si el objetivo es relajarse, hay una alternativa en Jujuy con marcadas ventajas.

Las Termas de Caimancito son una de las joyas provinciales poco difundidas, ideales para renovar energías. Los tratamientos terapéuticos y la calidad de sus aguas constituyen los principales atractivos del complejo.

El complejo se ubica en el departamento Ledesma, al este del territorio jujeño . La entrada al predio está sobre la Ruta Provincial 1, dentro del área protegida que abarca la Reserva de Biosfera de las Yungas.

Desde la capital provincial, San Salvador de Jujuy, el lugar queda a 140 kilómetros de distancia. Además, el sitio está a 13 kilómetros del pueblo de Caimancito y a 40 kilómetros de la ciudad de Libertador General San Martín.

La propuesta principal gira en torno al uso de tres piletas, una techada y dos descubiertas . El agua brota del suelo a casi 60 grados y se distribuye entre los 38º y 44º , aportando azufre y sales minerales que ayudan a calmar dolores en articulaciones y músculos.

Junto al cauce del arroyo, los visitantes pueden realizar sesiones de fangoterapia. El barro mineralizado se aplica en el cuerpo para remover células muertas, activar la circulación de la piel y aliviar afecciones dermatológicas como psoriasis, eczema o resequedad.

En la zona del arroyo se realizan baños de vapor natural e inhalaciones de gases sulfurosos. Los vapores emanan directamente de los puntos calientes y ayudan a despejar las vías respiratorias y descongestionar los pulmones.

En los alrededores se organizan caminatas guiadas que siguen la orilla del arroyo hasta la naciente termal. Durante la caminata se observa el punto donde el agua brota de las rocas y se avistan especies de aves locales como tucanes o loros.

El predio suma un gabinete de masajes atendido por personal capacitado. En este espacio se solicitan turnos para sesiones descontracturantes de cuello, espalda y piernas que complementan el efecto de los baños de agua caliente.

Cómo ir hasta Termas de Caimancito

En auto desde la ciudad de San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 34 en dirección norte. Luego de recorrer 130 kilómetros y superar la ciudad de Libertador General San Martín, se gira a la derecha en el cruce con la Ruta Provincial 1 hasta llegar al ingreso.

En micro de larga distancia se viaja desde la terminal de la capital provincial hasta Caimancito o Libertador General San Martín. Desde cualquiera de las dos localidades, el tramo final de 13 kilómetros hasta el complejo se completa en remis o taxi.